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читать дальше раскрыть город с новой стороны, насладиться его красотами и историческими памятниками. Команда опытных капитанов обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всей экскурсии. На борт можно брать еду и напитки, а по запросу продолжительность прогулки может быть увеличена

Приглашаются все желающие на живописное водное путешествие по Волге! Во время индивидуальной прогулки на катере можно увидеть центральную часть Волгограда, Танцующий мост, грандиозную Родину-мать и многое другое.Отдых на воде позволит