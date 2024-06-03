Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде

Прокатитесь на катере по Волге и насладитесь видами центра Волгограда, Танцующего моста и Родины-матери. Отличный способ провести время на воде
Приглашаются все желающие на живописное водное путешествие по Волге! Во время индивидуальной прогулки на катере можно увидеть центральную часть Волгограда, Танцующий мост, грандиозную Родину-мать и многое другое.

Отдых на воде позволит
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раскрыть город с новой стороны, насладиться его красотами и историческими памятниками. Команда опытных капитанов обеспечит безопасность и комфорт на протяжении всей экскурсии. На борт можно брать еду и напитки, а по запросу продолжительность прогулки может быть увеличена

5
4 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🚤 Уникальная возможность увидеть Волгоград с воды
  2. 🌉 Танцующий мост и другие архитектурные шедевры
  3. 🗽 Грандиозная Родина-мать с нового ракурса
  4. 🏟 Волгоград Арена и музей-панорама «Сталинградская битва»
  5. 🌅 Живописные песчаные острова и остров Сарпинский
  6. 🍽 Возможность взять еду и напитки на борт
  7. 🛥 Управление катером опытным капитаном

Что можно увидеть

  • Центр города
  • Танцующий мост
  • Родина-мать
  • Волгоград Арена
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Плавучий памятник речникам
  • Остров Сарпинский
  • Песчаные острова
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Индивидуальная прогулка на катере в Волгограде
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы прокатитесь на открытом катере с тентом и увидите с воды:

  • Центр города
  • Танцующий мост
  • Родину-мать
  • Волгоград Арену
  • Музей-панораму «Сталинградская битва»
  • Плавучий памятник речникам
  • Остров Сарпинский
  • Песчаные острова

Организационные детали

  • Управлять катером буду я или другой опытный капитан из нашей команды
  • На борт можно брать еду и напитки
  • По запросу продолжительность прогулки может быть увеличена. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Центральной набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
О
3 июня 2024
Всё очень понравилось, спасибо Дмитрию!
О
16 мая 2024
Всем привет!! Советуем всем провести прекрасную поездку на катере по Волге. Капитан Дмитрий покажет вам то,что не видно с берега,прокатит под танцующим мостом,подведёт катер к памятнику погибшим морякам в середине реки. Больше не расскажу,пусть вам останется интрига.
Татьяна
13 мая 2024
Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍Это было Великолепно ✨ Атмосфера, прогулка ❤️‍🔥 и да, Дмитрий «чувствует» настроение гостей 🫶 Рекомендуем прокатиться с Димой на катере 👍
Константин
29 апр 2024
Дмитрий провел интересную, экскурсию, показал потрясающие виды Волгограда. Нам понравились его дружелюбный настрой и приятное общение) советуем от души, не пожалеете!))

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