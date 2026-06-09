Забудьте о зоопарках! Мы приглашаем вас в место, где природа пишет свои правила, а животные обитают на просторе, как и задумано. Наша ферма находится в долине, где величественные горные панорамы завораживают с первой минуты. Вы погуляете по обширной территории, познакомитесь с ланями, оленями, муфлонами и страусами. Услышите о них много удивительных историй, сможете погладить и покормить.

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Описание экскурсии

Вы увидите стадо благородных оленей, грациозных ланей и могучих муфлонов. Познакомитесь с забавными овцами и любопытными страусами. Зайдёте в вольер со взрослыми оленями.

Сможете покормить и погладить наших дружелюбных обитателей, а также сделать с ними фото.

Услышите истории, которых нет в учебниках, и удивительные факты о повадках и особенностях животных. Узнаете:

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чем кормят оленей, ланей и страусов

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Посетите смотровую площадку с захватывающим видом на просторы Волгоградской области и залив Горный Балыклей. Также можно покататься по территории фермы на электробагах и получить незабываемые эмоции.

С мая на территории фермы работают экотропы. Это не просто маршруты в лесу, а настоящая экспедиция в дикую природу. На них можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания.

Организационные детали