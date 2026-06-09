Полюбоваться дикой природой и познакомиться с благородными животными
Забудьте о зоопарках! Мы приглашаем вас в место, где природа пишет свои правила, а животные обитают на просторе, как и задумано. Наша ферма находится в долине, где величественные горные панорамы завораживают с первой минуты. Вы погуляете по обширной территории, познакомитесь с ланями, оленями, муфлонами и страусами. Услышите о них много удивительных историй, сможете погладить и покормить.
Описание экскурсии
Вы увидите стадо благородных оленей, грациозных ланей и могучих муфлонов. Познакомитесь с забавными овцами и любопытными страусами. Зайдёте в вольер со взрослыми оленями.
Сможете покормить и погладить наших дружелюбных обитателей, а также сделать с ними фото.
Услышите истории, которых нет в учебниках, и удивительные факты о повадках и особенностях животных. Узнаете:
почему ферма называется оленьей, хотя здесь живут десятки видов животных
чем кормят оленей, ланей и страусов
кто такие шильники и что такое панты
Посетите смотровую площадку с захватывающим видом на просторы Волгоградской области и залив Горный Балыклей. Также можно покататься по территории фермы на электробагах и получить незабываемые эмоции.
С мая на территории фермы работают экотропы. Это не просто маршруты в лесу, а настоящая экспедиция в дикую природу. На них можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания.
Организационные детали
На ферму вы добираетесь на личном автомобиле. За доплату можем организовать трансфер — детали в переписке
По территории перемещаемся на комфортабельных экскурсионных автобусах
С вами будет гид из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1950 ₽
Дети до 12 лет
1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Горный Балыклей
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В живописной долине Горный Балыклей мы создали уникальное место — ферму, где величественные пейзажи становятся фоном для жизни сотен животных. И предлагаем вам не просто экскурсии, а погружение в мир читать дальшеуменьшить
природы, традиций и настоящего вдохновения.
На ферме живут:
— 207 пятнистых оленей, 171 благородный олень, 141 лань трёх видов
— 65 муфлонов, 32 страуса Эму, более 300 диких индеек и фазанов
— лошади с жеребятами, кабанчик, белки
И даже работает детский сад для оленят.
Вы сможете покормить животных прямо с рук и сделать фото, которыми захочется делиться снова и снова.
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