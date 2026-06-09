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Из Волгограда - на оленью ферму в Горном Балыклее

Полюбоваться дикой природой и познакомиться с благородными животными
Забудьте о зоопарках! Мы приглашаем вас в место, где природа пишет свои правила, а животные обитают на просторе, как и задумано. Наша ферма находится в долине, где величественные горные панорамы завораживают с первой минуты. Вы погуляете по обширной территории, познакомитесь с ланями, оленями, муфлонами и страусами. Услышите о них много удивительных историй, сможете погладить и покормить.
Из Волгограда - на оленью ферму в Горном Балыклее
Из Волгограда - на оленью ферму в Горном Балыклее
Из Волгограда - на оленью ферму в Горном Балыклее

Описание экскурсии

Вы увидите стадо благородных оленей, грациозных ланей и могучих муфлонов. Познакомитесь с забавными овцами и любопытными страусами. Зайдёте в вольер со взрослыми оленями.

Сможете покормить и погладить наших дружелюбных обитателей, а также сделать с ними фото.

Услышите истории, которых нет в учебниках, и удивительные факты о повадках и особенностях животных. Узнаете:

  • почему ферма называется оленьей, хотя здесь живут десятки видов животных
  • чем кормят оленей, ланей и страусов
  • кто такие шильники и что такое панты

Посетите смотровую площадку с захватывающим видом на просторы Волгоградской области и залив Горный Балыклей. Также можно покататься по территории фермы на электробагах и получить незабываемые эмоции.

С мая на территории фермы работают экотропы. Это не просто маршруты в лесу, а настоящая экспедиция в дикую природу. На них можно понаблюдать за животными в естественной среде обитания.

Организационные детали

  • На ферму вы добираетесь на личном автомобиле. За доплату можем организовать трансфер — детали в переписке
  • По территории перемещаемся на комфортабельных экскурсионных автобусах
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1950 ₽
Дети до 12 лет1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Горный Балыклей
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 22 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Волгограде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
В живописной долине Горный Балыклей мы создали уникальное место — ферму, где величественные пейзажи становятся фоном для жизни сотен животных. И предлагаем вам не просто экскурсии, а погружение в мир
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природы, традиций и настоящего вдохновения. На ферме живут: — 207 пятнистых оленей, 171 благородный олень, 141 лань трёх видов — 65 муфлонов, 32 страуса Эму, более 300 диких индеек и фазанов — лошади с жеребятами, кабанчик, белки И даже работает детский сад для оленят. Вы сможете покормить животных прямо с рук и сделать фото, которыми захочется делиться снова и снова.

Входит в следующие категории Волгограда

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