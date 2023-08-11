Фантастические пейзажи озера Баскунчак

Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.

Загадки горы Богдо

Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.

Рекомендуем взять с собой: