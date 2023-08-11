Природные чудеса Волгограда: Экскурсия на гору Богдо и Солёное озеро Баскунчак
Гора Богдо и соленое озеро Баскунчак — это уникальные объекты природы, входящие в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Соленое озеро Баскунчак часто сравнивают с Мертвым морем благодаря лечебным свойствам его воды. Гора Богдо считается священной и является самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Солёное озеро Баскунчак
- Гора Богдо
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Фантастические пейзажи озера Баскунчак
Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.
Загадки горы Богдо
Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.
Рекомендуем взять с собой:
- Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей.
- Головные уборы, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
- Солнцезащитный крем, резиновую обувь.
- Ланч-бокс и питьевую воду.
- Пресную воду (5 литров) для смывания соли или дополнительные денежные средства для оплаты душа (в зависимости от количества человек и дат тура стоимость платного душа от 100 до 150 руб. /чел.).
- Фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-сопровождающего
- Что не входит
- Транспорт — 15000 руб.
- Обед — от 350 руб
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой:
- Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей.
- Головные уборы, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
- Солнцезащитный крем, резиновую обувь.
- Ланч-бокс и питьевую воду.
- Пресную воду (5 литров) для смывания соли или дополнительные денежные средства для оплаты душа (в зависимости от количества человек и дат тура стоимость платного душа от 100 до 150 руб. /чел.).
- Фотоаппарат.
- Отличное настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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