Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо

Природные чудеса Волгограда: Экскурсия на гору Богдо и Солёное озеро Баскунчак

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Гора Богдо и соленое озеро Баскунчак — это уникальные объекты природы, входящие в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Соленое озеро Баскунчак часто сравнивают с Мертвым морем благодаря лечебным свойствам его воды. Гора Богдо считается священной и является самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Солёное озеро Баскунчак и гора Богдо
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Солёное озеро Баскунчак
  • Гора Богдо
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Описание

Фантастические пейзажи озера Баскунчак

Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе.

Загадки горы Богдо

Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры.

Рекомендуем взять с собой:

  • Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей.
  • Головные уборы, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
  • Солнцезащитный крем, резиновую обувь.
  • Ланч-бокс и питьевую воду.
  • Пресную воду (5 литров) для смывания соли или дополнительные денежные средства для оплаты душа (в зависимости от количества человек и дат тура стоимость платного душа от 100 до 150 руб. /чел.).
  • Фотоаппарат.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит
  • Транспорт — 15000 руб.
  • Обед — от 350 руб
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем взять с собой:
  • Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей.
  • Головные уборы, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
  • Солнцезащитный крем, резиновую обувь.
  • Ланч-бокс и питьевую воду.
  • Пресную воду (5 литров) для смывания соли или дополнительные денежные средства для оплаты душа (в зависимости от количества человек и дат тура стоимость платного душа от 100 до 150 руб. /чел.).
  • Фотоаппарат.
  • Отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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