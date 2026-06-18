Гора Богдо и соленое озеро Баскунчак — уникальные объекты природы, входящие в состав Богдинско-Баскунчакского заповедника. Соленое озеро Баскунчак часто сравнивают с Мертвым морем благодаря лечебным свойствам его воды. У вас будет возможность самим испытать целебную силу озера или принять лечебные грязевые ванны.
После мы прогуляемся к горе Богдо, которая считается священной и является самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
После мы прогуляемся к горе Богдо, которая считается священной и является самой высокой точкой Прикаспийской низменности.
Описание экскурсииФантастические пейзажи озера Баскунчак Мы отправимся к самому большому в мире соленому озеру, которое поразит вас невероятными ландшафтами и причудливой текстурой берегов. Вы узнаете о природных особенностях Баскунчака, его истории со времен Великого шелкового пути и целебных свойствах, схожих с характеристиками Мёртвого моря. Сможете прогуляться по белой соляной корочке, принять лечебные грязевые ванны и, конечно, искупаться в насыщенном соляном растворе — рапе. Загадки горы Богдо Вы посетите еще одно природное чудо Прикаспийской низменности — мистическую гору Большое Богдо, священное для буддистов место. Вы узнаете о легендах и поверьях, связанных с горой, рассмотрите ее рельефные склоны, послушаете, как поет ветер в пещерных карстовых лабиринтах, и сможете обнаружить окаменелые останки животных мезозойской эры. Необходимо взять с собой:
- Паспорт, полис, свидетельство о рождении детей.
- Головные уборы, солнцезащитные очки, купальные принадлежности.
- Солнцезащитный крем, резиновую обувь.
- Ланч-бокс и питьевую воду.
- Пресную воду (5 литров) для смывания соли или дополнительные денежные средства для оплаты душа.
- Фотоаппарат, если хотите сделать живописные снимки. Важная информация: Экскурсия может проходить на транспорте туристов. Транспорт оплачивается дополнительно: - легковой авто - 17000 руб - минивэн - 20000 руб - микроавтобус - 28000 руб - большой автобус - 40000 руб.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Солёное озеро Баскунчак
- Гора Богдо
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Транспорт легковой - 20000 руб. /nЕсли вас больше 4х транспорт минивэн - 25000 руб.
- Обед - от 350 руб.
- Оплата душа (в зависимости от количества человек и дат тура стоимость платного душа от 100 до 150 руб. /чел.)
- Посещение горы Богдо 500-600 руб/чел
- УАЗ до озера и горы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия может проходить на транспорте туристов
- Транспорт оплачивается дополнительно:
- Легковой авто - 17000 руб
- Минивэн - 20000 руб
- Микроавтобус - 28000 руб
- Большой автобус - 40000 руб
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Отличная экскурсия, немного устали от дороги, особенно по бездорожью к горе Богдо и по берегу озера, но красота и необычность увиденного того стоили. Огромное спасибо Виктору за проведенную экскурсию, безопасное вождение и интересные рассказы, было весело и увлекательно!
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З
Были на экскурсии озера Баскунчак и гора Бордо с Виктором. Прекрасная экскурсия, гид все рассказывал очень интересно и увлекательно. Виктор показывал все интересные места в рамках этой экскурсии. Всем рекомендую именно этого экскурсовода.
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С
Отличная экскурсия! Замечательный гид - экскурсовод Виктор!!! Интересное и увлекательное путешествие! Мы в полном восторге!
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Н
Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и
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Л
Понравилось. Следует понимать, что это скорее приключение, чем отдых. Суровые условия соленого озера не подразумевают долгого там нахождения, соль разъедает все и следует соблюдать меры безопасности. Но инопланетные виды и
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М
Чудесная поездка на гору Богдо и озеро Баскунчак! Вера и Сергей подарили нам незабываемые впечатления. Мы увидели инопланетные пейзажи, искупались в нашем "мертвом море". Вера очень много и с любовью рассказывала о своем крае, за разговорами дорога прошла незаметно. Сергей очень хорошо и аккуратно вел машину. Спасибо большое Вере и Сергею за этот день!
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