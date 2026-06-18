Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Н Наталия Отличная экскурсия, немного устали от дороги, особенно по бездорожью к горе Богдо и по берегу озера, но красота и необычность увиденного того стоили. Огромное спасибо Виктору за проведенную экскурсию, безопасное вождение и интересные рассказы, было весело и увлекательно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

З Зинаида Были на экскурсии озера Баскунчак и гора Бордо с Виктором. Прекрасная экскурсия, гид все рассказывал очень интересно и увлекательно. Виктор показывал все интересные места в рамках этой экскурсии. Всем рекомендую именно этого экскурсовода. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Светлана Отличная экскурсия! Замечательный гид - экскурсовод Виктор!!! Интересное и увлекательное путешествие! Мы в полном восторге! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Надежда читать дальше уменьшить практически мгновенно. Автомобиль фольксваген поло с кондиционером, дорога в четыре часа пролетела почти незаметно. Денис прекрасный рассказчик и отличный водитель. Часть дороги к горе проходит по грунтовке, но проехали очень мягко. Виды с горы фантастические, действительно одно из чудес России, тюльпаны у подножия цветут, степь ими усыпана. Пляжи Баскунчака в апреле ещё не открыты, но смогли спуститься и полюбоваться самим озером. Спасибо большое организаторам. Рекомендуем! Заказывали индивидуальную экскурсию на гору Богдо и озеро Баскунчак. Очень хотелось увидеть цветение тюльпанов. Всё прошло превосходно, от организации до самой поездки. На все вопросы при планировании ответили исчерпывающее и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лисниченко читать дальше уменьшить купание в солевом растворе (водой это назвать сложно) того стоят. Отдельное спасибо отличному гиду Игорю (археолог, историк, краевед) - человек с огромным багажом знаний о своем крае и любовью к малой Родине. Понравилось. Следует понимать, что это скорее приключение, чем отдых. Суровые условия соленого озера не подразумевают долгого там нахождения, соль разъедает все и следует соблюдать меры безопасности. Но инопланетные виды и Вам был полезен этот отзыв? Да Нет