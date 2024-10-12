Смотровые площадки Волгограда

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за прекрасную обзорную экскурсию по центру Волгограда (06.10.2024)! Было интересно не только взрослым, но и детям! Мы получили дополнительную информацию о том, что уже знали о Волгограде, и много новой, не менее важной и интересной информации! Юрий Петрович действительно очень любит и прекрасно знает историю города. Ответил на все наши вопросы, рассказал много исторических и интересных фактов! Даже наглядно проиллюстрировал: показал исторические фото знаменательных мест и личностей из прошлого Волгограда! А как трепетно и с какой любовью Юрий Петрович относится к каждому из исторических мест: будь то памятник, дом ветерана или люк, сохранившийся с тех времен!!! Мы прониклись к Волгограду еще более глубокими патриотическими чувствами и гордостью за наш великий народ! Спасибо Юрию Петровичу - ведь благодаря таким людям живет память народа о нашем героческом прошлом и есть надежда на светлое будущее!