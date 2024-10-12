Смотровые площадки Волгограда

2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По улочкам Царицына: исторические маршруты Волгограда
Путешествие по Центральному и Ворошиловскому районам: от первого трамвая до купеческих домов
Начало: На площади Павших Борцов
«И красивый финал нашей экскурсии – подъем на смотровую площадку бывшей пожарной каланчи»
Сегодня в 16:00
Завтра в 13:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по центру Волгограда
Пешая экскурсия по центру Волгограда. Узнайте историю города-героя, посетите знаковые места и памятники, связанные с Великой Отечественной войной
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная по центру города и Мамаеву кургану
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
18 окт в 09:00
от 7 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 октября 2024Отличная экскурсия, рекомендую к посещению. Отдельное спасибо экскурсоводу Семену за интересную подачу информации.
- ММихаил7 октября 2024Экскурсию для нашей семьи (папа, мама и сыновья 13 и 11 лет из Воронежа) проводил Князев Юрий Петрович. Благодарим его
- ТТатьяна23 сентября 2024Сергей Михайлович, кандидат наук и автор книг, безусловно, человек энциклопедических знаний, множества увлечений и личной семейной истории, которая связана с
- ННаталья17 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, заказывали обзорную по Волгоград, а наш гид Дмитрий просто умничка, человек на своём месте влюблённый в свою
- ММарина25 августа 2024Отличная экскурсия! Было интересно и взрослым и подростку. Чувствуется, что экскурсовод любит свой город! Отдельное спасибо за возможность задавать вопросы и за то, что на все ответили (не смотря на то, что отведенное время закончилось)!
- ЮЮлия22 августа 2024Добрый день! Впечатление об экскурсии не однозначное. Выбирала именно обзорную по описанию на сайте. Меня устроили именно те места, которые должны были
- ННаталья19 августа 2024Экскурсию нам проводил замечательный экскурсовод Семён. Эта экскурсия очень непростая по сути, поскольку надо рассказывать о городе, которого больше нет
- ААнтон19 августа 2024Экскурсовод Дмитрий просто высший класс. Очень интересно рассказывает, на все вопросы отвечает подробно. Много информации из интервью с участниками тех событий. Рекомендую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Смотровые площадки»
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