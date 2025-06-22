Маленький принц, путешествуя по Волгограду, приглашает вас на квест, где каждый шаг открывает новые загадки и исторические факты. Вы посетите железнодорожный вокзал, музей истории Гражданской войны и другие знаковые места. Задания доступны в любое время, а для участия нужен только телефон. Присоединяйтесь к приключению, которое подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на город с новой стороны

Описание квеста

Приглашаем вас в волшебное приключение вместе с Маленьким принцем. Вас ждут необычные факты из жизни города-героя, мемориалы воинской славы и мирные, позитивные памятники.

Не забудьте взять с собой монетки, чтобы загадать желание самым надёжным способом. Все задания проходят на улице — просто берите телефон и вперёд!

Вы увидите:

Железнодорожный вокзал

Здание музея истории Гражданской войны

«Телефонную» стена

Улицу Аллея Героев

Памятник медикам города

Скульптуру «Подкова счастья»

Стелу «Стрельцы»

