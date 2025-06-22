Маленький принц, путешествуя по Волгограду, приглашает вас на квест, где каждый шаг открывает новые загадки и исторические факты. Вы посетите железнодорожный вокзал, музей истории Гражданской войны и другие знаковые места. Задания доступны в любое время, а для участия нужен только телефон.
Присоединяйтесь к приключению, которое подарит незабываемые впечатления и позволит взглянуть на город с новой стороны
6 причин купить этот квест
- 🗺 Уникальные исторические места
- 📱 Удобство прохождения на телефоне
- ⏰ Гибкий график начала
- 🎭 Интересные загадки
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎉 Незабываемые впечатления
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Железнодорожный вокзал
- Здание музея истории Гражданской войны
- «Телефонная» стена
- Улица Аллея Героев
- Памятник медикам города
- Скульптура «Подкова счастья»
- Стела «Стрельцы»
Описание квеста
Приглашаем вас в волшебное приключение вместе с Маленьким принцем. Вас ждут необычные факты из жизни города-героя, мемориалы воинской славы и мирные, позитивные памятники.
Не забудьте взять с собой монетки, чтобы загадать желание самым надёжным способом. Все задания проходят на улице — просто берите телефон и вперёд!
Вы увидите:
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Коммунистической улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Волгограде
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывах
Ю
Юлия
22 июн 2025
В принципе, квест-экскурсия интересная. Обращает внимания на такие детали, которые не заметишь во время обычной прогулки. Заставляет подумать, чтобы разгадать загадку и пройти дальше. Единственный минус, не очень продуман маршрут. Несколько раз нужно возвращаться на одно и то же место.
Снежана
Ответ организатора:
Здравствуйте! Спасибо за честность, вы делаете наши квесты лучше! Пожелания учли, маршрут поменяли!
А
АННА
21 июн 2025
во время всего квеста ходили по одним и тем же местам. если бы не писали адрес локации, вообще можно зайти не туда
Входит в следующие категории Волгограда
