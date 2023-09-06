Волгоград за 5 часов

Погулять по центру, прокатиться на метротраме и узнать, что находится внутри скульптуры Родина-мать

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Эта экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом-героем.

Вы увидите популярные и малоизвестные достопримечательности, прокатитесь на единственном в России скоростном подземном трамвае, побываете на Мамаевом кургане и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Волгоград за 5 часов
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Начнём прогулку с центра — набережной и Аллеи Героев. Вы пройдёте по главным улицам и тихим уголкам, увидите дом Павлова и мельницу Гергардта, посмотрите на памятники Сантехнику и российскому Казачеству и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.

Во время экскурсии я расскажу, что общего у Волгограда и Древнего Рима, что находится внутри скульптуры Родина-мать, почему Сталинградская битва стала самой большой в истории человечества, что значит название Мамаев Курган и другие малоизвестные исторические факты.

На метротраме — на курган

Затем отправимся на Мамаев курган на единственном в России метротраме — скоростном трамвае, который ходит в том числе и под землей. Маршрут, по которому мы поедем, занимает 4 место в списке самых интересных в мире! Вы посмотрите на смену почётного караула и узнаете, действительно ли курган связан с ханом Мамаем и почему это место считается главной достопримечательностью Волгограда

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается проезд на метротраме — 30 руб.
  • По желанию за дополнительную плату можем зайти в кафе перекусить

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Александр
6 сен 2023
Масштабно и познавательно
К
27 авг 2023
Объехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружение в город, колоссальный объем исторических данных, не типичные туристические маршруты (ввиду того, что это мой второй день в городе) и просто интересный человек. Помимо всего прочего, мгновенная корректировка маршрута при необходимости и ориентир на пожелания клиента. Однозначно рекомендую к прогулке! Восторг-восторг!
Объехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружениеОбъехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружение

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Ночные
Летние
Обзорные
Мамаев Курган
Популярные места
Дом Павлова
Мельница Гергардта
Центральная набережная
Аллея Героев
Родина-мать зовёт!

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