Погулять по центру, прокатиться на метротраме и узнать, что находится внутри скульптуры Родина-мать
5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Эта экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом-героем.
Вы увидите популярные и малоизвестные достопримечательности, прокатитесь на единственном в России скоростном подземном трамвае, побываете на Мамаевом кургане и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.
Ближайшие даты:
15 окт
16 окт
19 окт
21 окт
22 окт
23 окт
24 окт
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Описание
Что вас ожидает
Знакомство с городом
Начнём прогулку с центра — набережной и Аллеи Героев. Вы пройдёте по главным улицам и тихим уголкам, увидите дом Павлова и мельницу Гергардта, посмотрите на памятники Сантехнику и российскому Казачеству и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.
Во время экскурсии я расскажу, что общего у Волгограда и Древнего Рима, что находится внутри скульптуры Родина-мать, почему Сталинградская битва стала самой большой в истории человечества, что значит название Мамаев Курган и другие малоизвестные исторические факты.
На метротраме — на курган
Затем отправимся на Мамаев курган на единственном в России метротраме — скоростном трамвае, который ходит в том числе и под землей. Маршрут, по которому мы поедем, занимает 4 место в списке самых интересных в мире! Вы посмотрите на смену почётного караула и узнаете, действительно ли курган связан с ханом Мамаем и почему это место считается главной достопримечательностью Волгограда
Организационные детали
Отдельно оплачивается проезд на метротраме — 30 руб.
По желанию за дополнительную плату можем зайти в кафе перекусить
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Волгограде
Политолог, историк по образованию, лектор проекта «Московское долголетие», Закончил бакалавриат, магистратуру и аспирантуру.
Педагог по профессии, 10 лет профессиональной деятельности дали мне возможность заниматься с разными людьми: дети, пенсионеры, студенты и специально нуждающиеся дети. Все это позволило получить огромный опыт в донесении разной информации, а главное, умение заинтересовать учеников, будь то дети или пенсионеры.
В Волгограде живу больше 15 лет. Люблю и знаю свой город. Экскурсовод в душе и по образованию, готов окунуть вас в мир истории Царицына, Сталинграда, Волгограда, пройти вместе с вами сквозь время истории и поведать все тайны войны и Сталинградской битвы.
Проведу экскурсию в удобном вам темпе: быстро или не спеша, с большим объёмом информации или расскажу только о самом главном. Во время экскурсии мы погрузимся в историю Волгограда, как до основания города, так и на всех этапах его существования.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
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Александр
6 сен 2023
Масштабно и познавательно
К
Кристина
27 авг 2023
Объехав пол мира я нашла человека, который может гулять практически без перерыва 7 часов! Невероятное погружение в город, колоссальный объем исторических данных, не типичные туристические маршруты (ввиду того, что это мой второй день в городе) и просто интересный человек. Помимо всего прочего, мгновенная корректировка маршрута при необходимости и ориентир на пожелания клиента. Однозначно рекомендую к прогулке! Восторг-восторг!
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