Эта экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом-героем. Вы увидите популярные и малоизвестные достопримечательности, прокатитесь на единственном в России скоростном подземном трамвае, побываете на Мамаевом кургане и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.

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Описание

Что вас ожидает

Знакомство с городом

Начнём прогулку с центра — набережной и Аллеи Героев. Вы пройдёте по главным улицам и тихим уголкам, увидите дом Павлова и мельницу Гергардта, посмотрите на памятники Сантехнику и российскому Казачеству и загадаете желание у памятника Петру и Февронье.

Во время экскурсии я расскажу, что общего у Волгограда и Древнего Рима, что находится внутри скульптуры Родина-мать, почему Сталинградская битва стала самой большой в истории человечества, что значит название Мамаев Курган и другие малоизвестные исторические факты.

На метротраме — на курган

Затем отправимся на Мамаев курган на единственном в России метротраме — скоростном трамвае, который ходит в том числе и под землей. Маршрут, по которому мы поедем, занимает 4 место в списке самых интересных в мире! Вы посмотрите на смену почётного караула и узнаете, действительно ли курган связан с ханом Мамаем и почему это место считается главной достопримечательностью Волгограда

Организационные детали