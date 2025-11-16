Индивидуальная
до 8 чел.
Прошлое в пилястрах: архитектурный облик Волгограда
Погрузитесь в историю Волгограда через его архитектуру. Уникальные здания и нетипичные маршруты ждут вас на этой экскурсии
Начало: У церкви Иоанна Предтечи
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
4667 ₽ за всё до 8 чел.
-
15%
Квест
до 8 чел.
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда
Найти вокзал и планетарий - и прочитать историю по фантикам
Начало: На проспекте Ленина
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
680 ₽
800 ₽ за человека
Квест
до 6 чел.
Маленький принц: по местам исполнения желаний
Помогите Маленькому принцу разгадать тайны Волгограда. Уникальные места, загадки и история ждут вас в этом захватывающем приключении
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
