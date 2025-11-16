захотелось переехать жить в Волгоград. Город на конфетах это очень интересно. Настоящий квест. Все конфеты съедала сразу, как находила памятное место на фантике. Катя, спасибо. Было очень душевно.

Классно провели время! Узнали много нового! Переполняет гордость за своих земляков. О таком в школе не рассказывали!

К Константин

Отличная прогулка получилась! С удивлением узнали, что мы приехали в Золотую Орду)) и много об истории вашего славного города)) теперь можем угощать родню конфетами из Волгограда, и рассказывать о нем долго и интересно! Обязательно вернемся к вам еще!