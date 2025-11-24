Мои заказы

Влюбиться в Волгоград за один день
На машине
6 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Пешая
2 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» и Мамаев курган
Пешая
4 часа
-
10%
474 отзыва
Групповая
Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12
1800 ₽2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 ноября 2025
    Экскурсовод Марина Александровна позволила проникнуться как современной атмосферой, так и героическим прошлым города. Впечатления остались самые приятные, было очень интересно. И, конечно, грандиозный Мамаев Курган - место, которое должен посетить каждый, на мой взгляд. Большое спасибо гиду и организаторам!
  • О
    Ольга
    10 ноября 2025
    Экскурсия очень информативная и интересная. Нам очень понравился Василий Алексеевич,экскурсовод. Много знает, отвечает на все вопросы. Попали на смену караула, это было незабываемо.
    Однозначно будем рекомендовать!!
  • О
    Оксана
    10 ноября 2025
    Супер! Обязательно к участию
  • Е
    Елена
    9 ноября 2025
    Прекрасный рассказчик, очаровательная девушка, знающая и любящая свой город и его историю. Замечательная подача материала, даже для 8-летки. Слушали Дарью
    завороженно, комплекс потряс до глубины души. Без знания истории невозможно прочувствовать всю трагичность и боль Сталинградской битвы, но в то же время мощь и силу советских Воинов! Дарья, благодарных экскурсантов.

  • Т
    Татьяна
    8 ноября 2025
    Очень понравилась экскурсия на Мамаев курган, проведенная Дарьей. Много информации, сведённой в связное эмоциональное повествование. Доброжелательная, мягкая манера общения. Спасибо огромное!
  • L
    Ludmila
    6 ноября 2025
    Экскурсия понравилась, четыре часа пролетели незаметно, узнали много интересного. Экскурсию провели для нашей группы из 3-х человек. Спасибо гиду и организаторам!
  • Л
    Людмила
    6 ноября 2025
    Очень понравилась экскурсия,все четко организовано,все успели посмотреть,все что было заявлено, Экскурсовод Анна В. очень интересно и доступно доносила информацию,что не маловажно для детей!
    Очень советую.
  • В
    Валентин
    4 ноября 2025
    Прекрасная экскурсия!!! Особая благодарность экскурсоводу Анне. Замечательный Волгоград.
  • А
    Алёна
    2 ноября 2025
    Увидели все что заявлено. Экскурсия потрясающая 👍
  • О
    Ольга
    31 октября 2025
    Экскурсия прошла очень познавательно, динамично и интересно! Прекрасный экскурсовод, спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию!
  • В
    Виталий
    27 октября 2025
    Татьяна прекрасный рассказчик, всегда приятно, когда экскурсовод является местным жителем города. Экскурсия насыщенная, прошлись и проехались практически по всей исторической
    части. Из нюансов, очень много информации о Великой Отечественной войне, было немного скучно, когда рассказывали про полководцев, как их зовут, в каком году, в каком месяце и т. п. Напомнило немного школьную программу по истории Отечества, когда тебя грузят датами и ненужными именами в большом количестве, которые совершенно не останутся в голове. Ожидал больше услышать про архитектуру, градостроительства и т. п., так как эта тема мне интересна больше.

  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Огромное спасибо за экскурсию Фёдоровой Марине Александровне! Вся экскурсия была очень живой, интересной, эмоциональной, подана с любовью к городу и
    с почтением к истории,что нашло отклик в наших сердцах! Благодарим за советы Марины Александровны,где вкусно и не дорого покушать, где купить сувениры, конфеты, сыры, мы воспользовались всеми и очень довольны. Спасибо огромное за вашу работу!

  • В
    Вадим
    25 октября 2025
    Огромное впечатление от города героя Волгограда.
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод замечательный.
    Рассказывал всё и интересно.
    Спасибо вам огромное.
  • Г
    Геннадий
    22 октября 2025
    Всё понравилось
  • Р
    Роман
    14 октября 2025
    Любовь просто молодец! Спасибо вам за терпение и понимание)
  • В
    Вишнякова
    13 октября 2025
    Несказанно замечательная экскурсия, полная общая информация о городе со дня основания до наших дней. Отдельное спасибо гиду Марине Александровне, если
    решите бронировать, то действительно рекомендую провести экскурсию с ней, помимо обширных знаний по истории города, вам порекомендуют подарки из города под ваши запросы, расскажут про местную кухню, как куда добраться, а также услышите истории, которые пережила семья гида во времена Сталинградской битвы (для меня очень дорогого стоит не только сухие сводки, а историческая память людей, заставших эти события воочию). Все 4 часа экскурсии пролетели незаметно, но очень впечатляюще. Рекомендую от всей души!

