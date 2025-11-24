Индивидуальная
до 7 чел.
Влюбиться в Волгоград за один день
Познакомиться с главными достопримечательностями и почувствовать красоту и индивидуальность города
Начало: В г. Волгограде
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мамаев курган - символ Волгограда
Посетить «главную высоту России», расшифровать ее скульптуры и узнать о Сталинградской битве
Начало: У Мамаева кургана
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
3900 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
Обзорная экскурсия «Город-герой Волгоград» и Мамаев курган
Начало: Россия, Волгоград, улица Мира, 12
1800 ₽
2000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 ноября 2025Экскурсовод Марина Александровна позволила проникнуться как современной атмосферой, так и героическим прошлым города. Впечатления остались самые приятные, было очень интересно. И, конечно, грандиозный Мамаев Курган - место, которое должен посетить каждый, на мой взгляд. Большое спасибо гиду и организаторам!
- ООльга10 ноября 2025Экскурсия очень информативная и интересная. Нам очень понравился Василий Алексеевич,экскурсовод. Много знает, отвечает на все вопросы. Попали на смену караула, это было незабываемо.
Однозначно будем рекомендовать!!
- ООксана10 ноября 2025Супер! Обязательно к участию
- ЕЕлена9 ноября 2025Прекрасный рассказчик, очаровательная девушка, знающая и любящая свой город и его историю. Замечательная подача материала, даже для 8-летки. Слушали Дарью
- ТТатьяна8 ноября 2025Очень понравилась экскурсия на Мамаев курган, проведенная Дарьей. Много информации, сведённой в связное эмоциональное повествование. Доброжелательная, мягкая манера общения. Спасибо огромное!
- LLudmila6 ноября 2025Экскурсия понравилась, четыре часа пролетели незаметно, узнали много интересного. Экскурсию провели для нашей группы из 3-х человек. Спасибо гиду и организаторам!
- ЛЛюдмила6 ноября 2025Очень понравилась экскурсия,все четко организовано,все успели посмотреть,все что было заявлено, Экскурсовод Анна В. очень интересно и доступно доносила информацию,что не маловажно для детей!
Очень советую.
- ВВалентин4 ноября 2025Прекрасная экскурсия!!! Особая благодарность экскурсоводу Анне. Замечательный Волгоград.
- ААлёна2 ноября 2025Увидели все что заявлено. Экскурсия потрясающая 👍
- ООльга31 октября 2025Экскурсия прошла очень познавательно, динамично и интересно! Прекрасный экскурсовод, спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию!
- ВВиталий27 октября 2025Татьяна прекрасный рассказчик, всегда приятно, когда экскурсовод является местным жителем города. Экскурсия насыщенная, прошлись и проехались практически по всей исторической
- ЕЕлена26 октября 2025Огромное спасибо за экскурсию Фёдоровой Марине Александровне! Вся экскурсия была очень живой, интересной, эмоциональной, подана с любовью к городу и
- ВВадим25 октября 2025Огромное впечатление от города героя Волгограда.
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод замечательный.
Рассказывал всё и интересно.
Спасибо вам огромное.
- ГГеннадий22 октября 2025Всё понравилось
- РРоман14 октября 2025Любовь просто молодец! Спасибо вам за терпение и понимание)
- ВВишнякова13 октября 2025Несказанно замечательная экскурсия, полная общая информация о городе со дня основания до наших дней. Отдельное спасибо гиду Марине Александровне, если
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Храм Всех святых»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в декабре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Храм Всех святых" можно забронировать 3 экскурсии от 1800 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 625 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2025 год по теме «Храм Всех святых», 625 ⭐ отзывов, цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль