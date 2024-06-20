Хотите узнать ответы на сокровенные вопросы о своей жизни? Увидеть то, чего раньше не замечали, по-новому взглянуть на окружающий мир? Тогда скорее бронируйте квест! Море удовольствия, веселья и приятных сюрпризов гарантировано!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 11:30, 14:00, 16:00, 18:30, 19:00
Описание квеста
Волшебный квест с живым актером по Центральному району города
Вы слышали о знаках вселенной? С их помощью можно узнать ответы на значимые жизненные вопросы, а еще знатно повеселиться! Хотите? Знаки вселенной — это скрытые послания, фразы, слова, которые содержатся в слоганах рекламы, названиях магазинов. Они чудесным образом дают точный ответ на любой интересующий вопрос. Знаки прячутся в самых неожиданных и красивых местах города Волгограда и пока никем не обнаружены. Давайте же начинать поиски! Квест проходит в формате тренинга позитивной психологии. На квест-экскурсии вы пообщаетесь со своим бессознательным и найдете неожиданные ответы на вопросы в любых сферах жизни. Любовь, карьера, финансы, саморазвитие. У вселенной, нет рта, чтобы подсказать нам, как следует поступить, где лучше постелить соломки, а где уже пора сказать «Можно!». Поэтому она оставляет нам намеки или знаки. Где они? В названии кофеен, на витринах, рекламных баннерах. Найти их сможет не каждый. Нужно немного магии и … небесный почтальон, который очень бережно и нежно проведет вас по маршруту. Важная информация: Одевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет 14+
|1 000 ₽
|Детский билет 6-14 лет
|500 ₽
|Пенсионный билет 60+
|800 ₽
|Билет имениннику в День Рождения
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ул. Советская
- Аллея героев
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советская, 20
Завершение: Ул. Советская, 6
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота, воскресенье с 9:00 до 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Одевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
20 июн 2024
Квест "Знаки вселенной по-волгоградски" Очень благодарна за проведенный квест, приятно удивлена, сколько вокруг интересного, познавательного, совсем рядом в обыденности. Теперь на все смотрю другими глазами, замечаю окружающие подсказки на интересующие вопросы. Катерина, очень открытый, позитивный человек, рассказывает интересно с интригой, что же будет дальше
О
Ольга
20 июн 2024
Я участвовала в квесте "знаки вселенной", Екатерина очень интересно рассказывала, раньше я никогда не обращала внимания на различные надписи вокруг знаки вселенной. Теперь с удовольствием хожу и изучаю город. Екатерина просто супер всем рекомендую!!!
Л
Лия
20 июн 2024
С подругами проверили отличный вечер на квесте Знаки Вселенной, который проходил в самом центре любимого города Волгоград! Мы ходили по красивым улицам и обращали внимание на то что находится вокруг нас. Я получила много положительных эмоций, почувствовала себя частью игры! В приятной компании вечер пролетел не заметно. Спасибо разработчику!
М
Марьяна
18 июн 2024
С подругами попробовали квест "Знаки вселенной Волгограда". Это была приятная прогулка по городу с обращением внимания на надписи на витринах, которые раньше ускользали или не привлекали внимания. Прогуливаясь, мы задали себе вопросы, направленные на внутренний мир каждой из нас. Получили новый экспириенс и будем ждать новых крестов. Спасибо
е
елизавета
18 июн 2024
Благодарю за увлекательный игровой вечер! Мне понравилось, что всё прошло чётко по времени, стишки-пирожки, подготовка Натренировались, теперь можно смело задавать вопросы и находить подсказки Вокруг.
Входит в следующие категории Волгограда
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