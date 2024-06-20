Волшебный квест с живым актером по Центральному району города

Вы слышали о знаках вселенной? С их помощью можно узнать ответы на значимые жизненные вопросы, а еще знатно повеселиться! Хотите? Знаки вселенной — это скрытые послания, фразы, слова, которые содержатся в слоганах рекламы, названиях магазинов. Они чудесным образом дают точный ответ на любой интересующий вопрос. Знаки прячутся в самых неожиданных и красивых местах города Волгограда и пока никем не обнаружены. Давайте же начинать поиски! Квест проходит в формате тренинга позитивной психологии. На квест-экскурсии вы пообщаетесь со своим бессознательным и найдете неожиданные ответы на вопросы в любых сферах жизни. Любовь, карьера, финансы, саморазвитие. У вселенной, нет рта, чтобы подсказать нам, как следует поступить, где лучше постелить соломки, а где уже пора сказать «Можно!». Поэтому она оставляет нам намеки или знаки. Где они? В названии кофеен, на витринах, рекламных баннерах. Найти их сможет не каждый. Нужно немного магии и … небесный почтальон, который очень бережно и нежно проведет вас по маршруту. Важная информация: Одевайте удобную обувь и одежду по погоде.