Прогуляйтесь по набережной Волгограда — и откройте её с новой стороны.
Через знаковые места и детали вы проследите, как менялся город на протяжении разных эпох, и увидите, какими были эти места более 100 лет назад. История здесь читается в пространстве — от прошлого к настоящему.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- легендарный бронекатер «Гаситель»
- памятник лётчику Хользунову, который пережил Сталинградскую битву
- некогда крупнейший речной порт в Европе
- арт-лестница — интерактивный музей, посвящённый истории города
- смотровая площадка с отличным видом на Волгу
Я расскажу:
- где сейчас находится река Царица
- как «Гаситель» прошёл три войны
- почему именно в Волгограде построили такой большой порт
- как Царицынская крепость связана с современной набережной
- какие планы были по застройке берега — и реализовали ли их
Организационные детали
На смотровую площадку поднимемся пешком. Маломобильные путешественники могут поехать на лифте, но в этом случае будет пропущена арт-лестница.
в субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Волгограде
Провёл экскурсии для 7054 туристов
Мои предки живут на Волгоградской земле уже как минимум 150 лет. Любовь к истории родного города не только передалась мне по наследству, но и вылилась в профессию. Я выпускник факультета
Входит в следующие категории Волгограда
