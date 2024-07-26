Шлюзы – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Шлюзы» в Волгограде, цены от 7 990 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
На машине
4 отзыва
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Волгоградское море
На яхте
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море
Провести несколько часов на уютной парусной яхте и пройти по акватории Волжского аванпорта
Начало: В городе Волжский
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
7 990 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    26 июля 2024
    Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
    Отличная экскурсия. Владимир очень интересно рассказывал про город по пути.
  • А
    Алексей
    15 июля 2024
    Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
    Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал». Ощутил под собой фигуру
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    Церетели, а также увидел самый большой в мире памятник В. И. Ленину, возведённый на постаменте, ранее сделанном для памятника И. В. Сталину. Владимир обладает энциклопедическими знаниями, тактичен, внимателен, рекомендую Владимира как настоящего знатока Волгограда и талантливого организатора познавательных экскурсий

    Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал»Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал»
  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
    Очень интересная поездка, без этой экускурсии наше впечателение о Волгогрдаде однозначно было бы не полным. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Шлюзы»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авто-пешеходная экскурсия в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал
  2. От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
  3. Знакомьтесь, Волгоградское море
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Мельница Гергардта
  5. Дом Павлова
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Шлюзы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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