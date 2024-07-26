4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Волгограду с посещением музея
Познайте Волгоград в комфортной обстановке: от исторических музеев до величественных памятников
Начало: На площади Павших Борцов
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
От Волги - к Дону: Ведьмин клык, Пятиморск и не только
Отправиться в путешествие по природным и историческим местам края
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
17 600₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Водная прогулка
Знакомьтесь, Волгоградское море
Провести несколько часов на уютной парусной яхте и пройти по акватории Волжского аванпорта
Начало: В городе Волжский
Завтра в 09:00
4 авг в 09:00
7 990₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр26 июля 2024Отличная экскурсия. Владимир очень интересно рассказывал про город по пути.
- ААлексей15 июля 2024Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал». Ощутил под собой фигуру
- ССветлана7 ноября 2023Очень интересная поездка, без этой экускурсии наше впечателение о Волгогрдаде однозначно было бы не полным. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Шлюзы»
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Сейчас в Волгограде в категории "Шлюзы" можно забронировать 3 экскурсии от 7 990 до 17 600. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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