читать дальше Церетели, а также увидел самый большой в мире памятник В. И. Ленину, возведённый на постаменте, ранее сделанном для памятника И. В. Сталину. Владимир обладает энциклопедическими знаниями, тактичен, внимателен, рекомендую Владимира как настоящего знатока Волгограда и талантливого организатора познавательных экскурсий

Благодарен Владимиру за отлично огранизованную и проведённую «Авто-пешеходную экскурсию в Старую Сарепту и на Волго-Донской канал». Ощутил под собой фигуру