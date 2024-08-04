Активности – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Волгограде, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
На яхте
148 отзывов
2 часа
Водная прогулка
В тренде
На парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 09:00
18 авг в 09:30
6 000 за всё до 5 чел.
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
На машине
12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Отправиться в путешествие к удивительным пейзажам и узнать больше о природе и местных поверьях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000 за человека
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
8 400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Ризван
    4 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец! Рекомендую всем!
    Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец!
  • Д
    Динара
    1 августа 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная яхта, шикарная погода, любимая компания! Даже облака на небе нам украшали экскурсию, принимая причудливые очертания.
    Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная
  • С
    Светлана
    31 июля 2024
    На парусной яхте - к Волгоградскому морю
    очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану Олегу Николаевичу респект💯💯💯💯
    очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитануочень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитануочень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На парусной яхте - к Волгоградскому морю
  2. Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
  3. Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Родина-мать зовёт!
  4. Центральная набережная Волгограда
  5. Мельница Гергардта
  6. Дом Павлова
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Фонтан "Искусство"
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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