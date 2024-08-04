2 часа
Водная прогулка
В трендеНа парусной яхте - к Волгоградскому морю
Отдохните на белоснежной парусной яхте, узнайте секреты яхтсменов и насладитесь панорамами Волгоградского водохранилища
Начало: В г. Волжский, Яхт-клуб «Алькор»
Сегодня в 09:00
18 авг в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
12 часов
Индивидуальная
Солёное озеро Баскунчак и красная гора Богдо
Отправиться в путешествие к удивительным пейзажам и узнать больше о природе и местных поверьях
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия-викторина «Царицын - Сталинград - Волгоград»
Погрузиться в историю города, потрогать военную технику и полакомиться местным мороженым
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
8 400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРизван4 августа 2024Всё отлично! Яхта классная, капитан молодец! Рекомендую всем!
- ДДинара1 августа 2024Получили истинное удовольствие от экскурсии по Волгоградскому морю. Всё сошлось в одной точке: отличный организатор, прекрасная яхта, шикарная погода, любимая компания! Даже облака на небе нам украшали экскурсию, принимая причудливые очертания.
- ССветлана31 июля 2024очень вайбовая прогулка) два часа вполне достаточно, чтобы покушать, потанцевать, пофоткаться и насладиться шикарным закатом!! капитану Олегу Николаевичу респект💯💯💯💯
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в августе 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2024 год по теме «Активности», 148 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь