Что вы увидите
- Проспект Ленина
- пересекающие его улицы и бульвар
Прогулка по центральному району ВолгоградаВ ходе данной экскурсии 🧭 мы пройдем 2 километра по всей бульварной части проспекта Ленина;
Вы узнаете об истории 📖 множества памятников и монументов, которые расположены в этом уникальном месте;
Кроме того, мы поговорим об истории центрального района города. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Что не входит
- Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Начало
🚩 площадь Ленина, Волгоград
Место завершения
🏁 пересечение пр. Ленина и ул. Краснознаменской, Волгоград
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Владимир Ж.
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