Прогулка по центральному району ВолгоградаВ ходе данной экскурсии 🧭 мы пройдем 2 километра по всей бульварной части проспекта Ленина;

Вы узнаете об истории 📖 множества памятников и монументов, которые расположены в этом уникальном месте;

Кроме того, мы поговорим об истории центрального района города. Важная информация:Для вашего же комфорта, на время пешеходной экскурсии надевайте удобную обувь и одежду по погоде