Экскурсии про космос в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Космос» в Волгограде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В гости к звёздам
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к звёздам
Прогуляйтесь по улице Мира и посетите Волгоградский планетарий. Узнайте о послевоенном возрождении города и полюбуйтесь звёздами
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Пешая
На машине
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к звездам
Начните путь от площади Павших Борцов, пройдитесь по улице Мира и завершите экскурсию в Волгоградском планетарии. Уникальное путешествие по истории и космосу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда
Пешая
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда
Найти вокзал и планетарий - и прочитать историю по фантикам
Начало: У Музея изобразительных искусств имени И.И. Машков...
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
2 ноя в 11:00
8 ноя в 11:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    23 марта 2025
    В гости к звёздам
    Программа не соответствует заявленному описанию. А именно не посещали планетарий с гидом внутри.
  • Е
    Екатерина
    28 августа 2024
    В гости к звёздам
    Интересная и содержательная экскурсия! Рекомендуем и благодарим!!!
  • Е
    Екатерина
    25 августа 2024
    В гости к звёздам
    Отличная экскурсия!
  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    В гости к звёздам
    Гид профессионал, хороший рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Для знакомства с городом то что нужно!
  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    В гости к звёздам
    Очень интересная экскурсия. Сначала гид Людмила водила нас по городу, потратила на нас времени больше запланированного, за что ей огромное
    спасибо! Потом в планетарии увидели много любопытного, в частности побывали в обсерватории.
    В конце дня по рекомендации Людмилы накупили на подарки и конфет в фирменном магазине, и горчичного масла, и даже колбасят))) Спасибо!

  • Е
    Евгения
    24 июня 2024
    В гости к звёздам
    У нас была гид Людмила. Очень приятная и знающая, интересный рассказчик. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Мы остались очень довольны. Рекомендую также брать в Планетарии сразу полнокупольную программу.
  • Н
    Настя
    3 мая 2024
    В гости к звёздам
    Когда в человеке соединяются академические знания, память предков и искреннее почитание героев, экскурсия превращается в истинное удовольствие. Юрий, спасибо!
  • В
    Валентина
    3 мая 2024
    «Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
    Экскурсия в целом очень понравилась. Видно, что экскурсовод живёт историей города. Мы прошли по самому центру Волгограда и познакомились с
    основными достопримечательностями, а также узнали секреты города. Но! Название экскурсии не соответствует её содержанию. О звёздах не сказано было ничего, к планетарию мы так и не дошли. Но это уже претензия к организаторам, а не к экскурсоводу. Если вы хотите узнать интересные факты и историю города, то эта экскурсия вам подойдёт. Но если цель планетарий и звезды, то нет.

