Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к звёздам
Прогуляйтесь по улице Мира и посетите Волгоградский планетарий. Узнайте о послевоенном возрождении города и полюбуйтесь звёздами
«К планетарию мы отправимся по улице Мира, восстановленной после Второй мировой войны одной из первых в городе и ставшей главным символом возрождения Волгограда»
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие к звездам
Начните путь от площади Павших Борцов, пройдитесь по улице Мира и завершите экскурсию в Волгоградском планетарии. Уникальное путешествие по истории и космосу
Начало: По согласованию с гидом
«Волгоградский планетарий Завершающим этапом нашей прогулки будет посещение Волгоградского планетария, включая его основное здание, астрономическую площадку и обсерваторию»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
1 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 8 чел.
Город на конфетах: квест-экскурсия в сердце Волгограда
Найти вокзал и планетарий - и прочитать историю по фантикам
Начало: У Музея изобразительных искусств имени И.И. Машков...
«планетарий, возрождённый собор Александра Невского и школа, где учился режиссёр Элем Климов»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
2 ноя в 11:00
8 ноя в 11:00
800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир23 марта 2025Программа не соответствует заявленному описанию. А именно не посещали планетарий с гидом внутри.
- ЕЕкатерина28 августа 2024Интересная и содержательная экскурсия! Рекомендуем и благодарим!!!
- ЕЕкатерина25 августа 2024Отличная экскурсия!
- ДДмитрий3 августа 2024Гид профессионал, хороший рассказчик, экскурсия прошла на одном дыхании. Для знакомства с городом то что нужно!
- ССветлана20 июля 2024Очень интересная экскурсия. Сначала гид Людмила водила нас по городу, потратила на нас времени больше запланированного, за что ей огромное
- ЕЕвгения24 июня 2024У нас была гид Людмила. Очень приятная и знающая, интересный рассказчик. Скорректировала маршрут с учетом наших пожеланий. Мы остались очень довольны. Рекомендую также брать в Планетарии сразу полнокупольную программу.
- ННастя3 мая 2024Когда в человеке соединяются академические знания, память предков и искреннее почитание героев, экскурсия превращается в истинное удовольствие. Юрий, спасибо!
- ВВалентина3 мая 2024Экскурсия в целом очень понравилась. Видно, что экскурсовод живёт историей города. Мы прошли по самому центру Волгограда и познакомились с
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Планетарий»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в октябре 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Планетарий" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5500. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Волгограде на 2025 год по теме «Планетарий», 10 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь