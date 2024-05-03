Волгоградский планетарий – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Волгоградский планетарий» в Волгограде, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Волгоград: голос города
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4 500 за всё до 6 чел.
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
Пешая
22 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
Начало: Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 2 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    3 мая 2024
    «Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
    Экскурсия в целом очень понравилась. Видно, что экскурсовод живёт историей города. Мы прошли по самому центру Волгограда и познакомились с
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    основными достопримечательностями, а также узнали секреты города. Но! Название экскурсии не соответствует её содержанию. О звёздах не сказано было ничего, к планетарию мы так и не дошли. Но это уже претензия к организаторам, а не к экскурсоводу. Если вы хотите узнать интересные факты и историю города, то эта экскурсия вам подойдёт. Но если цель планетарий и звезды, то нет.

  • С
    Снежана
    2 мая 2024
    Волгоград: голос города
    Отличная экскурсия, в меру длинная и очень информативная. Гид чутко реагировал на желания группы и подстраивался под наш ритм. Рекомендую!
  • K
    Konstantin
    29 сентября 2023
    От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
    Отличная прогулка по центру города. Достаточно компактный маршрут с охватом всех достопримечательностей центра – Аллея Героев, площадь Павших борцов, набережная,
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    речной вокзал, Комсомольский сад, и другие. Владимир ведёт рассказ последовательно и кратко, обо всём, что мы видим в процессе прогулки. Знает очень многое о городе, исторические и географические сведения, может рассказать о любом здании или сооружении. Громадная благодарность Владимиру за интересный рассказ! Рекомендую всем.

  • Ю
    Юлия
    22 августа 2023
    От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
    Всем добрый день! Пешая прогулка по Волгограду- очень познавательная и увлекательная экскурсия! С утра мы были на Мамаевом Кургане,а вечером
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    Владимир провел замечательную экскурсию по всему городу. Мы остались под впечатлением. Спасибо Владимиру,что выдержал таких экскурсантов(к вечеру мы уже были измотаны пешими прогулка и и жарой), но мы,всё таки, добрались до конечного пункта- Дома Павлова. Ни минуты не пожалели,что взяли индивидуальную экскурсию. Всем рекомендую!

  • Р
    Рысина
    8 мая 2023
    От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
    Мы были на экскурсии по городу Волгоград с гидом Владимиром. Впечатления самые замечательные. Владимир - интеллигентный, эрудирован, знает и любит свой город.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Волгоградский планетарий»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волгоград: голос города
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  3. От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Волгограде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мамаев Курган
  2. Самое главное
  3. Мельница Гергардта
  4. Дом Павлова
  5. Родина-мать зовёт!
  6. Центральная набережная Волгограда
  7. Набережная
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Волгоградский планетарий
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в июле 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Волгоградский планетарий" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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