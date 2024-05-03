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1.5 часа

Индивидуальная до 6 чел.

Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам Начало: Ул. Гагарина, 14

Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00