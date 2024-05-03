1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Волгоград: голос города - путешествие по историческим местам
Волгоград ждет вас: величие площадей, тайны двориков и дух города в каждом шаге. Присоединяйтесь к нам
Начало: Ул. Гагарина, 14
Расписание: Будни: с 10:00 до 12:00, с 17:00 до 22:00. Выходные: с 10:00 до 22:00
30 июл в 10:00
31 июл в 10:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
«Путешествие к звездам» с посещением Волгоградского Планетария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
28 июл в 09:00
29 июл в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
От Царицына до Волгограда: прогулка по городу
Начало: Площадь Павших Борцов (у Вечного огня), Волгоград
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
28 июл в 09:00
от 2 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина3 мая 2024Экскурсия в целом очень понравилась. Видно, что экскурсовод живёт историей города. Мы прошли по самому центру Волгограда и познакомились с
- ССнежана2 мая 2024Отличная экскурсия, в меру длинная и очень информативная. Гид чутко реагировал на желания группы и подстраивался под наш ритм. Рекомендую!
- KKonstantin29 сентября 2023От Царицына до Волгограда: прогулка по городуОтличная прогулка по центру города. Достаточно компактный маршрут с охватом всех достопримечательностей центра – Аллея Героев, площадь Павших борцов, набережная,
- ЮЮлия22 августа 2023От Царицына до Волгограда: прогулка по городуВсем добрый день! Пешая прогулка по Волгограду- очень познавательная и увлекательная экскурсия! С утра мы были на Мамаевом Кургане,а вечером
- РРысина8 мая 2023От Царицына до Волгограда: прогулка по городуМы были на экскурсии по городу Волгоград с гидом Владимиром. Впечатления самые замечательные. Владимир - интеллигентный, эрудирован, знает и любит свой город.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Волгоградский планетарий»
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