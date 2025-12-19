Попробуйте новое ремесло и создайте уникальный ковёр своими руками. На мастер-классе вы быстро вольётесь в процесс, поработаете с тафтинг-ганом и сделаете вещь, которую больше не встретите ни у кого. Лёгкая атмосфера, увлекательный процесс и удовольствие от творчества — всё включено!

Описание мастер-класса

Знакомство с тафтингом и выбор дизайна

Вы узнаете основы техники, правила безопасности и выберете цвета из палитры. У нас более 30 оттенков пряжи. Мы поможем адаптировать вашу идею под формат ковра или предложим готовые шаблоны.

Практика с тафтинг-ганом

Вы узнаете, как правильно заполнять контуры и создавать плотное, ровное полотно. Под руководством мастера превратите пряжу в ворсистый ковёр или стильное зеркало в ковровой раме (на выбор).

Финальная обработка изделия

После мастер-класса мы сами проклеим изнанку, подстрижём и выровняем ворс, чтобы придать изделию идеальный законченный вид. Ковёр будет готов через две недели после встречи.

Организационные детали