Попробуйте новое ремесло и создайте уникальный ковёр своими руками.
На мастер-классе вы быстро вольётесь в процесс, поработаете с тафтинг-ганом и сделаете вещь, которую больше не встретите ни у кого. Лёгкая атмосфера, увлекательный процесс и удовольствие от творчества — всё включено!
Описание мастер-класса
Знакомство с тафтингом и выбор дизайна
Вы узнаете основы техники, правила безопасности и выберете цвета из палитры. У нас более 30 оттенков пряжи. Мы поможем адаптировать вашу идею под формат ковра или предложим готовые шаблоны.
Практика с тафтинг-ганом
Вы узнаете, как правильно заполнять контуры и создавать плотное, ровное полотно. Под руководством мастера превратите пряжу в ворсистый ковёр или стильное зеркало в ковровой раме (на выбор).
Финальная обработка изделия
После мастер-класса мы сами проклеим изнанку, подстрижём и выровняем ворс, чтобы придать изделию идеальный законченный вид. Ковёр будет готов через две недели после встречи.
Организационные детали
- Готовое изделие будет ждать вас в мастерской через 14 календарных дней после занятия. Мы также можем отправить ковёр доставкой в другой город. Это оплачивается дополнительно
- С вами буду я или другой мастер из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваша команда гидов в Вологде
Я влюблена в создание ковров ручной работы. Для меня это способ выразить себя и сделать мир вокруг чуточку уютнее. В моей мастерской в Вологде вы можете посетить мастер-класс по тафтингу и создать ковёр своими руками. Мы с моими коллегами ждём вас!
