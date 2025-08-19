читать дальше

жизнь он делает лодки и корабли - от маленьких, сувенирных экземпляров до настоящих долбленок, каноэ, старинных лодок как у индейцев.

Сначала это было хобби, которым он занимался в свободное от основной работы время. Теперь Сергей на пенсии и творит буквально с утра до вечера!

Мы провели у Сергея 3 часа!

Узнали о лодках разных стран и о лодках русского Севера, поиграли с деревянным козлом, ставили алые паруса, катались на лодке с колесами, учились видеть в корнях деревьев будущие поделки, запускали разные модели кораблей в деревянном бассейне, палили по кораблям из пушек, учились синхронно грести и сушить вёсла, познакомились с Ленью, и дочь побыла Моаной!

Столько выдумки, энергии, позитива, артистизма в одном человеке редко встретишь. Мастер показал нам свою толстую тетрадь, в которую записывает и зарисовывает всё, что придумывает - там планов хватит еще лет на 50!

И конечно, Сергей участвует в исторических регатах, делает лодки по заказу - когда его просят. Так он сделал лодку на колесах для одного из спектаклей.

Но лучше всё это увидеть своими глазами и чуть-чуть окунуться в детство.