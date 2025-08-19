Индивидуальная
до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
«У нас вы сможете приобрести наши книги и авторские сувениры, посвящённые творчеству Генриха Асафова»
Завтра в 16:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Торжественная встреча гостей в заснеженной деревне Русского Севера с яркими персонажами, авторскими играми от мастера и испытанием лодки с Алыми парусами на снегу»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
Превратить клубок пряжи в авторский ковёр
Начало: На ул. Карла Маркса
15 дек в 13:00
16 дек в 16:00
от 3400 ₽ за человека
- ЕЕлена19 августа 2025Чудесное приключение. Три часа веселья и интересностей для детей и родителей.
- ллюдмила8 августа 2025Выбирая экскурсии по Череповцу случайно нашли мероприятие" В гостях у мастера корабельного дела" и решили поехать.
С первых минут нашей встречи
- ННаталья4 августа 2025Богата наша земля на талантливых людей, но такие самородки, как Сергей, редки и тем еще ценнее! Современный Левша - Сергей
- ММарк11 июля 2025Сергей Токарев - человек с золотыми руками и совершенно детской радостью к жизни. Сергей - Мастер корабельного дела. Всю свою
- ШШевцова15 мая 2025Спасибо большое, было очень интересно. По правде сказать, я немного сомневалась, что детям будет интересно. Но Саша прекрасный рассказчик, к
- ЛЛюбовь10 мая 2025Приятно общаться с людьми, которые любят своё дело. Время в мастерской пролетело незаметно.
Благодарю за экскурсию.
- ССветлана8 мая 2025Мастер корабельного дела Сергей-очень интересный человек, из тех, на которых, говорят, мир держится. Все, что он творит и вытворяет, совершенно
- ММарина5 мая 2025Спасибо огромное, было очень интересно! Эта экскурсия - уникальная возможность побывать в живой мастерской художника. Картины Генриха Асафова произвели впечатление!
- ННадежда30 марта 2025Это было супер увлекательно) Спасибо большое Сергею за его энтузиазм и мастерство, умение в игровой форме преподнести информацию.
- ААнна10 января 2025Очень понравилась экскурсия по галерее Генриха Асафова, которую провёл его сын Саша. Много нового узнали про мозаику. А про самого
- ЛЛидия4 января 2025Ходили на экскурсию всей семьей!
Было очень познавательно и интересно, даже захотелось самим заняться мозаикой!))
Рекомендую всем друзьям, кто интересуется данной темой.
- ННаталья1 января 20251 января посетили мастерскую Генриха. Шесть человек возрастом 63 и 73 года. И какое приятное впечатление от общения с Александром и полученной информации мы все получили. Узнали много нового и интересного.
- ООльга21 декабря 2024С теплотой вспоминаем как мы побывали летом в гостях на экскурсии у Сергея и Татьяны. Это было замечательно, очень интересно,
- ИИрина25 августа 2024Было любопытно посетить мастерскую художника на мансарде с выходом на крышу в доме советской постройки. Александр перкрасный рассказчик, и мы
- ССветлана17 июля 2024Сергей яркий и неординарный человек, который обладает не только потрясающей фантазией, но и руками, которыми он может воплотить свои фантазии
- ААлександр14 июля 2024Во время этой экскурсии познакомились с жизнью и творчеством Генриха Асафова. Кроме работ этого художника Саша познакомил нас с творчеством
- ЛЛюдмила21 июня 2024Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
- ААнастасия16 июня 2024Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
- ИИрина10 июня 2024Товарищи взрослые! Вы давно играли в пиратов? Брали судно на абордаж? Искали сокровища? Палили из пушек? Или Вы думаете,что уже
- ЕЕлена9 июня 2024Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
