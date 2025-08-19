Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Авторские» в Вологде, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
«У нас вы сможете приобрести наши книги и авторские сувениры, посвящённые творчеству Генриха Асафова»
Завтра в 16:00
14 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
Увлечённый энтузиаст и весёлая программа - в душевном частном музее в вологодской глубинке
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
«Торжественная встреча гостей в заснеженной деревне Русского Севера с яркими персонажами, авторскими играми от мастера и испытанием лодки с Алыми парусами на снегу»
Завтра в 09:00
14 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
3 часа
Индивидуальная
Мастер-класс по созданию ковра (тафтинг) в Вологде
Превратить клубок пряжи в авторский ковёр
Начало: На ул. Карла Маркса
15 дек в 13:00
16 дек в 16:00
от 3400 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    19 августа 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Чудесное приключение. Три часа веселья и интересностей для детей и родителей.
    Чудесное приключение. Три часа веселья и интересностей для детей и родителей
  • л
    людмила
    8 августа 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Выбирая экскурсии по Череповцу случайно нашли мероприятие" В гостях у мастера корабельного дела" и решили поехать.
    С первых минут нашей встречи
    с Сергеем Алексеевичем нам стало понятно что это человек неординарный, увлеченный и нас захватила его энергия и понесла по" волнам" его мечты кораблестроения!!
    В одном отзыве нельзя передать всей политры чувств и эмоций, которые мы испытывали, надо туда поехать и самим пропитаться этой необычной атмосферой!!

    Выбирая экскурсии по Череповцу случайно нашли мероприятие" В гостях у мастера корабельного дела" и решили поехать
  • Н
    Наталья
    4 августа 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Богата наша земля на талантливых людей, но такие самородки, как Сергей, редки и тем еще ценнее! Современный Левша - Сергей
    харизматичный и очень интересный рассказчик, так бы и слушали его дни напролёт, и разглядывали диковинки, которые он сделал своими руками! 3 часа пролетели очень быстро, не хватило времени посмотреть всё! Надеемся еще вернуться в это удивительное место!

  • М
    Марк
    11 июля 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Сергей Токарев - человек с золотыми руками и совершенно детской радостью к жизни. Сергей - Мастер корабельного дела. Всю свою
    жизнь он делает лодки и корабли - от маленьких, сувенирных экземпляров до настоящих долбленок, каноэ, старинных лодок как у индейцев.
    Сначала это было хобби, которым он занимался в свободное от основной работы время. Теперь Сергей на пенсии и творит буквально с утра до вечера!
    Мы провели у Сергея 3 часа!
    Узнали о лодках разных стран и о лодках русского Севера, поиграли с деревянным козлом, ставили алые паруса, катались на лодке с колесами, учились видеть в корнях деревьев будущие поделки, запускали разные модели кораблей в деревянном бассейне, палили по кораблям из пушек, учились синхронно грести и сушить вёсла, познакомились с Ленью, и дочь побыла Моаной!
    Столько выдумки, энергии, позитива, артистизма в одном человеке редко встретишь. Мастер показал нам свою толстую тетрадь, в которую записывает и зарисовывает всё, что придумывает - там планов хватит еще лет на 50!
    И конечно, Сергей участвует в исторических регатах, делает лодки по заказу - когда его просят. Так он сделал лодку на колесах для одного из спектаклей.
    Но лучше всё это увидеть своими глазами и чуть-чуть окунуться в детство.

    Сергей Токарев - человек с золотыми руками и совершенно детской радостью к жизни. Сергей - Мастер
  • Ш
    Шевцова
    15 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Спасибо большое, было очень интересно. По правде сказать, я немного сомневалась, что детям будет интересно. Но Саша прекрасный рассказчик, к
    тому же предложил нам выбрать тему рассказа. Мы выбрали мозаику, и погрузились в историю мозаики от древнеримской до наших дней, время пролетело незаметно.

  • Л
    Любовь
    10 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Приятно общаться с людьми, которые любят своё дело. Время в мастерской пролетело незаметно.
    Благодарю за экскурсию.
  • С
    Светлана
    8 мая 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Мастер корабельного дела Сергей-очень интересный человек, из тех, на которых, говорят, мир держится. Все, что он творит и вытворяет, совершенно
    замечательно и необычно. Три часа, проведенные в его мастерской, пролетели незаметно, несмотря на препротивный дождь. Потом мы отогрелись у печки и напились горячего чая с блинами. Огромная благодарность!

  • М
    Марина
    5 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Спасибо огромное, было очень интересно! Эта экскурсия - уникальная возможность побывать в живой мастерской художника. Картины Генриха Асафова произвели впечатление!
    Какой талантливый и разносторонний был художник, очень самобытный. Александр великолепный рассказчик, интеллектуал и увлеченный своим делом мастер. Два часа пролетели на одном дыхании!
    Выход на крышу и вид с нее - просто супер!

    Спасибо огромное, было очень интересно! Эта экскурсия - уникальная возможность побывать в живой мастерской художника. Картины
  • Н
    Надежда
    30 марта 2025
    В гостях у мастера корабельного дела
    Это было супер увлекательно) Спасибо большое Сергею за его энтузиазм и мастерство, умение в игровой форме преподнести информацию.
  • А
    Анна
    10 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Очень понравилась экскурсия по галерее Генриха Асафова, которую провёл его сын Саша. Много нового узнали про мозаику. А про самого
    художника мы до этой экскурсии не знали и были поражены широтой и разнообразием его творчества. Советуем всем любителям искусства посетить эту галерею. Правда подниматься надо пешком на седьмой этаж. Но зато в светлое время дня можно выйти на крышу дома и полюбоваться городом и рекой Вологдой. И ещё нас угостили очень вкусным тыквенным соком!

  • Л
    Лидия
    4 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Ходили на экскурсию всей семьей!
    Было очень познавательно и интересно, даже захотелось самим заняться мозаикой!))
    Рекомендую всем друзьям, кто интересуется данной темой.
    Ходили на экскурсию всей семьей!
  • Н
    Наталья
    1 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    1 января посетили мастерскую Генриха. Шесть человек возрастом 63 и 73 года. И какое приятное впечатление от общения с Александром и полученной информации мы все получили. Узнали много нового и интересного.
  • О
    Ольга
    21 декабря 2024
    В гостях у мастера корабельного дела
    С теплотой вспоминаем как мы побывали летом в гостях на экскурсии у Сергея и Татьяны. Это было замечательно, очень интересно,
    весело и душевно. Огромное спасибо Сергею за его труд, энтузиазм, юмор и желание поделиться своими знаниями, историями, точкой зрения и душевной теплотой!!!
    Очень рекомендуем!

  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Было любопытно посетить мастерскую художника на мансарде с выходом на крышу в доме советской постройки. Александр перкрасный рассказчик, и мы
    говорили не только о творчестве его отца и технике римской мозайки, но и за пол часа Александр свел в полную картину все разрозненные факты из истории Володы и окрестностей, которые я услышала за три предыдущих дня от разных экскурсоводов. Такая оптика сверху получилась. Хочется вернуться снова и в следующий раз попросить Алесандра экскурсию по мозайкам Вологды, как его отца, так и других художников.

  • С
    Светлана
    17 июля 2024
    В гостях у мастера корабельного дела
    Сергей яркий и неординарный человек, который обладает не только потрясающей фантазией, но и руками, которыми он может воплотить свои фантазии
    в жизнь. 3,5 часа пролетели за общением, играми и чаепитием незаметно. Очень интересно и весело не только детям, но и взрослым.

  • А
    Александр
    14 июля 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Во время этой экскурсии познакомились с жизнью и творчеством Генриха Асафова. Кроме работ этого художника Саша познакомил нас с творчеством
    и других вологодских мастеров. Ещё мы узнали о техниках изготовления мозаик от римской эпохи до сегодняшних дней. Ну и вообще было интересно побывать в мастерской знаменитого художника.

  • Л
    Людмила
    21 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
    римской мозаики Александра Асафова. Невероятное прикосновение к творчеству. Погружаешься в эту атмосферу. Живая беседа с мастером в настоящей мастерской! Мы услышали удивительную историю паренька из Усть-Кубинского района, который поехал в большой город, чтобы получить рабочую профессию, а стал художником-самобытным,ярким и глубоким! Мы говорили о римских мозаиках и их продолжении в советской культуре. Александр очень интересный рассказчик и очень увлеченный человек. Хочется слушать и слушать! Рекомендую однозначно! А какой вид с балкона мастерской открывается! Ммм…

    Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника
  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
    прикоснуться к искусству в прямом смысле слова! Очень атмосферное место!
    Спасибо большое Александру за интересный и доступный к пониманию каждому рассказ об истории мозаики. Очень рекомендую!

    Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику
  • И
    Ирина
    10 июня 2024
    В гостях у мастера корабельного дела
    Товарищи взрослые! Вы давно играли в пиратов? Брали судно на абордаж? Искали сокровища? Палили из пушек? Или Вы думаете,что уже
    выросли из этого? Приезжайте. В МАСТЕРУ!!! Детям - игры, взрослым - история, география,технологии и …. опять игры)) Земля Русская богата на таланты. Сергей - один из них. Скучно не будет!! Гарантируем!!!

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
    обстановка, интересный рассказ увлечённого человека - всё это делает экскурсию незабываемой! Мы узнали о творчестве известного вологодского художника Генриха Асафова и очень многое о римской мозаике, в том числе, что происходит с этой техникой в России и Вологде. Очень рекомендуем к посещению эту экскурсию как жителям Вологды, так и иногородним туристам!!!

