Мои заказы

Активности – экскурсии в Вологде

Найдено 4 экскурсии в категории «Активности» в Вологде, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
1 час
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Начало: У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
12 дек в 16:00
13 дек в 17:00
1200 ₽ за человека
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
1 час
79 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
Пешая
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Другая Вологда: Заречье
Пешая
1.5 часа
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    11 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал,
    читать дальше

    но научить пока не очень получается, много разговоров на отвлеченные темы. Нужна хорошая программа, отработанный материл и придерживаться его.

    Не очень повезло с погодой, было прохладно, в сарайчике, где сам мастер-класс зимой будет очень холодно, он совсем для этого не предназначен. И очень хотелось бы обратить внимание, что просто необходимо сделать дорогу, потому что грязь была и дождь пошел, а у туристов не всегда много сменной обуви. Ну и в целом, это сервис, поэтому нужно такие вещи предусматривать.
    Барашка и кролик замечательные:)

  • Ю
    Юлия
    2 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
    Спасибо большое 🤗
  • А
    Алиса
    1 ноября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
    Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала
  • М
    Мария
    31 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
    настоящей живой
    читать дальше

    овцы, дальше вычесывали шерсть и плели кудель (как в сказке у бабы яги). все очень атмосферно, взаправду и получили настоящую нить. очень здорово придумано! в процессе можно было гладить живого кролика. С детьми обязательно рекомендую! сын очень проникся

    сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть ссегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть ссегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть ссегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть ссегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
  • И
    Ирина
    19 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых
    читать дальше

    можно покормить) и кролик. Овечку подстригли, шерсть прочесали, попробовали себя в качестве пряльщицы на разных прялках. Будет классно всем - и взрослым и детям!

  • Ц
    Царева
    18 октября 2025
    «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
    Евгения отличный рассказчик и учитель.
    Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
    Мы сначала покормили и
    читать дальше

    погладили овечку, потом немного состригли с неё шерсти для нашего урока, затем эту шесть приготовили для прядения и только после этого подошли к прялке.
    При этом я узнавала много новых и интересных деталей о самом процессе и истории ремесла.
    Мастер-класс будет интересен и взрослым, и детям.
    Спасибо за чудесный вечер!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
  2. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  3. Знакомьтесь, Вологда
  4. Другая Вологда: Заречье
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Воскресенский собор
  7. Набережная
  8. Дом Засецких
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Активности" можно забронировать 4 экскурсии от 1200 до 5334. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Активности», 169 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль