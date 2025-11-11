Мини-группа
до 8 чел.
«Искусное веретено»: мастер-класс по прядению в Вологде
Создать пряжу своими руками и услышать о традициях ремесла
Начало: У стен Спасо-Прилуцкого монастыря
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу и воскресенье в 17:00
12 дек в 16:00
13 дек в 17:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Узнайте, как устроены русские средневековые мельницы, изготовьте муку своими руками и покормите козу и гусей. Отличное время для всей семьи
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Другая Вологда: Заречье
Идеальная экскурсия для тех, кто уже знаком с правым берегом Вологды и хочет узнать больше о ее менее известной, но не менее интересной части
Начало: В районе Нижнего посада
16 дек в 08:00
18 дек в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 ноября 2025Тема интересная, но осталось ощущение какой-то недосказанности, нехватки какого-то материала, теоретической интересной базы. То есть Евгения сама прекрасно знает материал,
- ЮЮлия2 ноября 2025Очень понравилось! Евгения замечательный рассказчик и учитель. Животные милые. Даже взрослым понравилось, а ребенок вообще в восторге.
Спасибо большое 🤗
- ААлиса1 ноября 2025Всё понравилось. Здорово, что можно взаимодействовать с животными, а потом научиться пользоваться прялкой. В конце забрала с собой сувенир на память - свою первую ниточку на веретене
- ММария31 октября 2025сегодня с мамой и сыном 8 лет были на мк по прядению. Большое спасибо Евгении! сначала состригали шерсть с
настоящей живой
- ИИрина19 октября 2025Очень увлекательный мастер-класс! Евгения - мастер своего дела, очень интересно и подробно все рассказывает и показывает! Чудесные гуси, овечка (которых
- ЦЦарева18 октября 2025Евгения отличный рассказчик и учитель.
Меня поразило насколько продуманно и с любовью к своему мастерству составлена программа мероприятия.
Мы сначала покормили и
