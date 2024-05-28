Дом Засецких – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Засецких» в Вологде, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600 за всё до 5 чел.
О Вологде - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
100 отзывов
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
    читать дальше

    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
  • И
    Иван
    8 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
    читать дальше

    тобой по лужам, под дождём и ветром))) Нам немного не повезло с погодой, но это совсем не испортило впечатление от экскурсии. Посмотрели весь центр с Марией, узнали все основные моменты, получили рекомендации на остаток пребывания в Вологде.

  • Я
    Яна
    1 мая 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Экскурсовод Мария знает и любит свой город, рассказывала очень интересно. Маршрут экскурсии построен разнообразно, Мария отвечала на все вопросы, посоветовала кофейни с интересным интерьером и вкусными десертами.
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    О Вологде - с интересом и любовью
    Большая благодарность Анне за отлично проведённое время! Профессионал своего дела! Интересно и познавательно! Респект!
  • Р
    Римма
    12 апреля 2024
    Знакомьтесь, Вологда
    Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью рассказывала о городе. Ребенку 12 лет тоже было интересно, поскольку повествование не было перегружено датами и сложными именами. За открыточку отдельное спасибо☺️
    Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовьюЭкскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью
  • Г
    Геннадий
    5 марта 2024
    О Вологде - с интересом и любовью
    Все отлично, доступно и понятно спасибо большое!!
  • Е
    Елена
    8 января 2023
    Вологда деревянная
    Экскурсия была тематическая и акцентирована на осмотр деревянных домиков и их историю. Очень понравилось и содержание экскурсии, и лёгкая манера
    читать дальше

    подачи материала, и сама Елена очень милый и позитивный человек. Всегда приятно встретить людей, которые заинтересованы в своём деле и любят свой город. Елена - просто молодец)

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом Засецких»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Город, где резной палисад
  2. Знакомьтесь, Вологда
  3. О Вологде - с интересом и любовью
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
Сейчас в Вологде в категории "Дом Засецких" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 189 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2024 год по теме «Дом Засецких», 189 ⭐ отзывов, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам