1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: на Кремлевской площади
12 июня в 08:00
3 авг в 11:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
О Вологде - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Вологды, осматривая купеческие и дворянские усадьбы, древние соборы и кремлевские тайны. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Начало: В центре города
Завтра в 12:00
10 июня в 10:30
3 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей28 мая 2024Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
- ННаталья12 мая 2024Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
- ИИван8 мая 2024Удивительно, как экскурсоводы, несмотря на плохую погоду, качественно ведут экскурсию, доводят её до конца, объясняют весь материал, ходят вместе с
- ЯЯна1 мая 2024Экскурсовод Мария знает и любит свой город, рассказывала очень интересно. Маршрут экскурсии построен разнообразно, Мария отвечала на все вопросы, посоветовала кофейни с интересным интерьером и вкусными десертами.
- ТТатьяна27 апреля 2024Большая благодарность Анне за отлично проведённое время! Профессионал своего дела! Интересно и познавательно! Респект!
- РРимма12 апреля 2024Экскурсия очень понравилась!!! 1,5 часа прошли на одном дыхании. Мария - прекрасный рассказчик. С большой любовью рассказывала о городе. Ребенку 12 лет тоже было интересно, поскольку повествование не было перегружено датами и сложными именами. За открыточку отдельное спасибо☺️
- ГГеннадий5 марта 2024Все отлично, доступно и понятно спасибо большое!!
- ЕЕлена8 января 2023Вологда деревяннаяЭкскурсия была тематическая и акцентирована на осмотр деревянных домиков и их историю. Очень понравилось и содержание экскурсии, и лёгкая манера
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Дом Засецких»
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