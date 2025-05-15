читать дальше

говорили не только о творчестве его отца и технике римской мозайки, но и за пол часа Александр свел в полную картину все разрозненные факты из истории Володы и окрестностей, которые я услышала за три предыдущих дня от разных экскурсоводов. Такая оптика сверху получилась. Хочется вернуться снова и в следующий раз попросить Алесандра экскурсию по мозайкам Вологды, как его отца, так и других художников.