Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по мастерской Генриха Асафова
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
15 сен в 10:00
16 сен в 12:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Вологда: История и современность
Погрузитесь в атмосферу Вологды без суеты. Узнайте её историю и современную жизнь через прогулки и душевные беседы с местным жителем
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
11 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ШШевцова15 мая 2025Спасибо большое, было очень интересно. По правде сказать, я немного сомневалась, что детям будет интересно. Но Саша прекрасный рассказчик, к
- ЛЛюбовь10 мая 2025Приятно общаться с людьми, которые любят своё дело. Время в мастерской пролетело незаметно.
Благодарю за экскурсию.
- ММарина5 мая 2025Спасибо огромное, было очень интересно! Эта экскурсия - уникальная возможность побывать в живой мастерской художника. Картины Генриха Асафова произвели впечатление!
- ААнна10 января 2025Очень понравилась экскурсия по галерее Генриха Асафова, которую провёл его сын Саша. Много нового узнали про мозаику. А про самого
- ЛЛидия4 января 2025Ходили на экскурсию всей семьей!
Было очень познавательно и интересно, даже захотелось самим заняться мозаикой!))
Рекомендую всем друзьям, кто интересуется данной темой.
- ННаталья1 января 20251 января посетили мастерскую Генриха. Шесть человек возрастом 63 и 73 года. И какое приятное впечатление от общения с Александром и полученной информации мы все получили. Узнали много нового и интересного.
- ИИрина25 августа 2024Было любопытно посетить мастерскую художника на мансарде с выходом на крышу в доме советской постройки. Александр перкрасный рассказчик, и мы
- ААлександр14 июля 2024Во время этой экскурсии познакомились с жизнью и творчеством Генриха Асафова. Кроме работ этого художника Саша познакомил нас с творчеством
- ЛЛюдмила21 июня 2024Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
- ААнастасия16 июня 2024Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
- ЕЕлена9 июня 2024Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
- ЕЕкатерина31 мая 2024Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
- ВВероника13 мая 2024Полный восторг от этой встречи!
Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире!
Во-первых, Александр -
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в августе 2025
Сейчас в Вологде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 13 ⭐ отзывов, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь