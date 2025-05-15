Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Вологде, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по мастерской Генриха Асафова
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
15 сен в 10:00
16 сен в 12:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Вологда - сердце русского Севера
Душевная и познавательная пешеходная экскурсия по историческому центру
Начало: На улице Маяковского
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Дружеская прогулка по Вологде - только вы и гид
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Вологда: История и современность
Погрузитесь в атмосферу Вологды без суеты. Узнайте её историю и современную жизнь через прогулки и душевные беседы с местным жителем
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
11 000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шевцова
    15 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Спасибо большое, было очень интересно. По правде сказать, я немного сомневалась, что детям будет интересно. Но Саша прекрасный рассказчик, к
    читать дальше

    тому же предложил нам выбрать тему рассказа. Мы выбрали мозаику, и погрузились в историю мозаики от древнеримской до наших дней, время пролетело незаметно.

  • Л
    Любовь
    10 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Приятно общаться с людьми, которые любят своё дело. Время в мастерской пролетело незаметно.
    Благодарю за экскурсию.
  • М
    Марина
    5 мая 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Спасибо огромное, было очень интересно! Эта экскурсия - уникальная возможность побывать в живой мастерской художника. Картины Генриха Асафова произвели впечатление!
    читать дальше

    Какой талантливый и разносторонний был художник, очень самобытный. Александр великолепный рассказчик, интеллектуал и увлеченный своим делом мастер. Два часа пролетели на одном дыхании!
    Выход на крышу и вид с нее - просто супер!

  • А
    Анна
    10 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Очень понравилась экскурсия по галерее Генриха Асафова, которую провёл его сын Саша. Много нового узнали про мозаику. А про самого
    читать дальше

    художника мы до этой экскурсии не знали и были поражены широтой и разнообразием его творчества. Советуем всем любителям искусства посетить эту галерею. Правда подниматься надо пешком на седьмой этаж. Но зато в светлое время дня можно выйти на крышу дома и полюбоваться городом и рекой Вологдой. И ещё нас угостили очень вкусным тыквенным соком!

  • Л
    Лидия
    4 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Ходили на экскурсию всей семьей!
    Было очень познавательно и интересно, даже захотелось самим заняться мозаикой!))
    Рекомендую всем друзьям, кто интересуется данной темой.
  • Н
    Наталья
    1 января 2025
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    1 января посетили мастерскую Генриха. Шесть человек возрастом 63 и 73 года. И какое приятное впечатление от общения с Александром и полученной информации мы все получили. Узнали много нового и интересного.
  • И
    Ирина
    25 августа 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Было любопытно посетить мастерскую художника на мансарде с выходом на крышу в доме советской постройки. Александр перкрасный рассказчик, и мы
    читать дальше

    говорили не только о творчестве его отца и технике римской мозайки, но и за пол часа Александр свел в полную картину все разрозненные факты из истории Володы и окрестностей, которые я услышала за три предыдущих дня от разных экскурсоводов. Такая оптика сверху получилась. Хочется вернуться снова и в следующий раз попросить Алесандра экскурсию по мозайкам Вологды, как его отца, так и других художников.

  • А
    Александр
    14 июля 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Во время этой экскурсии познакомились с жизнью и творчеством Генриха Асафова. Кроме работ этого художника Саша познакомил нас с творчеством
    читать дальше

    и других вологодских мастеров. Ещё мы узнали о техниках изготовления мозаик от римской эпохи до сегодняшних дней. Ну и вообще было интересно побывать в мастерской знаменитого художника.

  • Л
    Людмила
    21 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Экскурсия необычная. Вы поднимаетесь на 7 этаж, где под крышей дома была мастерская Генриха Асафова, художника. А сейчас это школа
    читать дальше

    римской мозаики Александра Асафова. Невероятное прикосновение к творчеству. Погружаешься в эту атмосферу. Живая беседа с мастером в настоящей мастерской! Мы услышали удивительную историю паренька из Усть-Кубинского района, который поехал в большой город, чтобы получить рабочую профессию, а стал художником-самобытным,ярким и глубоким! Мы говорили о римских мозаиках и их продолжении в советской культуре. Александр очень интересный рассказчик и очень увлеченный человек. Хочется слушать и слушать! Рекомендую однозначно! А какой вид с балкона мастерской открывается! Ммм…

  • А
    Анастасия
    16 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Эта была чудесная встреча в самой настоящей художественной мастерской! Где не только интересно слушать про мозаику, но можно всё потрогать,
    читать дальше

    прикоснуться к искусству в прямом смысле слова! Очень атмосферное место!
    Спасибо большое Александру за интересный и доступный к пониманию каждому рассказ об истории мозаики. Очень рекомендую!

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Сегодня небольшой группой побывали в школе римской мозаики. Находимся под большим впечатлением! Это очень атмосферное место! Настоящая мастерская художника! Творческая
    читать дальше

    обстановка, интересный рассказ увлечённого человека - всё это делает экскурсию незабываемой! Мы узнали о творчестве известного вологодского художника Генриха Асафова и очень многое о римской мозаике, в том числе, что происходит с этой техникой в России и Вологде. Очень рекомендуем к посещению эту экскурсию как жителям Вологды, так и иногородним туристам!!!

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
    Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
    читать дальше

    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской
    эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Полный восторг от этой встречи!
    Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире!
    Во-первых, Александр -
    читать дальше

    прекрасный рассказчик. Хоть мы были и не знакомы с творчеством его отца, но получили глубокое представление о жизни и становлении карьеры художников в СССР.
    Во-вторых, атмосфера! Это была дружеская беседа, и совершенно не хотелось, чтобы она заканчивалась!
    Огромное спасибо, это лучшее, что мы видите в Вологде!

