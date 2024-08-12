На уютной и спокойной прогулке по Вологде вы сможете изучить старинные кварталы по обе стороны реки, переходя по пешеходному мосту. Осмотрите купеческие дома и храмы, узнаете о стилях, сформировавших облик
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
В нашей программе:
- Речной пейзаж северного города 17-18 веков: архитектура, история и прекрасные закаты (если будем гулять вечером).
- Классические купеческие особняки и история императорских визитов.
- Никольская церковь во Владычной слободе: ярусная колокольня и любовь ссыльных.
- Церковь Дмитрия Прилуцкого на Наволоке — важнейший вологодский храм и история святого покровителя Вологды.
Вы узнаете:
- Как связаны Вологда и Соловки, столица Болгарии София, богословие и журнал «Наука и жизнь».
- Что такое вологодский кремль на самом деле.
- Как в нашем городе смешались разные архитектурные стили.
- Была ли гидротехника при Иване Грозном.
- Как осветить город без электричества.
- Насколько сильно можно любить императора и как связана пролетарская культура с вечной молодостью.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу реки Вологды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 229 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Антон, я преподаватель, историк, любитель городской архитектуры и архивных поисков. С радостью покажу вам главные и тайные места Вологды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
12 авг 2024
Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в городе". Нижний посад - место, где располагались и располагаются административные, учебные, медицинские учреждения. В
Входит в следующие категории Вологды
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