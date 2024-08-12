Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью

Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
На уютной и спокойной прогулке по Вологде вы сможете изучить старинные кварталы по обе стороны реки, переходя по пешеходному мосту. Осмотрите купеческие дома и храмы, узнаете о стилях, сформировавших облик
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города.

Услышите истории о святых, императорах и ссыльных, а также откроете любопытные факты о вологодском быте в прошлом.

В программе: речной пейзаж северного города 17-18 веков, классические купеческие особняки, Никольская церковь во Владычной слободе, церковь Дмитрия Прилуцкого на Наволоке.

Узнаете, как связаны Вологда и Соловки, что такое вологодский кремль, как смешались архитектурные стили и многое другое

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная водная прогулка
  • 🏛 Исторические кварталы
  • ⛪ Купеческие дома и храмы
  • 📜 Интересные факты о городе
  • 🚶‍♂️ Пешеходный мост
    • Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
    Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
    Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

    Что можно увидеть

  • Никольская церковь во Владычной слободе
  • Церковь Дмитрия Прилуцкого на Наволоке
  • Купеческие дома

    • Описание водной прогулки

    Что вас ожидает

    В нашей программе:

    • Речной пейзаж северного города 17-18 веков: архитектура, история и прекрасные закаты (если будем гулять вечером).
    • Классические купеческие особняки и история императорских визитов.
    • Никольская церковь во Владычной слободе: ярусная колокольня и любовь ссыльных.
    • Церковь Дмитрия Прилуцкого на Наволоке — важнейший вологодский храм и история святого покровителя Вологды.

    Вы узнаете:

    • Как связаны Вологда и Соловки, столица Болгарии София, богословие и журнал «Наука и жизнь».
    • Что такое вологодский кремль на самом деле.
    • Как в нашем городе смешались разные архитектурные стили.
    • Была ли гидротехника при Иване Грозном.
    • Как осветить город без электричества.
    • Насколько сильно можно любить императора и как связана пролетарская культура с вечной молодостью.

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На берегу реки Вологды
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    О
    12 авг 2024
    Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в городе". Нижний посад - место, где располагались и располагаются административные, учебные, медицинские учреждения. В
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    зданиях 19- 20 вв., построенных в стиле классицизм, неоклассицизм или эклектика. Мы видели прекрасные церкви 17-18 вв., с интересными архитектурными находками местных мастеров, творчески вписывавшихся в "мейнстрим" эпохи. Антон - прекрасный историк, и все его рассказы и пояснения точны, глубоки и познавательны. Мы бы хотели вернуться в Вологду, чтобы вновь пойти на экскурсию с Антоном.

    Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня вОтличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня вОтличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в

    Входит в следующие категории Вологды

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