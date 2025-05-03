читать дальше

место, где располагались и располагаются административные, учебные, медицинские учреждения. В зданиях 19- 20 вв., построенных в стиле классицизм, неоклассицизм или эклектика. Мы видели прекрасные церкви 17-18 вв., с интересными архитектурными находками местных мастеров, творчески вписывавшихся в "мейнстрим" эпохи. Антон - прекрасный историк, и все его рассказы и пояснения точны, глубоки и познавательны. Мы бы хотели вернуться в Вологду, чтобы вновь пойти на экскурсию с Антоном.