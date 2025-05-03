Индивидуальная
до 10 чел.
Вологда и её старина
Погрузитесь в атмосферу старинной Вологды, узнайте её легенды и исторические анекдоты. Посетите храмы XVI - XIX вв и уникальные деревянные постройки
Начало: На Кремлевской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неповторимая Вологда: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего города, исследуя его уникальные достопримечательности и исторические места. Удобный маршрут и увлекательные истории ждут вас
Начало: У памятника 800-летия Вологды
Завтра в 08:00
11 дек в 15:00
4800 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Вологда: индивидуальная экскурсия по городу
Пройдите по Кружевной линии Вологды, узнайте историю города, полюбуйтесь старинными домами и храмами, оцените современное искусство
Начало: На Кремлевской площади
12 янв в 08:00
13 янв в 08:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
Сегодня в 08:00
15 дек в 08:30
4300 ₽ за всё до 6 чел.
- ННаталья3 мая 2025Экскурсия подойдёт для подготовленного слушателя. Очень хороша эта экскурсия как продолжение знакомства с Вологдой. На этом небольшом маршруте Антон очень интересно рассказывает, практически, про каждый дом. Очень интересное погружение в историю Вологды XVIII-XIX веков. Рекомендую для любителей истории и архитектуры.
- ВВладимир9 января 2025Прекрасная экскурсия 1 января. Экскурсия авторская. Было очень интересно. Отличная подача материала.
Рекомендую как экскурсию, так и этого экскурсовода!
Отличная идея - погулять по "другой" Вологде, чуть в отдалении от туристических маршрутрв "первого дня в городе". Нижний посад -
