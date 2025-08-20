Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Вологде до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Вологде, цены от 3060 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Удивительная Вологда сквозь века
Пешая
2 часа
-
10%
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительная Вологда сквозь века
На прогулке по Вологде вы узнаете её историю, легенды и увидите знаменитый резной палисад. Откройте для себя город, полный тайн и красоты
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Вологду
Пешая
2.5 часа
-
10%
43 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вологду
Прогулка по Вологде откроет перед вами тайны древнего города. Узнайте, как Иван Грозный планировал его укрепить и что осталось от тех времён
Начало: У памятника 800-летия Вологды
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
4860 ₽5400 ₽ за всё до 10 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Пешая
1.5 часа
-
15%
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
3060 ₽3600 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    20 августа 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    С Мариной заранее договорились об экскурсии озорной по Вологде. Встретились вовремя, очень приятно погуляли. Марина дилкатно и с любовью рассказала о Вологде.
    С Мариной заранее договорились об экскурсии озорной по Вологде. Встретились вовремя, очень приятно погуляли. Марина дилкатно
  • Е
    Елена
    21 июля 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Здравствуйте! Экскурсию проводила экскурсовод Марина доступным языком и не загружая особо датами, интересно и с любовью к городу о котором
    читать дальше

    рассказывает! Марина помогла сориентироваться и обратила внимание на места, которые желательно рассмотреть более углубленно! Спасибо огромное Марине! Елена и Юлия, Москва

  • В
    Валентина
    6 июля 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Большое спасибо Марине за великолепную экскурсию, душевное отношение и помощь в планировании дополнительных мероприятий в Вологде! 🌸
  • О
    Олег
    6 июля 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Мы благодарны Марине за интересную экскурсию. В ходе экскурсии мы многое узнали об истории Вологды, об ее архитектуре и резном
    читать дальше

    палисаде, прониклись очарованием тихих улочек и деревянных домов Вологды. Марина увлекательно рассказала об исторических событиях, связанных с городом, о знаменитых людях и исторических личностях, оставивших свой след в истории Вологды. Время экскурсии пролетело для нас незаметно.

  • Л
    Людмила
    20 июня 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Экскурсия очень понравилась. Марина отличный рассказчик и гид. Два часа пролетели не заметно, познавательно и не принужденно. Буду рекомендовать и в следующий приезд воспользуемся еще раз услугами этого гида. Спасибо огромное.
  • Н
    Надежда
    17 июня 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Провели с Мариной чудесные 3 часа экскурсии по Вологде. Несмотря на то, что это не первая наша поездка было ощущение, что город мы видим впервые. Марина показала нам уголки старой Вологды, с любовью рассказывала о городе, его истории, ее жителях.
  • в
    виктория
    5 июня 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Нам провели увлекательную экскурсию по городу Вологда. Мы прошли по главным достопримечательностям, узнали много интересного о истории и культуре города.
    Наш
    читать дальше

    гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику экскурсии, что позволило нам посетить все запланированные места и узнать много нового. Мы увидели Вологодский кремль, Спасо-Прилуцкий монастырь, резиной палисад и другие интересные места.
    Особенно хотелось бы отметить, что наш гид был не только профессиональным экскурсоводом, но и интересным собеседником, который мог ответить на любые вопросы и рассказать много интересных историй.
    В целом, наша экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Мы рекомендуем ее всем, кто хочет узнать больше о городе Вологде и его достопримечательностях. Большое спасибо нашему гиду за отличную работу и профессионализм!

  • О
    Ольга
    21 мая 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Огромное спасибо Марине. Жалко что экскурсия только 2 часа. Очень интересно и познавательно.
  • С
    Светлана
    6 мая 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Очень понравилась экскурсия. Марина доходчиво и интересно рассказывает + есть доп. материал с фотографиями.
    Спасибо за прогулку по городу!
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Хотелось бы поблагодарить экскурсовода Марину за интересный и познавательный маршрут по центру Вологды. И погуляли, и пофотографировались и много что нового узнали о Вологде. Приятно было и просто пообщаться с душевным человеком Мариной. Спасибо Вам!
  • Д
    Диляра
    6 мая 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    В первый день поездки решили заказать ознакомительную пешеходную экскурсию. Мариной как экскурсоводом остались довольны: она интересно и доходчиво рассказывает об
    читать дальше

    истории и современных реалиях города, с собой у нее были иллюстративные материалы, например, картинки с реконструкциями разрушенных исторических памятников. Марина также дала нам советы касательно магазинов, кафе и музеев, которые стоит посетить. Всем рекомендую экскурсию!

  • Ш
    Шичилина
    1 мая 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    В Вологде были первый раз. Экскурсия была интересная и познавательная. Рекомендую Марину🙂
  • А
    Анастасия
    21 апреля 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Во время экскурсии мы обошли исторический центр Вологды, посмотрели архитектуру, памятники, арт-объекты. Марина рассказала нам о прошлом и настоящем города,
    читать дальше

    с собой у неё была папка с дополнительными иллюстрациями. Напоследок посоветовала нам места, которые стоит посетить. Уже после экскурсии прислала материал для дальнейшего самостоятельного изучения. Нам всё понравилось!

  • М
    Марина
    6 апреля 2025
    Удивительная Вологда сквозь века
    Здравствуйте! Спасибо за экскурсию, отличный экскурсовод, интересный маршрут, красивый старинный город.

  1. Удивительная Вологда сквозь века
  2. Добро пожаловать в Вологду
  3. Вологда древняя и вечно юная
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Вологодский Кремль
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Набережная
  6. Площадь Революции
  7. Дом Засецких
  8. Воскресенский собор
  9. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
