-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Удивительная Вологда сквозь века
На прогулке по Вологде вы узнаете её историю, легенды и увидите знаменитый резной палисад. Откройте для себя город, полный тайн и красоты
Завтра в 10:00
15 сен в 10:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Вологду
Прогулка по Вологде откроет перед вами тайны древнего города. Узнайте, как Иван Грозный планировал его укрепить и что осталось от тех времён
Начало: У памятника 800-летия Вологды
21 сен в 09:00
22 сен в 09:00
4860 ₽
5400 ₽ за всё до 10 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вологда древняя и вечно юная
Путешествие по Вологде раскроет перед вами тайны деревянного зодчества и старинных ремёсел. Узнайте, как связаны Вологда и Иван Грозный
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
3060 ₽
3600 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений20 августа 2025С Мариной заранее договорились об экскурсии озорной по Вологде. Встретились вовремя, очень приятно погуляли. Марина дилкатно и с любовью рассказала о Вологде.
- ЕЕлена21 июля 2025Здравствуйте! Экскурсию проводила экскурсовод Марина доступным языком и не загружая особо датами, интересно и с любовью к городу о котором
- ВВалентина6 июля 2025Большое спасибо Марине за великолепную экскурсию, душевное отношение и помощь в планировании дополнительных мероприятий в Вологде! 🌸
- ООлег6 июля 2025Мы благодарны Марине за интересную экскурсию. В ходе экскурсии мы многое узнали об истории Вологды, об ее архитектуре и резном
- ЛЛюдмила20 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Марина отличный рассказчик и гид. Два часа пролетели не заметно, познавательно и не принужденно. Буду рекомендовать и в следующий приезд воспользуемся еще раз услугами этого гида. Спасибо огромное.
- ННадежда17 июня 2025Провели с Мариной чудесные 3 часа экскурсии по Вологде. Несмотря на то, что это не первая наша поездка было ощущение, что город мы видим впервые. Марина показала нам уголки старой Вологды, с любовью рассказывала о городе, его истории, ее жителях.
- ввиктория5 июня 2025Нам провели увлекательную экскурсию по городу Вологда. Мы прошли по главным достопримечательностям, узнали много интересного о истории и культуре города.
Наш
- ООльга21 мая 2025Огромное спасибо Марине. Жалко что экскурсия только 2 часа. Очень интересно и познавательно.
- ССветлана6 мая 2025Очень понравилась экскурсия. Марина доходчиво и интересно рассказывает + есть доп. материал с фотографиями.
Спасибо за прогулку по городу!
- ААнна6 мая 2025Хотелось бы поблагодарить экскурсовода Марину за интересный и познавательный маршрут по центру Вологды. И погуляли, и пофотографировались и много что нового узнали о Вологде. Приятно было и просто пообщаться с душевным человеком Мариной. Спасибо Вам!
- ДДиляра6 мая 2025В первый день поездки решили заказать ознакомительную пешеходную экскурсию. Мариной как экскурсоводом остались довольны: она интересно и доходчиво рассказывает об
- ШШичилина1 мая 2025В Вологде были первый раз. Экскурсия была интересная и познавательная. Рекомендую Марину🙂
- ААнастасия21 апреля 2025Во время экскурсии мы обошли исторический центр Вологды, посмотрели архитектуру, памятники, арт-объекты. Марина рассказала нам о прошлом и настоящем города,
- ММарина6 апреля 2025Здравствуйте! Спасибо за экскурсию, отличный экскурсовод, интересный маршрут, красивый старинный город.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Вологде в сентябре 2025
Сейчас в Вологде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 3060 до 4860 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Скидки в Вологде на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 15%!. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025