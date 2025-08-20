читать дальше

гид, Марина, был очень хорошо подготовлен и четко следовал графику экскурсии, что позволило нам посетить все запланированные места и узнать много нового. Мы увидели Вологодский кремль, Спасо-Прилуцкий монастырь, резиной палисад и другие интересные места.

Особенно хотелось бы отметить, что наш гид был не только профессиональным экскурсоводом, но и интересным собеседником, который мог ответить на любые вопросы и рассказать много интересных историй.

В целом, наша экскурсия получилась очень интересной и познавательной. Мы рекомендуем ее всем, кто хочет узнать больше о городе Вологде и его достопримечательностях. Большое спасибо нашему гиду за отличную работу и профессионализм!