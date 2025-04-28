Вологда: тайны Нижнего посада

Нижний посад Вологды приглашает в увлекательное путешествие по старинным улицам и площадям.
Здесь, в центре деловой жизни, можно узнать о первом российском ломбарде и экзотических растениях, которые выращивали вологодские купцы. Гостиница
Здесь, в центре деловой жизни, можно узнать о первом российском ломбарде и экзотических растениях, которые выращивали вологодские купцы. Гостиница
6 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Увидеть первый каменный мост
- 🏛️ Посетить исторические площади
- 🏨 Узнать о гостинице «Эрмитаж»
- 🖼️ Полюбоваться купеческими усадьбами
- 📚 Узнать, где учились знаменитости
- 🌅 Насладиться закатами на Красном мосту
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Бульвар на бывшей Гостинодворской улице
- Каменный мост
- Гостиница «Эрмитаж»
- Площадь Революции
- Гостиница «Золотой якорь»
- Купеческие усадьбы
- Гимназия Шаламова и Гиляровского
- Красный мост
Описание экскурсии
- Бульвар на бывшей Гостинодворской улице, окружённый старинными домами
- Каменный мост — первый городской мост, построенный не из дерева
- Гостиница «Эрмитаж» — маленький вологодский Петербург
- Площадь Революции — самая большая площадь Вологды
- Гостиница «Золотой якорь» — приют философов, художников и революционеров
- Купеческие усадьбы с уютными двориками
- Гимназия, где учились Шаламов и Гиляровский
- Красный мост — рай для любителей закатов и городских панорам
И это ещё не всё!
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кремлёвской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катя — ваш гид в Вологде
Провела экскурсии для 2614 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Катя, я гид в Вологде. Люблю свой город и готова влюбить в него каждого. А ещё пою, перевожу, организую интересные и атмосферные события в нашем городе!Задать вопрос
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