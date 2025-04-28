Вологда: тайны Нижнего посада

читать дальше «Эрмитаж» напомнит о Петербурге, а площадь Революции впечатлит своими размерами.



Не упустите шанс увидеть гимназию, где учились Шаламов и Гиляровский, и полюбоваться закатами с Красного моста. Эта экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной

Нижний посад Вологды приглашает в увлекательное путешествие по старинным улицам и площадям.Здесь, в центре деловой жизни, можно узнать о первом российском ломбарде и экзотических растениях, которые выращивали вологодские купцы. Гостиница