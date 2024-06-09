пунктом на пути в Европу. Исследования архивных документов, старых планов и остатков укреплений позволят вам представить мощь и величие утраченного памятника. Гид расскажет о загадках и малоизвестных фактах, связанных с Вологодской крепостью, и покажет графическую реконструкцию строения

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена уникальному историко-археологическому памятнику Вологодчины – Вологодской крепости, заложенной Иваном Грозным. Крепость давно утрачена, но по материалам летописей, архивных документов, старых планов и остаткам укреплений, сохранившимся в культурном слое Вологды, автор знакомит Вас с этим малоизвестным памятником и предлагает вниманию его графическую реконструкцию. Во время экскурсии Вы узнаете, почему Иван Грозный выбрал именно Вологду для постройки кремля вдвое превышающего Московский, как Вологда стала "форточкой" в Европу и действительно ли царь хотел перенести сюда столицу? Вологодская крепость второй половины XVI–XVII века – один из наиболее загадочных и малоизвестных историко-археологических памятников Вологодчины…