Экскурсия по Вологодской крепости Ивана Грозного предлагает уникальную возможность погрузиться в историю XVI века.
Вы узнаете, почему царь выбрал Вологду для строительства кремля, вдвое превышающего Московский, и как город стал важным
Вы узнаете, почему царь выбрал Вологду для строительства кремля, вдвое превышающего Московский, и как город стал важным
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная историческая экскурсия
- 📜 Достоверные архивные материалы
- 🗺 Графическая реконструкция крепости
- 👑 Интересные факты о Иване Грозном
- 🌍 Важное значение Вологды в истории
Что можно увидеть
- Вологодская крепость
- Графическая реконструкция
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что вас ожидает:
- Ров древней крепости
- Церкви и памятники архитектуры
- Которые были свидетелями грандиозного строительства. Софийский собор - жемчужина Грозненского кремля
Описание экскурсии
Экскурсия посвящена уникальному историко-археологическому памятнику Вологодчины – Вологодской крепости, заложенной Иваном Грозным. Крепость давно утрачена, но по материалам летописей, архивных документов, старых планов и остаткам укреплений, сохранившимся в культурном слое Вологды, автор знакомит Вас с этим малоизвестным памятником и предлагает вниманию его графическую реконструкцию. Во время экскурсии Вы узнаете, почему Иван Грозный выбрал именно Вологду для постройки кремля вдвое превышающего Московский, как Вологда стала "форточкой" в Европу и действительно ли царь хотел перенести сюда столицу? Вологодская крепость второй половины XVI–XVII века – один из наиболее загадочных и малоизвестных историко-археологических памятников Вологодчины…
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ров древней крепости
- Церкви и памятники архитектуры
- Которые были свидетелями грандиозного строительства. Софийский собор - жемчужина Грозненского кремля
Что включено
- Экскурсия, услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Вологда, ул. Каменный мост, 4
Завершение: Кремлевский сад, пр. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Здравствуйте
- Вы заказали экскурсию «Вологодский дЕтинец Ивана Грозного»
- В ближайшее время с Вами свяжется гид
- Чтобы обсудить детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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