Вологодский детинец Ивана Грозного

Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по Вологде и узнайте, почему Иван Грозный выбрал этот город для постройки величественной крепости
Экскурсия по Вологодской крепости Ивана Грозного предлагает уникальную возможность погрузиться в историю XVI века.

Вы узнаете, почему царь выбрал Вологду для строительства кремля, вдвое превышающего Московский, и как город стал важным
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пунктом на пути в Европу.

Исследования архивных документов, старых планов и остатков укреплений позволят вам представить мощь и величие утраченного памятника.

Гид расскажет о загадках и малоизвестных фактах, связанных с Вологодской крепостью, и покажет графическую реконструкцию строения

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальная историческая экскурсия
  2. 📜 Достоверные архивные материалы
  3. 🗺 Графическая реконструкция крепости
  4. 👑 Интересные факты о Иване Грозном
  5. 🌍 Важное значение Вологды в истории

Что можно увидеть

  • Вологодская крепость
  • Графическая реконструкция
Вологодский детинец Ивана Грозного
Вологодский детинец Ивана Грозного
Вологодский детинец Ивана Грозного
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что вас ожидает:

  • Ров древней крепости
  • Церкви и памятники архитектуры
  • Которые были свидетелями грандиозного строительства. Софийский собор - жемчужина Грозненского кремля

Описание экскурсии

Экскурсия посвящена уникальному историко-археологическому памятнику Вологодчины – Вологодской крепости, заложенной Иваном Грозным. Крепость давно утрачена, но по материалам летописей, архивных документов, старых планов и остаткам укреплений, сохранившимся в культурном слое Вологды, автор знакомит Вас с этим малоизвестным памятником и предлагает вниманию его графическую реконструкцию. Во время экскурсии Вы узнаете, почему Иван Грозный выбрал именно Вологду для постройки кремля вдвое превышающего Московский, как Вологда стала "форточкой" в Европу и действительно ли царь хотел перенести сюда столицу? Вологодская крепость второй половины XVI–XVII века – один из наиболее загадочных и малоизвестных историко-археологических памятников Вологодчины…

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ров древней крепости
  • Церкви и памятники архитектуры
  • Которые были свидетелями грандиозного строительства. Софийский собор - жемчужина Грозненского кремля
Что включено
  • Экскурсия, услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Вологда, ул. Каменный мост, 4
Завершение: Кремлевский сад, пр. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Здравствуйте
  • Вы заказали экскурсию «Вологодский дЕтинец Ивана Грозного»
  • В ближайшее время с Вами свяжется гид
  • Чтобы обсудить детали
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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