Волок Славенский и шесть озёр Кириллова

Саша — ваш гид в Вологде

Провёл экскурсии для 58 туристов

читать дальше Вологды» — исследование мозаик и росписей второй половины XX века на основе архивных данных; или «Квартал 52: аналоги градостроительного контекста» — сравнение центра Вологды и еще 19 исторических городов мира на основе собственных полевых исследований. Автор-составитель монографии о своём отце художнике-монументалисте «Генрих Асафов» (2015), живописец и автор пяти персональных выставок живописи и графики, основатель школы римской мозаики в Вологде, директор галереи GAAG.

Родился в Вологде в 1978 году, здесь стал архитектором, затем учился и работал в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, на Чукотке. Путешествовал по России и Европе, писал публицистику, например: «Советская монументальная живопись