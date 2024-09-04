Волок Славенский и шесть озёр Кириллова

Приглашаем вас в экспедицию к древнему новгородскому волоку - важнейшему торговому пути из Балтики в Архангельск.
Маршрут начинается с поездки на внедорожнике до села Волокославинское, где вы осмотрите руины Благовещенской церкви.
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Маршрут начинается с поездки на внедорожнике до села Волокославинское, где вы осмотрите руины Благовещенской церкви.
Затем
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Насыщенный маршрут (возможен обратный порядок)
- Из Вологды на автомобиле доезжаем до Волокославинского (100 км)
- Осматриваем село и руины заброшенной Благовещенской церкви — единственного культового сооружения России, где располагалась фабрика гармони. Храм стоит прямо на возвышенности, где начинался знаменитый древний волок (участок суши, обычно с перевалом между двумя озёрами или реками — прим.)
- Спускаемся к воде и дальше путешествуем по Северо-Двинскому каналу на парусной яхте
- На тихом уютном канале мы пройдём через шлюзы и старинные мосты до сих пор работающей системы, которая соединяет бассейны Волги и Северной Двины уже 200 лет
- Проезжаем шесть лесных озёр. Купаемся, рассматриваем Кирилло-Белозёрский монастырь с воды и прибываем на причал Кириллова
- Вы самостоятельно знакомитесь с храмами и городом, после чего отправляемся в Вологду на автомобиле
Новые знания и интересный опыт
- Я расскажу об освоении новгородцами территории вокруг Вологды
- Вы узнаете об основании православных монастырей в этом районе, которые возникли совсем не в глуши, а на оживлённой водной магистрали, по которой мы и двинемся в путь, как те самые монахи 14 века
- Потрогаем руками памятник инженерного искусства 19 века — Северо-Двинский канал (или канал герцога Вюртембергского)
- Обсудим расцвет древнейшего на Русском Севере славянского села Волокославинское и его упадок
- Я покажу старинный купеческий дом, который мы восстанавливаем под картинную галерею
- Кроме того, вы увидите потаённые места северной природы, куда нет доступа никаким другим способом, кроме водного
- А также попробуете себя в роли штурмана парусной яхты
В общем, подписывайтесь на наш (Северо-Двинский) канал, будет интересно!
Кому подойдёт экскурсия
Семьям с детьми и любым самостоятельным путешественникам. Вы можете взять с собой детскую коляску или собаку.
Организационные детали
Транспорт
- Автомобильная часть поездки проходит на машине Toyota Land Cruiser (есть детские кресла), водная — на парусной килевой стальной яхте «Даная» 1982 года (есть каюта и тент от дождя/солнца)
- Я люблю свою старую лодку, тщательно ухаживаю за ней, есть все необходимые средства безопасности и спасательные жилеты
Тайминг
- Дорога в одну сторону — 1,5 часа
- Пешая прогулка — 1 час
- Прогулка на яхте — 4–5 часов
- Обед в кафе — 1 час
- Самостоятельный осмотр Кирилло-Белозёрского монастыря — 2 часа
- Обратная дорога — 1,5 часа
Особенности маршрута
- Экскурсия возможна только в навигацию, ориентировочно с 20 мая по 10 октября
- Программа гибкая: пешая, автомобильная и водная части могут быть скорректированы под ваши вкусы, компанию, погоду
Прочие детали
- Дополнительные расходы опциональны: питание в кафе и экспозиции в монастыре. Вход на территорию обители бесплатный
- С собой можно брать готовую еду и напитки
- Рекомендации по подготовке к поездке (что надеть и взять с собой) вы увидите после бронирования
- Для оформления разрешения на посещение территории национального парка «Русский Север» понадобятся ваши имена и паспортные данные
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Вологде
Провёл экскурсии для 58 туристов
Родился в Вологде в 1978 году, здесь стал архитектором, затем учился и работал в Москве, Сочи, Санкт-Петербурге, на Чукотке. Путешествовал по России и Европе, писал публицистику, например: «Советская монументальная живописьЗадать вопрос
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