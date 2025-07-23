Экскурсии по воде в Вологде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Вологде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Отправляйтесь на водную прогулку по Вологде и откройте для себя старинные кварталы, купеческие дома и храмы. Узнайте интересные факты о городе и его жителях
Начало: На берегу реки Вологды
22 мая в 08:00
25 мая в 08:30
4300 ₽ за всё до 6 чел.
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
На яхте
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Отправиться в атмосферное и познавательное путешествие на автомобиле и парусной яхте
Начало: По договорённости
«Спускаемся к воде и дальше путешествуем по Северо-Двинскому каналу на парусной яхте»
25 мая в 08:00
26 мая в 08:00
40 000 ₽ за всё до 5 чел.
Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе
На теплоходе
1 час
Аудиогид
Водная прогулка, нескучные рассказы аудиогида и отдых от суеты
Начало: У Красного моста
«Приглашаю на уютную речную прогулку по реке Вологде, которая откроет вам город с необычного ракурса»
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Дата посещения: 18 июл 2025
Это очень неожиданно, но очень интересно. Дети почуствовали себя пиратами, взрослые насладились картинами в галерее и пешеходной экскурсией по поселку. Рекомендую всем кому повезет с погодой.
М
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Экскурсия, с множеством интересных исторических подробностей о зданиях и людях. Раскрывает душу и атмосферу города, после которой Вологда предстаёт в ином свете.
Антон, интересный рассказчик, ведущий своё повествование в спокойной и увлекательной манере.
Всем советую, не жалейте деньги на интересную необычную экскурсию.
Маргарита
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Антон очень быстро откликнулся на наш запрос. Всё чётко объяснил. Встреча пошла организованно, без опозданий. Антон коммуникабелен, доброжелателен, вежлив. Материал подаётся интересно, увлекательно, доступно. И это не только монолог экскурсовода.
Антон не боится и отвечать на вопросы, что подтверждает профессионала высшего уровня. Он не только любит родной город, но и великолепно знает историю Вологды и её жителей. Глубокие знания, правильная литературная речь. Полный восторг!!! Несомненно, вернёмся в Вологду и постараемся заранее заказать экскурсию у Антона.

Галина
Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью
Прекрасная прогулка по исторической набережной города, с "открыточными" видами, с погружением в богатую историю Вологды. Чудесный рассказчик, глубоко знающий и раскрывающий тему экскурсии, Антон провел нас по району своего детства с большой любовью)) Однозначно рекомендуем экскурсию!
О
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Замечательная прогулка, за день мы посмотрели 2 монастыря, каждый должен увидеть фрески Дионисия, это уникальное чудо русского искусства. Деревня Ферапонтово осталась в сердце. Кирилло- Белозерский монастырь, огромный, единственный стоящий близко
на воде, тоже нельзя пропускать никому. С воды зрелище потрясающее, не сравнимо ни с чем. По дороге Саша рассказывал любопытные подробности из истории, лучше и последовательнее любого гида. Мы проплыли по древнему морскому пути, увидели как работает шлюз. Уникальная прогулка и в историческом и в прогулочном формате, советую всем без исключения. Александр очень образованный и светлый человек, общаться с ним одно удовольствие. Одна из лучших экскурсий! 🙏🚤🌸

Е
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Это путешествие нас покорило! Невероятные виды, красивые берега, много воды и солнца и все это с погружением в древнюю историю. И это действительно настоящее путешествие - возможность взглянуть на вологодский
край с редкой стороны для городского жителя. На яхте Александра мы прошли путь древнего новгородского волока через уникальную систему шлюзов и разводных мостов. Посетили потрясающие величием и древностью монастыри. Своими глазами увидели фрески Дионисия, которым более 500 лет. Александр проводник увлеченный историей своего края, является участником её бережного сохранения. И хочется пожелать ему удачи в этой непростой, но очень важной миссии! Спасибо, Александр!

Ирина
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Замечательное путешествие по красивейшим озёрам, белые лилии и кувшинки, уютная небольшая яхта, большие чёрно-белые цапли, вкуснейшая вода для чая прямо из озера, настоящий шлюз и разводные мостики - все это
можно увидеть только на этой незабываемой экскурсии по 7 озёрам и Северо-Двинскому каналу, и только благодаря талантливому, душевному экскурсоводу Александру!!! Спасибо огромное за потрясающее путешествие!!!) Рекомендую всем, кто ценит природу и интересуется историей

Дарья
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Наша путешествие по русскому северу началось с этой экскурсии и, видимо благодаря ей, все остальное задалось на славу. Предварительно согласовав с нами, Александр немного изменил маршрут. Мы отправились по Кубенскому
озеру к Каменному острову. На любителей прогулок по воде маршрут на яхте под парусами производит сильное впечатление. Если ветере не сильный, то движение лодки и время замедляются, мимо неспешно проплывают берега. Никуда не надо торопиться, можно расслабиться и отдаться волне. Но не пугайтесь, яхта ходит и с мотором. Если надо, скорость можно увеличить. По дороге к Каменному острову, где расположился изолированный от мира монастырь, мы слушали историю края, историю яхты (это отдельная глава), искупались в середине озера, немного сами порулили, и попили чай с вкуснейшими булками. Вернувшись, мы обошли с небольшой экскурсией город Устье, чтобы еще больше погрузиться в историю Вологодского купечества.

Т
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Что сказать. Наше путешествие оставило самые светлые воспоминания на весь следующий год. Купание в красивейшем озере прямо с яхты, вкусный чай со смородиной из озерной воды, десант на остров, прогулки
по старинному монастырю под писк гнездящихся там ласточек и солнце, солнце, солнце… Саша, огромное спасибо! За то, что мы смогли все это увидеть. Спасибо за знакомство с прекрасными людьми, которые любят свою маленькую Родину и свою очень важную работу. Спасибо, что не было формализма, не было "бегом-бегом", спасибо, что все было так, как было. Мы оставили в Вологде несколько вопросов без ответов и непременно туда вернемся еще раз. Надеемся на новую встречу.

Наталия
Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды
Очень интересное и содержательное путешествие. Мы узнали много новой информации. Нам очень не повезло с погодой, целый день шел дождь. Но погода не помешала насладиться путешествием. Александр четко продумал маршрут,
мы посетили два монастыря, познакомились с их историей. Путешествие по воде удивительно, погода наверное помогла нам понять, насколько непроста была жизнь наших предков. Мы перенеслись в прошлое. Александр, спасибо огромное за такое удивительное путешествие.

Всего 18 отзывов в Вологде в категории "Водные развлечения"

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
  1. Течёт река Вологда: прогулка по Нижнему посаду и Заречью;
  2. Волок Славенский и семь озёр Кириллова - из Вологды;
  3. Знакомство с губернской Вологдой - на теплоходе.
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Вологодский Кремль;
  2. Софийский собор;
  3. Архиерейский двор;
  4. Площадь Революции;
  5. Дом Засецких;
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»;
  7. Воскресенский собор;
  8. Музей Кружева;
  9. Дом-музей Петра I;
  10. Церковь Иоанна Предтечи в Рощенье.
Сколько стоит экскурсия по Вологде в мае 2026
Сейчас в Вологде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
