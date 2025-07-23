озеру к Каменному острову. На любителей прогулок по воде маршрут на яхте под парусами производит сильное впечатление. Если ветере не сильный, то движение лодки и время замедляются, мимо неспешно проплывают берега. Никуда не надо торопиться, можно расслабиться и отдаться волне. Но не пугайтесь, яхта ходит и с мотором. Если надо, скорость можно увеличить. По дороге к Каменному острову, где расположился изолированный от мира монастырь, мы слушали историю края, историю яхты (это отдельная глава), искупались в середине озера, немного сами порулили, и попили чай с вкуснейшими булками. Вернувшись, мы обошли с небольшой экскурсией город Устье, чтобы еще больше погрузиться в историю Вологодского купечества.