09:00 Выезд на экскурсию: «Дворцы Воронежского края» Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания "Свитский корпус" или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «На благо отечества» Экспозиция «На благо отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской, разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России. «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода. Далее, нас ждет с вами первый в России «Музей русской бани». Мы посетим уникальную театральную площадку, где одновременно будем зрителями и участниками постановки, узнаем невероятно интересные и правдивые истории, которые происходили в доме купца Д. А. Федорова. Традиционное купеческое чаепитие с дегустацией десертов XIX в. и посещение купеческой лавки станет приятным завершением программы. ОБЕД в кафе. Переезд в Елец. Елец «Древний, как сама Русь», ведь он был основан на год раньше Москвы. Жители города повидали немало бед, остановив нашествие Тамерлана, который собирался покорить не только Русь, но и всю Европу, сражались за Отчизну во время Великой Отечественной войны. В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны. На протяжении веков город Елец славился своими умельцами, искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кожевенным и кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками. В завершении мы посетим знаменитый фирменный магазин «Елецкие кружева». Мода на кружева была и остается, как любое настоящее искусство!!! А особенностью елецких кружев является изысканность, легкость и воздушность. Изделия современных кружевниц не уступают по качеству старинным образцам, приумножая в красоте вековые традиции. После 19:30 возвращение в Воронеж. Заселение в отель.

Уровень сложности экскурсий: Легкий.

*Уровень сложности экскурсий: Легкий