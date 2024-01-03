Дворец принцессы Ольденбургской + Елец + музей русской бани
Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Кроме этого, вы отправитесь в усадьбу знаменитого дворянского рода — Веневитиновых. Вы познакомитесь с историей семьи и творчеством воронежского поэта и философа Дмитрия Веневитинова — близкого друга знаменитого русского писателя А. Пушкина.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|3 600 ₽
|Детский билет (до 12 лет)
|2 900 ₽
|Детский билет (до 5 лет)
|1 800 ₽
Что вас ожидает:
- Замок принцессы Ольденбургской
- Елец
- Музей русской бани
Описание
09:00 Выезд на экскурсию: «Дворцы Воронежского края» Вы посетите единственный в Центральном Черноземье Дворцовый комплекс светлейшей особы Императорского рода, правнучки Марии Франсуазы-Жозефины (жены Наполеона I Бонапарта) княгини Ольденбургской. Уникальный дворец в староанглийском стиле был построен в конце XIX века. Принцесса вела активную и деятельную жизнь, построив первую в России паровую фабрику конфет и шоколада, продукция которой имела международное признание. Некоторые рецепты до сих пор используются при создании конфет Воронежской кондитерской фабрики. Посещение одной из экспозиций комплекса: отреставрированного здания "Свитский корпус" или отреставрированного цокольного этажа Замка с экспозицией «На благо отечества» Экспозиция «На благо отечества» расскажет об истории покупки имения Рамонь, о членах правящего Дома, некогда почтивших своим присутствием маленькое село Воронежской губернии, о вкладе принцессы Е. М. Ольденбургской в благородное дело защиты природы. Здесь мы узнаем об истории развития Рамонского сахарного завода и «Паровой фабрики конфет и шоколада Ея Императорского Высочества Принцессы Е. М. Ольденбургской, разберемся в «анатомии» сахарного производства, ощутим аромат сладких начинок и узнаем все о чайных традициях в России. «Свитский корпус» полностью отреставрированный дом-музей, в котором размещалась свита Императорской семьи. Вы познакомитесь с богатой коллекцией предметов и документов, имеющих непосредственное отношение как к самим обладателям дворцового комплекса, так и к их царственным родственникам: антикварная мебель, ковры, фарфоровая и металлическая посуда, предметы нумизматики, коллекция открыток, редкие книги и журналы и игрушки. Квалифицированные экскурсоводы поведают множество интересных фактов и историй из жизни членов императорского рода. Далее, нас ждет с вами первый в России «Музей русской бани». Мы посетим уникальную театральную площадку, где одновременно будем зрителями и участниками постановки, узнаем невероятно интересные и правдивые истории, которые происходили в доме купца Д. А. Федорова. Традиционное купеческое чаепитие с дегустацией десертов XIX в. и посещение купеческой лавки станет приятным завершением программы. ОБЕД в кафе. Переезд в Елец. Елец «Древний, как сама Русь», ведь он был основан на год раньше Москвы. Жители города повидали немало бед, остановив нашествие Тамерлана, который собирался покорить не только Русь, но и всю Европу, сражались за Отчизну во время Великой Отечественной войны. В программе запланировано посещение Вознесенского Собора, который занимает четвертое место в списке самых больших соборов страны. На протяжении веков город Елец славился своими умельцами, искусными ремесленниками, кружевным и гончарным промыслами, кожевенным и кузнечным делом, деревянным зодчеством и резьбой по дереву, ткачеством, удивительными рояльными гармошками. В завершении мы посетим знаменитый фирменный магазин «Елецкие кружева». Мода на кружева была и остается, как любое настоящее искусство!!! А особенностью елецких кружев является изысканность, легкость и воздушность. Изделия современных кружевниц не уступают по качеству старинным образцам, приумножая в красоте вековые традиции. После 19:30 возвращение в Воронеж. Заселение в отель.
Уровень сложности экскурсий: Легкий.
*Уровень сложности экскурсий: Легкий
Сбор на площади Ленина в 08:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Гид-экскурсовод
- Питание - обед
- Вхоные билеты в экскурсионные объекты
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Площадь Ленина (у входа в библиотеку им. Никитина)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор на площади Ленина в 08:45Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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