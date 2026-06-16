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Меловые горы под Воронежем манят людей не случайно. Кто-то ищет здесь тишины и покоя, другие — необычные пейзажи и познавательные истории. В этом маршруте будет всё и сразу! Сначала спустимся в пещерный монастырь. Потом пройдём по улочкам «Воронежских Афин», где жили Крамской и Маршак. А под вечер окажемся в селе Костенки, где тысячи лет назад жили мамонты и первые люди.