Меловые горы под Воронежем манят людей не случайно. Кто-то ищет здесь тишины и покоя, другие — необычные пейзажи и познавательные истории. В этом маршруте будет всё и сразу! Сначала спустимся в пещерный монастырь. Потом пройдём по улочкам «Воронежских Афин», где жили Крамской и Маршак. А под вечер окажемся в селе Костенки, где тысячи лет назад жили мамонты и первые люди.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Воронежа
9:00–10:30 — дорога до села Костомарово (100 км). По пути — вводный рассказ о маршруте
10:30–12:15 — экскурсия по Спасскому женскому монастырю (пещерный храм, меловые скалы, территория)
12:15–12:45 — переезд Костомарово — Острогожск (35 км)
12:45–13:45 — обед в Острогожске
13:45–15:00 — прогулка по центру Острогожска. Посещение дома-музея И. Н. Крамского. Рассказ о Станкевиче, Маршаке, Троепольском
15:00–15:50 — переезд Острогожск — Костёнки (60 км)
15:50–17:30 — музей-заповедник «Костёнки»: осмотр стоянок древнего человека, жилищ из костей мамонта. Прогулка по правобережью Дона в «золотой час» (зависит от сезона — время корректируем)
17:30–19:00 — возвращение в Воронеж (90 км)
Организационные детали
- Входные билеты на объекты осмотра и обед входят в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|2500 ₽
|Стандартный
|4300 ₽
|Дети до 12 лет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 443 туристов
С 2004 года вместе с командой профессиональных гидов мы организуем отдых в Воронеже. Гарантируем безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей. Обещаем оставить только лучшее впечатление о вашем путешествии.
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