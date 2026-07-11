Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

Мы посетим с вами современный, высокотехнологичный завод по производству сыра агрохолдинга «ЭкоНива» и испытаем мультисенсорный опыт между историей, современной технологией, вкусами и ароматами.
А после отправимся в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье, где посетим природное чудо — Меловые Дивы.
А после отправимся в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье, где посетим природное чудо — Меловые Дивы.
Описание экскурсии
«Эко
Нива» — новое поколение сыров России Вы узнаете об истории зарождения и развития сыроварения, а также о ключевых принципах производства нового поколения сыров России, которым следует «Эко
Нива».
Экскурсовод расскажет о производстве премиального твердого сыра Dürr и о том, почему для его создания «Эко
Нива» первая в России решила использовать специальную заквасочную культуру — Brevibacterium linens. Вы увидите камеру хранения твердых сыров Dürr с особыми климатическими условиями, а также понаблюдаете за работой специального робота, который бережно ухаживает за продуктом. Все желающие смогут угоститься фондю и узнать о правильном формировании сырной тарелки для торжественных случаев. Также, Вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сырных конфет, которые можно будет съесть на месте или забрать с собой для угощения родных и друзей. Дивногорье — место, где останавливается время Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей. Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев — див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства. Важная информация:
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Захватите с собой перекус и воду.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сыроварня «ЭкоНива»
- Дивногорье
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
- Экскурсионное обслуживание
- Обед в кафе (или монастырская трапеза)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Звуковое оборудование для «комфортной» экскурсии - радиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Захватите с собой перекус и воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Экскурсия понравилась,выехали в 9,приехали в 20 ч., как и было запланировано. Гиды Игорь(в автобусе), Алиса(в Дивногорье), Лолита(ЭкоНива),знатоки своего дела. Автобус комфортабельный,с кондиционером. Везде вкусно кормили, подарили презентики. Рекомендую к посещению.
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Выражаем вашей компании благодарность за тур на Экониву и в Дивногорье. Экскурсовод, транспорт содержание экскурсии - всё на высоком уровне. Нам повезло слушать профессионального и суперобаятельного экскурсовода Любовь. Водитель просто
Вам был полезен этот отзыв?
А
Очень насыщенная и познавательная экскурсия. Большое спасибо организаторам и, в частности, экскурсоводу Любови. Экскурсия была очень правильно построена, при насыщенной программе успели посетить все объекты. Получила массу положительных эмоций и полезных знаний о нашем городе.
Вам был полезен этот отзыв?
С
2 августа были на прекрасно-познавательной экскурсии! Организованно на высоком уровне. На молочной ферме 2 часа пролетели как один миг: увидели близко телят, погладили коровушек. Дойку коров увидели на доильной карусели
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Удивительная программа путешествия по насыщенность мероприятий мастер классов дегустаций. Радушная администрация ЭКОНИВА грамотно организовала экскурсию по производством с возможностью погладить коров и покормить их. Моему внуку в 8 лет это
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Запланировано было посещение трёх мест: клубничная теплица в Боброве, производство сыра Вкус Вилл, Дивногорье- музей. Думала- будет всё в ускоренном темпе. Но поездка прошла чудесно, всё спокойно посмотрели, даже ещё
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Воронежа
Похожие экскурсии на «Как рождается сыр? Сыроварня «ЭкоНива» и тайны Дивногорских пещер»
Индивидуальная
до 3 чел.
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Меловой карьер, озера, музей Палеолита в Костенках и загадочная пещера на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
18 авг в 08:00
26 авг в 08:00
от 14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Тайны Рамонского дворца
Погрузитесь в атмосферу старинного замка, где каждый уголок хранит истории прошлого. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: В центре Воронежа
16 авг в 09:00
23 авг в 09:00
1950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайная сторона Воронежа. Индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Начало: Остановка Манежная
23 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 4800 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 15 чел.
Воронеж: город тайн, истории и культуры
Погрузитесь в историю Воронежа, узнав о его знаменитых жителях и достопримечательностях. Прогулка по знаковым местам города оставит незабываемые впечатления
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу в 16:00, в субботу в 10:00
14 авг в 16:00
15 авг в 10:00
2000 ₽ за человека
4100 ₽ за человека