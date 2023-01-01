Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер

Мы посетим с вами современный, высокотехнологичный завод по производству сыра агрохолдинга «ЭкоНива»

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Воронеже:
Дивногорье на багги и квадроцикле
10 часов
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
13 отзывов
Дивногорье на багги и квадроцикле
Ощутить радость драйва, насладиться природой и узнать о прошлом края в путешествии под Воронежем
по договоренности в Лисках или Воронеже
29 апр
30 апр
6 мая
7 мая
15 000 за человека
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
4 часа
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Мини-группа
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
4 отзыва
Пещерный монастырь Шатрище на багги и квадроцикле
Открыть живописные места и посетить пещеры Придонья
по договоренности в Лисках или Воронеже
1 мая
9 мая
8 000 за человека
Тайны дворца Ольденбургских
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
Нет отзывов
Тайны дворца Ольденбургских
Побывать в замке принцессы на групповой автобусной экскурсии из Воронежа в Рамонь
в центре Воронежа
26 мар
9 апр
23 апр
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Воронеже
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Мы посетим с вами современный, высокотехнологичный завод по производству сыра агрохолдинга «ЭкоНива» и испытаем мультисенсорный опыт между историей, современной технологией, вкусами и ароматами.

А после отправимся в природно-храмовый музей-заповедник Дивногорье, где посетим природное чудо — Меловые Дивы.
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Как рождается сыр?«+ »Тайны Дивногорских пещер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«ЭкоНива» — новое поколение сыров России

Вы узнаете об истории зарождения и развития сыроварения, а также о ключевых принципах производства нового поколения сыров России, которым следует «ЭкоНива». Экскурсовод расскажет о производстве премиального твердого сыра Dürr и о том, почему для его создания «ЭкоНива» первая в России решила использовать специальную заквасочную культуру — Brevibacterium linens.
Вы увидите камеру хранения твердых сыров Dürr с особыми климатическими условиями, а также понаблюдаете за работой специального робота, который бережно ухаживает за продуктом. Все желающие смогут угоститься фондю и узнать о правильном формировании сырной тарелки для торжественных случаев. Также, Вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сырных конфет, которые можно будет съесть на месте или забрать с собой для угощения родных и друзей.

Дивногорье — место, где останавливается время

Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей.
Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев — див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства.

Важная информация:

  • Все экскурсии проводятся с использованием радиогидов с радиусом действия более 50 метров: у вас всегда будет время на фотографии, и вы не пропустите информацию, предоставляемую гидом во время экскурсии;
  • Мы контролируем качество, поддерживая обратную связь на протяжении всей поездки и оперативно решая возникающие вопросы;
  • Мы гарантируем вашу безопасность, предоставляя лицензированные услуги, качественный транспорт и профессиональных водителей;
  • Мы дорожим своими клиентами и хотим оставить только лучшее впечатление о вашем пребывании.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Квалифицированный гид/сопровождающий по маршруту
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Звуковое оборудование для «комфортной» экскурсии — радиогид
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус и пр.)
Место начала и завершения?
площадь Ленина, Воронеж
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Дивногорье
Пещеры
У нас ещё много экскурсий в Воронеже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Воронеже
ХОРОШО
🧭
ТАМ