Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Воронежа

«Эко

Нива» — новое поколение сыров России Вы узнаете об истории зарождения и развития сыроварения, а также о ключевых принципах производства нового поколения сыров России, которым следует «Эко

Нива».

Экскурсовод расскажет о производстве премиального твердого сыра Dürr и о том, почему для его создания «Эко

Нива» первая в России решила использовать специальную заквасочную культуру — Brevibacterium linens. Вы увидите камеру хранения твердых сыров Dürr с особыми климатическими условиями, а также понаблюдаете за работой специального робота, который бережно ухаживает за продуктом. Все желающие смогут угоститься фондю и узнать о правильном формировании сырной тарелки для торжественных случаев. Также, Вы сможете принять участие в мастер-классе по изготовлению сырных конфет, которые можно будет съесть на месте или забрать с собой для угощения родных и друзей. Дивногорье — место, где останавливается время Нас ждут Меловые Дивы, которые не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей. Мы посетим Малые Дивы, которые расположены на территории Дивногорского мужского Свято-Успенского монастыря, а своё название получили от меловых останцев — див. В комплекс Малых Див входит пещерная церковь и обводная галерея с двумя часовнями. Комплекс упоминается в документах с 1653 г., хотя есть предположения и о более раннем его возникновении: принцип строения пещерного храма и граффити на стенах напоминают изображения в римских катакомбах первых веков христианства. Важная информация: