Мобильный квест в Воронеже «Последний крестраж: охота за бессмертием»

Воронеж стал тайным хранилищем крестражей, и только вы можете их найти и обезвредить. Вас ждёт интерактивная прогулка по центру города, где логика и внимание важнее волшебной палочки. Разгадывайте загадки, ищите артефакты и обходите пожирателей. Магия здесь не бросается в глаза — она живёт в деталях улиц, архитектуре и ваших решениях.
Описание квеста
Тот-чьё-имя-нельзя-называть спрятал крестражи на видных местах, ведь маглы не замечают то, что под носом. Поэтому все локации — в самых доступных местах центра города.
Министерство магии выделяет на вас магический ресурс, чтобы активировать артефакты и деактивировать крестражи. Для этого достаточно коснуться обнаруженного объекта или даже просто посмотреть на него.
Напоминаем, что магия не всегда видна человеческому глазу! Поэтому наличие или отсутствие каких-либо предметов во время квеста не означает, что их нет в рамках игры. Что бы это ни значило.
Маршрут
- Парк «Орлёнок»
- Памятник монетке
- Памятник почтальону
- Площадь Победы
- Сквер Дома офицеров
- Памятник Маршаку
- Памятник Высоцкому
- Филармония
- Театр оперы и балета
- Сквер Платонова
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Орлёнок»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Воронеже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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