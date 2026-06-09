Мобильный квест в Воронеже «Последний крестраж: охота за бессмертием»

Воронеж стал тайным хранилищем крестражей, и только вы можете их найти и обезвредить. Вас ждёт интерактивная прогулка по центру города, где логика и внимание важнее волшебной палочки. Разгадывайте загадки, ищите артефакты и обходите пожирателей. Магия здесь не бросается в глаза — она живёт в деталях улиц, архитектуре и ваших решениях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Тот-чьё-имя-нельзя-называть спрятал крестражи на видных местах, ведь маглы не замечают то, что под носом. Поэтому все локации — в самых доступных местах центра города.

Министерство магии выделяет на вас магический ресурс, чтобы активировать артефакты и деактивировать крестражи. Для этого достаточно коснуться обнаруженного объекта или даже просто посмотреть на него.

Напоминаем, что магия не всегда видна человеческому глазу! Поэтому наличие или отсутствие каких-либо предметов во время квеста не означает, что их нет в рамках игры. Что бы это ни значило.

Маршрут

Парк «Орлёнок»

Памятник монетке

Памятник почтальону

Площадь Победы

Сквер Дома офицеров

Памятник Маршаку

Памятник Высоцкому

Филармония

Театр оперы и балета

Сквер Платонова

Организационные детали