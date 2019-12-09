40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы пройдем по интересному «квадратному» маршруту, который охватывает основные достопримечательности Воронежа и его многовековую историю. Вы узнаете, как связаны с городом поэт Осип Мандельштам и клоун Олег Попов. Сравните барочный дворец, окутанный легендами, и высотное здание, впечатлившее Хрущева, а также поймете, почему именно Воронеж можно считать родиной русского флота.

Что вас ожидает

Исторические загадки и известные личности

Начнем прогулку от знаменитого памятника Петру I, символа Воронежа, и поговорим о приезде императора в город и создании в Воронеже российского морского флота. Вы узнаете, в чем уникальность памятника императору и как связаны между собой Петр I, Карлсон и пальмы. Затем перенесемся в начало прошлого века: посмотрим, где в Воронеже жил Осип Мандельштам и останавливалась Анна Ахматова. Также я расскажу вам о развитии городского циркового искусства, выступлениях труппы Анатолия Дурова и начале карьеры Олега Попова. А проходя мимо школы киномехаников, мы поговорим о создателе телепередачи «В мире животных», воронежском журналисте Василии Пескове.

Особенности архитектуры Воронежа

Вы исследуете главные улочки города и увидите его важнейшие архитектурные объекты: здание петербургского архитектора Джакомо Кваренги, барочный дворец, в котором по преданиям останавливался последний крымский хан, здание гимназии 19 века, а также высотное здание, которое повлияло на Хрущева и его указ об устранении архитектурных излишеств. Мы осмотрим Благовещенский собор, где находятся мощи советника Петра I, Митрофана Воронежского, и первый городской парк. А по пути поговорим о том, как менялся город после войны и какие истории хранят старинные улочки.