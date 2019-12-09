40 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исторические загадки и известные личности Начнем прогулку от знаменитого памятника Петру I, символа Воронежа, и поговорим о приезде императора в город и создании в Воронеже российского морского флота. Вы узнаете, в чем уникальность памятника императору и как связаны между собой Петр I, Карлсон и пальмы. Затем перенесемся в начало прошлого века: посмотрим, где в Воронеже жил Осип Мандельштам и останавливалась Анна Ахматова. Также я расскажу вам о развитии городского циркового искусства, выступлениях труппы Анатолия Дурова и начале карьеры Олега Попова. А проходя мимо школы киномехаников, мы поговорим о создателе телепередачи «В мире животных», воронежском журналисте Василии Пескове.
Особенности архитектуры Воронежа Вы исследуете главные улочки города и увидите его важнейшие архитектурные объекты: здание петербургского архитектора Джакомо Кваренги, барочный дворец, в котором по преданиям останавливался последний крымский хан, здание гимназии 19 века, а также высотное здание, которое повлияло на Хрущева и его указ об устранении архитектурных излишеств. Мы осмотрим Благовещенский собор, где находятся мощи советника Петра I, Митрофана Воронежского, и первый городской парк. А по пути поговорим о том, как менялся город после войны и какие истории хранят старинные улочки.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Очень понравилксь экскурсия, спасибо за отлично проведенное время. Всем рекомендую экскурсию и экскурсовода Лидию.
Ольга
25 октября 2019
Лидия-прекрасный рассказчик. Очень понравилось, что во время экскурсии она задавала группе вопросы, что позволило не просто внимать рассказу, а непосредственно в нем участвовать
Александра
13 октября 2019
Лидия - приятная в общении девушка, знающий своё дело экскурсовод. Были учтены все наши пожелания. Нам повезло с погодой и наша дружная компания с удовотльствием прогулялась по центральной улице Воронежа, заглядывая в тихие местечки, хранящие свои тайны. Отлично провели время!
Александр
30 сентября 2019
Огромное спасибо Лидии за увлекательную и познавательную прогулку по Воронежу. Мы с женой были в этом городе впервые и нам хотелось узнать побольше о нём, его истории и настоящем, о традициях и нравах. И Лидия прекрасно преподнесла нам всё это. Она обаятельный человек, тонко чувствует, что больше интересует её подопечных и проводит экскурсию, исходя от их предпочтений. Видно, что Лидия любит свой город и с удовольствием делится своими знаниями о нём. В её планшете много исторических фотографий тех мест, по которым мы ходили. Кроме того, Лидия поделилась с нами полезной практической информацией и советами по дальнейшему знакомству с Воронежем и его окрестностями. Ещё раз спасибо!
Кирилл
8 сентября 2019
Отличную прогулку давеча совершили с Лидией. Отдал долг памяти Воронежу. Спасибо городу и гиду!
Михаил
29 августа 2019
Очень интересная получилась экскурсия! В моем случае индивидуальная! Лидия большая молодец! Обязательно советую всем эту экскурсию и этого экскурсовода! Спасибо!
Иван
12 августа 2019
Были в конце июля, погода была замечательная. Так получилось, что вечером предыдущего дня у нас была другая экскурсия "Вечерний Воронеж", о чем мы честно Лидии сообщили. Очень понравилось, что Лидия моментально сориентировалась и перестроила свой привычный маршрут таким образом, чтобы не посетить повторно одни и те же места. И ведь хватило мест на полноценную вторую экскурсию. А вообще мне кажется, что Воронеж большой и красивый город, и при желании еще бы на десяток экскурсий хватило мест. Было очень интересно и познавательно, несколько часов пролетели незаметно. Спасибо за экскурсию!
Надежда
7 июля 2019
Добрый день! Хочу выразить огромную благодарность Лидии за очень интересную экскурсию по Воронежу. Мы были в Воронеже проездом, всего полдня, поэтому очень хотелось провести их с пользой. Забронировали экскурсию с Лидией Лидия отличный экскурсовод и душевный человек. Мы получили много новой и интересной информации о городе Воронеж, об его истории, о талантливых людях, прославивших город, об архитекторах и скульптурах...Понравилось то, что Лидия заранее поинтересовалась у нас, что нас больше интересует и готовилась к нашей встрече. Все о чем Лидия рассказывала, она подтверждала фото и видеоматериалом на планшете. Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно. Рекомендую всем Лидию, кто хочет ознакомиться с Воронежем.
Ольга
12 июня 2019
Спасибо Лидии за интересную экскурсию. Я в этот день неважно себя чувствовала из-за жары, и Лидия старалась водить меня по тенёчку и выбирала для меня лавочки, где это было возможно. Лидия знает наизусть множество стихов Осипа Мандельштама и Анны Ахматовой, прекрасно их декламирует. А на планшете у неё сохранено множество старых фотографий дореволюционного Воронежа - было очень интересно посмотреть, как было и как стало. Рекомендую!
Ирина
9 июня 2019
Лидия - интересный и увлекательный рассказчик. Узнали много нового о городе , такие факты , о которых не прочтёшь в интернете . Очень заметно , что Лидия влюблена в свой город , старается постоянно пополнять свои знания . От этого все два с половиной часа экскурсии пролетели незаметно. Спасибо .
Прогулка по историческим местам «столицы Черноземья»
Мой французский друг, побывав в Воронеже, сказал: «Маленькая Франция, но с русским простором». Именно такой — небольшой, но с богатой историей, выдающимися достижениями и жителями — город я покажу вам на этой экскурсии. Вы прогуляетесь по главным улицам, полюбуетесь разнообразными архитектурными стилями, узнаете историю города и его самые необычные факты.