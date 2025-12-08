Эта прогулка посвящена женщинам, чьи судьбы связаны с Воронежем — горожанкам, уроженкам и тем, кого сюда привела воля случая.
Гуляя по уютному, почти камерному центру города, мы поговорим о том, как жили и учились женщины 19-20 вв.
И разберёмся, как они находили своё призвание, творили, работали и меняли историю — не только родного города, но и всей страны.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Художественный музей им. Крамского — здание 18 века с изящной лепниной
- Дом офицеров — бывшую Мариинскую гимназию, где учились выдающиеся женщины
- Усадьбу Тулиновых — типичный пример воронежской городской архитектуры
- Советскую площадь — исторический центр с атмосферой старого Воронежа
- Каменный мост — старейший мост города, сохранившийся с 19 века
- Александровский приют — место, где воспитывались и обучались девочки-сироты
- Мастерскую Букчури — рисовальную школу, где начинала известная художница
- Швейную мастерскую 19 века — училище и приют для девочек из бедных семей
И узнаете
- Как в одной гимназии учились десятки талантливых женщин
- Почему Каменный мост стал символом любви и верности
- Почему Вера Мухина жила и работала в Воронеже
- Как преподавательница русского языка спасла часть наследия Мандельштама
- Кто помог забытым картинам Елены Киселёвой вернуться в музей
- Как девушки 19 века осваивали науку и ремёсла
- Какие известные люди увозили из Воронежа невест
Организационные детали
Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 436 туристов
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.
Входит в следующие категории Воронежа
