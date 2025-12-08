Мои заказы

Женщины Воронежа: истории, которые удивляют

Маршрут по следам известных жительниц города и местам их силы, вдохновения и открытий
Эта прогулка посвящена женщинам, чьи судьбы связаны с Воронежем — горожанкам, уроженкам и тем, кого сюда привела воля случая.

Гуляя по уютному, почти камерному центру города, мы поговорим о том, как жили и учились женщины 19-20 вв.

И разберёмся, как они находили своё призвание, творили, работали и меняли историю — не только родного города, но и всей страны.
Женщины Воронежа: истории, которые удивляют© Валерия

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Художественный музей им. Крамского — здание 18 века с изящной лепниной
  • Дом офицеров — бывшую Мариинскую гимназию, где учились выдающиеся женщины
  • Усадьбу Тулиновых — типичный пример воронежской городской архитектуры
  • Советскую площадь — исторический центр с атмосферой старого Воронежа
  • Каменный мост — старейший мост города, сохранившийся с 19 века
  • Александровский приют — место, где воспитывались и обучались девочки-сироты
  • Мастерскую Букчури — рисовальную школу, где начинала известная художница
  • Швейную мастерскую 19 века — училище и приют для девочек из бедных семей

И узнаете

  • Как в одной гимназии учились десятки талантливых женщин
  • Почему Каменный мост стал символом любви и верности
  • Почему Вера Мухина жила и работала в Воронеже
  • Как преподавательница русского языка спасла часть наследия Мандельштама
  • Кто помог забытым картинам Елены Киселёвой вернуться в музей
  • Как девушки 19 века осваивали науку и ремёсла
  • Какие известные люди увозили из Воронежа невест

Организационные детали

Экскурсия подойдёт для взрослых и детей от 12 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия
Валерия — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 436 туристов
Меня зовут Валерия, я профессиональный гид. Работаю в сфере туризма с 2014 года. С радостью проведу экскурсию по Воронежу как пешком, так и на машине, познакомлю с самыми красивыми местами нашего города, расскажу легенды.

