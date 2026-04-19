История у истоков Наша прогулка начинается на площади Ленина — центре города, откуда мы направимся к месту древней крепости, основание которой положило начало Воронежу. По следам легенд и архитектурных жемчужин Пройдя по улице Володарского, вы услышите мрачные легенды Дома чекистов, раскроете тайны старинного каменного моста, а также рассмотрите в деталях гостиницу Бристоль в стиле модерн. Не пропустите лавочку чудес — место, где можно приобрести уникальные сувениры от местных мастериц. Под знаком Петра I По проспекту Революции и Петровскому скверу мы расскажем о создании Петром I регулярного военно-морского флота в городе. Экскурсию можно завершить в одном из двух символичных мест по вашему выбору — Алексеево-Акатовом монастыре или у Петровского корабля. Важная информация:

Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.