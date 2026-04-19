Прогулка по Воронежу — это знакомство с богатой историей города через легенды, архитектуру и уникальные достопримечательности.
Вы побываете у древней крепости, узнаете тайны старинных зданий и завершите экскурсию в одном из символичных мест города.
Вы побываете у древней крепости, узнаете тайны старинных зданий и завершите экскурсию в одном из символичных мест города.
Описание экскурсии
История у истоков Наша прогулка начинается на площади Ленина — центре города, откуда мы направимся к месту древней крепости, основание которой положило начало Воронежу. По следам легенд и архитектурных жемчужин Пройдя по улице Володарского, вы услышите мрачные легенды Дома чекистов, раскроете тайны старинного каменного моста, а также рассмотрите в деталях гостиницу Бристоль в стиле модерн. Не пропустите лавочку чудес — место, где можно приобрести уникальные сувениры от местных мастериц. Под знаком Петра I По проспекту Революции и Петровскому скверу мы расскажем о создании Петром I регулярного военно-морского флота в городе. Экскурсию можно завершить в одном из двух символичных мест по вашему выбору — Алексеево-Акатовом монастыре или у Петровского корабля. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Все дни недели. Время встречи назначается заказчиком экскурсии по согласовании с гидом заранее
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина
- Воронежский театр оперы и балета
- Никитинская библиотека
- Место древней крепости Воронеж
- Севастьяновский съезд
- Ильинский храм
- Митрофановское подворье
- Тайницкая башня
- Улица Володарского (ул. Мещанская и Вознесенский спуск)
- Проспект Революции
- Кинотеатр Пролетарий
- Дом Шуклиных
- Дом врача Мартынова
- Гостиница Бристоль
- Дом Михайлова
- Дом Кольцовых
- Музыкальное училище
- Гостиница Центральная
- Площадь Победы
- Старинная почта
- Петровский сквер
- Алексеево-Акатов женский монастырь или Петровский корабль (на выбор)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
Завершение: Воронеж ул. Освобождение Труда1В или Адмиралтейская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели. Время встречи назначается заказчиком экскурсии по согласовании с гидом заранее
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасный экскурсовод Елена, замечательное знание материала, логика в рассказе,интересные факты, красивые локации. Спасибо. Всем довольны.
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О
Добрый день. Хочу выразить огромную благодарность Елене за проведенную экскурсию. Было очень интересно, познавательно. С уважением.
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М
Мы впервые приехали в Воронеж, и экскурсия по городу нам была очень полезна. Экскурсовод Елена Кузнецова так показала нам достопримечательности, что мы сразу влюбились в этот прекрасный город. Наиболее привлекательна
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А
Были в Воронеже 11 марта в пасмурный, ветреный, хмурый дождливый день. Но Елена спасла наше настроение, озарив открытой дружеской улыбкой и согрев нас теплом позитива. Слушать ее было интересно и
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А
Были в Воронеже 11 марта в пасмурный, ветреный, хмурый дождливый день. Но Елена спасла наше настроение, озарив открытой дружеской улыбкой и согрев нас теплом позитива. Слушать ее было интересно и
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С
Елена экскурсовод просто прекрасна! Поразила как говорт с первого взгляда - встречают по одежке! Стильная, красивая, ухоженная - первая мысль какая шикарная женщина! Далее Елена тоже не подкачала - три
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