Воронеж: легенды и быль

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных

Индивидуальная
Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия-прогулка по историческому центру Воронежа с осмотром всех самых известных и популярных достопримечательностей.
Воронеж: легенды и быль
Воронеж: легенды и быль
Воронеж: легенды и быль
Воронеж: легенды и быль

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Ленина
  • Воронежский театр оперы и балета
  • Никитинская библиотека
  • Место древней крепости Воронеж
  • Севастьяновский съезд
  • Ильинский храм
  • Митрофановское подворье
  • «Тайницкая башня»
  • Улица Володарского (ул. Мещанская и Вознесенский спуск)
  • Проспект Революции
  • Кинотеатр Пролетарий
  • Дом Шуклиных
  • Дом врача Мартынова
  • Гостиница Бристоль
  • Дом Михайлова
  • Дом Кольцовых
  • Музыкальное училище
  • Гостиница Центральная
  • Площадь Победы
  • Старинная почта
  • Петровский сквер
  • Алексеево-Акатов женский монастырь и др

В программе:

  • Обзор площади Ленина, Воронежского театра оперы и балета, Никитинской библиотеки, «Антижлобского лечебного» стула, памятника И. А. Бунину и А. С. Пушкину.
  • Прогулка к месту древней крепости Воронеж, откуда начиналась история города-воина, города-пограничника. Осмотр Севастьяновского съезда, Ильинского храма, Митрофановского подворья, «Тайницкой башни» и подземного хода.
  • Прогулка по улице Володарского (ул. Мещанская и Вознесенский спуск). Вы узнаете мрачные легенды Дома чекистов и действительные события в застенках ОГПУ. Увидите швейные мастерские попечительного о бедных комитета (1883 г).
  • История о том, что связывает старинный каменный мост, губернатора Кривцова и А. С Пушкина. Обзор Воскресенской церкви (1752 г.) и лавочки чудес, где можно приобрести маленькие «шедевры» на память – сувенирные изделия наших воронежских мастериц.
  • Прогулка по проспекту Революции, прежней Большой Дворянской, обзор кинотеатра Пролетарий, памятника С. Маршаку, И. С. Никитину, дома Шуклиных и дома врача Мартынова.
  • Осмотр гостиницы Бристоль в стиле модерн. Далее пройдем к Ростелекому, увидим дом Михайлова, дом Кольцовых, музыкальное училище (Растроповичи) и гостиницу Центральную.
  • Обзор Площади Победы, старинной почты и Памятника почтальону.
  • Прогулка по Петровскому скверу. Воронеж – родина Военно-морского флота России.
  • Обзор Алексеево-Акатова женского монастыря.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, Воронеж
Завершение: ул. Освобождение Труда, 1В, Воронеж
Когда и сколько длится
Когда: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Здравствуйте! Наша с Вами прогулка будет довольно длительной по времени и расстоянию (фитнес прилагается бонусом)
  • Поэтому удобная обувь и одежда по погоде обязательны. Возьмите с собой легкий перекус для поддержки сил (кофе-пауза предусмотрена) и не забудьте про хорошее настроение и чувство юмора. В путь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности

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