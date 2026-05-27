Идём туда, где живёт душа Воронежа — живая и хлебосольная.
Пройдём по Большой Дворянской, заглянем в атмосферные места и попробуем город на вкус — от спешелти-кофе до настоек.
Будем слушать эхо голосов в арках проспектов, искать следы ссыльных поэтов и говорить — о гастрономии, архитектуре и людях.
Описание экскурсии
Путешествие по историческим слоям города начнётся в одной из самых знаковых точек — Петровском сквере. Здесь, у подножия памятника основателю российского флота, мы настроимся на волну старого Воронежа и обсудим, как имперские амбиции меняли облик этих земель.
Далее наш маршрут пройдёт мимо монументального здания ЮВЖД — настоящего символа советского неоклассицизма, чья величественная башня стала неотъемлемой частью городского силуэта.
Мы обязательно задержимся у гостиницы Шванвича (бывшего «Интуриста»), чтобы вспомнить истории именитых постояльцев и рассмотреть архитектурные детали, уцелевшие в вихре времени.
Затем мы окажемся у дома Тулиновых — особняка на Большой Дворянской, где останавливались императоры.
Заглянем в кофейню со спешелти-зерном — вы возьмёте напиток и понаблюдаете за жизнью проспекта.
Вы увидите Театр кукол и Белого Бима — один из самых трогательных символов города.
Оцените «Бристоль» — шедевр модерна и центр светской жизни начала 20 века.
Прогуляемся по Никитинской площади.
Зайдем в атмосферную рюмочную — с настойками, чебуреками и живой городской атмосферой.
Обсудим:
в чём суть культуры воронежского пития и при чём тут Пётр I
как правильно пробовать настойки и что значит гутарить
чем отличается запеканка от спотыкача
что значит пить по чину и заказывать графинчик с прицепом
чем занимались в Воронеже Бунин, Маршак, Чехов и другие известные люди
почему именно здесь родился культ нежного яблочного зефира
Организационные детали
Кофе и настойки оплачиваются дополнительно. Примеры цены: кофе — от 220 ₽, настойка 50 г — от 190 ₽, сет настоек — от 950 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Революции
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Воронеже
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 515 туристов
Живу в Воронеже всю жизнь, окончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу всё самое-самое!
А ещё с 2018 года организую авторские поездки, где каждый день — что-то новое и интересное.
