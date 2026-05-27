Идём туда, где живёт душа Воронежа — живая и хлебосольная. Пройдём по Большой Дворянской, заглянем в атмосферные места и попробуем город на вкус — от спешелти-кофе до настоек. Будем слушать эхо голосов в арках проспектов, искать следы ссыльных поэтов и говорить — о гастрономии, архитектуре и людях.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Воронеже

Описание экскурсии

Путешествие по историческим слоям города начнётся в одной из самых знаковых точек — Петровском сквере. Здесь, у подножия памятника основателю российского флота, мы настроимся на волну старого Воронежа и обсудим, как имперские амбиции меняли облик этих земель.

Далее наш маршрут пройдёт мимо монументального здания ЮВЖД — настоящего символа советского неоклассицизма, чья величественная башня стала неотъемлемой частью городского силуэта.

Мы обязательно задержимся у гостиницы Шванвича (бывшего «Интуриста»), чтобы вспомнить истории именитых постояльцев и рассмотреть архитектурные детали, уцелевшие в вихре времени.

Затем мы окажемся у дома Тулиновых — особняка на Большой Дворянской, где останавливались императоры.

Заглянем в кофейню со спешелти-зерном — вы возьмёте напиток и понаблюдаете за жизнью проспекта.

Вы увидите Театр кукол и Белого Бима — один из самых трогательных символов города.

Оцените «Бристоль» — шедевр модерна и центр светской жизни начала 20 века.

Прогуляемся по Никитинской площади.

Зайдем в атмосферную рюмочную — с настойками, чебуреками и живой городской атмосферой.

Обсудим:

в чём суть культуры воронежского пития и при чём тут Пётр I

как правильно пробовать настойки и что значит гутарить

чем отличается запеканка от спотыкача

что значит пить по чину и заказывать графинчик с прицепом

чем занимались в Воронеже Бунин, Маршак, Чехов и другие известные люди

почему именно здесь родился культ нежного яблочного зефира

Организационные детали

Кофе и настойки оплачиваются дополнительно. Примеры цены: кофе — от 220 ₽, настойка 50 г — от 190 ₽, сет настоек — от 950 ₽.