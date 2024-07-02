1 чел.
По популярности
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
21 июля в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Сегодня в 10:00
21 июля в 10:00
13001 170₽ за человека
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
65006 175₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис2 июля 2024Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу.
- ННадежда13 июня 2024Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр города. Валерии удалось рассказать
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Скидки»
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