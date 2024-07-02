Экскурсии со скидкой в Воронеже до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Воронеже, цены от 1 170 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайная сторона Воронежа
Пешая
скидка
15%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
21 июля в 08:00
60005 100 за всё до 5 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Пешая
скидка
10%
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
История Воронежа за час (в мини-группе)
Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час
Начало: Возле Благовещенского собора
Сегодня в 10:00
21 июля в 10:00
13001 170 за человека
Питейный Воронеж (18+)
Пешая
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории
Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты
Начало: На Кольцовской улице
Сегодня в 21:00
Завтра в 17:00
65006 175 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    2 июля 2024
    Тайная сторона Воронежа
    Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу.
    Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городуОчень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу
  • Н
    Надежда
    13 июня 2024
    Тайная сторона Воронежа
    Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр города. Валерии удалось рассказать
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    историю города, показав нам улочки и строения от которых веет историей прошлых столетий. Спасибо Валерии за бережно-трогательное отношение к истории города с любовью переданное гостям.

    Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центрИнтересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Воронеже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайная сторона Воронежа
  2. История Воронежа за час (в мини-группе)
  3. Питейный Воронеж (18+)
Какие места ещё посмотреть в Воронеже
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Благовещенский собор
  3. Набережная
  4. Каменный Мост
  5. Замок принцессы Ольденбургской
  6. Площадь Ленина
  7. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июле 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 1 170 до 6 175 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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