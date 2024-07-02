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1 чел. По популярности Пешая 15% скидка 2 отзыва 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Лучший выбор Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города 6000 5 100 ₽ за всё до 5 чел. Пешая 10% скидка 1 час Мини-группа до 10 чел. История Воронежа за час (в мини-группе) Погрузитесь в историю Воронежа за час! Мини-группа, прогулка по главным достопримечательностям, включая площади, храмы и памятники. Всего 1 час Начало: Возле Благовещенского собора 1300 1 170 ₽ за человека Пешая 5% скидка 2.5 часа Индивидуальная до 5 чел. Питейный Воронеж (18+): индивидуальная экскурсия по барам и истории Погрузитесь в атмосферу Воронежа 19 века, посетив старинные и современные питейные заведения, узнайте их историю и секреты Начало: На Кольцовской улице 6500 6 175 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Воронежа Последние отзывы на экскурсии Д Денис Тайная сторона Воронежа Очень интересная экскурсия. Много историй и деталей, которые не заметишь быстро пробегаясь по этому городу.

Н Надежда Тайная сторона Воронежа читать дальше историю города, показав нам улочки и строения от которых веет историей прошлых столетий. Спасибо Валерии за бережно-трогательное отношение к истории города с любовью переданное гостям. Интересная экскурсия по старому Воронежу. Обычно турист, приезжающий в город на несколько дней, видит парадно-показной центр города. Валерии удалось рассказать

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Скидки»

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