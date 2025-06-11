Индивидуальная
Воронеж исторический и современный
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Весь Воронеж - в одном маршруте
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Добро пожаловать в Воронеж
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
136 шагов в историю Воронежа
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Женщины Воронежа: истории, которые удивляют
Маршрут по следам известных жительниц города и местам их силы, вдохновения и открытий
- ООльга11 июня 2025136 шагов в историю ВоронежаДата посещения: 11 июня 2025Спасибо Дарье за обстоятельный рассказ об истории Воронежа. Сложилась целостная картина из разных событий, фактов и имён. Настоящее введение в нашу 5-дневную культурную программу.
- ККсения9 ноября 2025Экскурсия прошла на одном дыхание. Все было отлично и очень интересно. Дарья рассказала, столько интересного про Воронеж, что хочу вновь
- ИИрина29 июня 2025Очень приятная девушка, знает историю города, его особенности и его секреты. Было интересно послушать. Не боится отвечать на вопросы. Может объяснить все простыми словами. Однозначно советую всем👍
- ППолина15 апреля 2025Прекрасный экскурсовод с интересным рассказом, но на любые попутные вопросы Дарья также легко отвечала, получила большое удовольствие от прогулки.
- ССветлана10 апреля 2025Я уже давно живу в Воронеже, но экскурсия позволила мне посмотреть на привычные места по-другому. Было очень интересно и познавательно. Появилось большое желание посетить с Дарьей ещё не одну экскурсию. Огромное спасибо за прекрасную подачу информации и удач в работе.
- ККоннов12 марта 2025Нам очень понравилась экскурсия!
В Воронеже впервые. Пригласили Дарью познакомить нас городом. День был солнечным и предпраздничным. Мы неспешно прошли по
- ССемен26 декабря 2024Впервые приехал с женой в Воронеж. Хотелось ознакомиться с этим замечательным городом поближе и заодно узнать о нём что-то интересное.
- ТТатьяна1 декабря 2024Приятная,милая девушка Дарья!
Чётко,интересно, доступно рассказывает про город. Мы сами из г. Томска. Проездом от родственников в Воронеже.
Даже вопросов не возникает.
Спасибо большое за интересную экскурсию.
- ЕЕлена12 сентября 2024Дарья отличный профессионал своего дела, влюбляет в город, экскурсия очень содержательная, интересная и сбалансированная
- ООксана1 сентября 2024Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!
