Художественный музей имени Крамского – экскурсии в Воронеже

Найдено 5 экскурсий в категории «Художественный музей имени Крамского» в Воронеже, цены от 1800 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Воронеж исторический и современный
На машине
На микроавтобусе
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Весь Воронеж - в одном маршруте
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с Воронежем: от древних крепостей до современных памятников. Увлекательный маршрут по ключевым достопримечательностям города
Сегодня в 09:00
11 дек в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Воронеж
На машине
2.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с Воронежем, городом с богатой историей и культурой. Узнайте о его знаменитых жителях и событиях, которые формировали его облик
Начало: Театр оперы и балета
8 янв в 08:00
9 янв в 08:00
5350 ₽ за всё до 4 чел.
136 шагов в историю Воронежа
Пешая
2 часа
12 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Воронежу: собор, скверы и тайны прошлого. Откройте для себя город, где встречаются история и современность
Начало: В Первомайском саду
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1800 ₽ за человека
Женщины Воронежа: истории, которые удивляют
Пешая
2 часа
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Маршрут по следам известных жительниц города и местам их силы, вдохновения и открытий
Начало: На проспекте Революции
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
5225 ₽5500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 июня 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Дата посещения: 11 июня 2025
    Спасибо Дарье за обстоятельный рассказ об истории Воронежа. Сложилась целостная картина из разных событий, фактов и имён. Настоящее введение в нашу 5-дневную культурную программу.
  • К
    Ксения
    9 ноября 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Экскурсия прошла на одном дыхание. Все было отлично и очень интересно. Дарья рассказала, столько интересного про Воронеж, что хочу вновь
    читать дальше

    вернуться сюда. План мероприятий переходил плавно из темы в тему, на все поставленные вопросы экскурсовод ответить смогла. Мне все понравилось!! Большое спасибо!

  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Очень приятная девушка, знает историю города, его особенности и его секреты. Было интересно послушать. Не боится отвечать на вопросы. Может объяснить все простыми словами. Однозначно советую всем👍
  • П
    Полина
    15 апреля 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Прекрасный экскурсовод с интересным рассказом, но на любые попутные вопросы Дарья также легко отвечала, получила большое удовольствие от прогулки.
  • С
    Светлана
    10 апреля 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Я уже давно живу в Воронеже, но экскурсия позволила мне посмотреть на привычные места по-другому. Было очень интересно и познавательно. Появилось большое желание посетить с Дарьей ещё не одну экскурсию. Огромное спасибо за прекрасную подачу информации и удач в работе.
  • К
    Коннов
    12 марта 2025
    136 шагов в историю Воронежа
    Нам очень понравилась экскурсия!
    В Воронеже впервые. Пригласили Дарью познакомить нас городом. День был солнечным и предпраздничным. Мы неспешно прошли по
    читать дальше

    центральному проспекту. Ознакомились с архитектурой каждого здания. Не оставили без внимания памятники с трогательными историями их зарождения и воплощения. Дарья чутко чувствует свой город и умеет рассказать увлечённо и увлекая! Благодарим! Рекомендуем!

  • С
    Семен
    26 декабря 2024
    136 шагов в историю Воронежа
    Впервые приехал с женой в Воронеж. Хотелось ознакомиться с этим замечательным городом поближе и заодно узнать о нём что-то интересное.
    читать дальше

    Наш экскурсовод оказался не только отличным гидом, но и приятным собеседоваником. Дарья ответила на все интересующие вопросы, а также рассказала по ходу экскурсии множество интересных фактов о Воронеже и его достопримечательностях. Однозначно рекомендую данного гида!

  • Т
    Татьяна
    1 декабря 2024
    136 шагов в историю Воронежа
    Приятная,милая девушка Дарья!
    Чётко,интересно, доступно рассказывает про город. Мы сами из г. Томска. Проездом от родственников в Воронеже.
    Даже вопросов не возникает.
    Спасибо большое за интересную экскурсию.
  • Е
    Елена
    12 сентября 2024
    136 шагов в историю Воронежа
    Дарья отличный профессионал своего дела, влюбляет в город, экскурсия очень содержательная, интересная и сбалансированная
  • О
    Оксана
    1 сентября 2024
    136 шагов в историю Воронежа
    Отлично провели время, узнали много интересных фактов. Спасибо Дарье!

