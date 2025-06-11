О Ольга 136 шагов в историю Воронежа Дата посещения: 11 июня 2025 Спасибо Дарье за обстоятельный рассказ об истории Воронежа. Сложилась целостная картина из разных событий, фактов и имён. Настоящее введение в нашу 5-дневную культурную программу.

Все было отлично и очень интересно. Дарья рассказала, столько интересного про Воронеж, что хочу вновь

И Ирина 136 шагов в историю Воронежа Очень приятная девушка, знает историю города, его особенности и его секреты. Было интересно послушать. Не боится отвечать на вопросы. Может объяснить все простыми словами. Однозначно советую всем👍

П Полина 136 шагов в историю Воронежа Прекрасный экскурсовод с интересным рассказом, но на любые попутные вопросы Дарья также легко отвечала, получила большое удовольствие от прогулки.

С Светлана 136 шагов в историю Воронежа Я уже давно живу в Воронеже, но экскурсия позволила мне посмотреть на привычные места по-другому. Было очень интересно и познавательно. Появилось большое желание посетить с Дарьей ещё не одну экскурсию. Огромное спасибо за прекрасную подачу информации и удач в работе.

В Воронеже впервые. Пригласили Дарью познакомить нас городом. День был солнечным и предпраздничным. Мы неспешно прошли по центральному проспекту. Ознакомились с архитектурой каждого здания. Не оставили без внимания памятники с трогательными историями их зарождения и воплощения. Дарья чутко чувствует свой город и умеет рассказать увлечённо и увлекая! Благодарим! Рекомендуем! Нам очень понравилась экскурсия!

Впервые приехал с женой в Воронеж. Хотелось ознакомиться с этим замечательным городом поближе и заодно узнать о нём что-то интересное. Наш экскурсовод оказался не только отличным гидом, но и приятным собеседоваником. Дарья ответила на все интересующие вопросы, а также рассказала по ходу экскурсии множество интересных фактов о Воронеже и его достопримечательностях. Однозначно рекомендую данного гида!

Т Татьяна 136 шагов в историю Воронежа Приятная,милая девушка Дарья!

Чётко,интересно, доступно рассказывает про город. Мы сами из г. Томска. Проездом от родственников в Воронеже.

Даже вопросов не возникает.

Спасибо большое за интересную экскурсию.

Е Елена 136 шагов в историю Воронежа Дарья отличный профессионал своего дела, влюбляет в город, экскурсия очень содержательная, интересная и сбалансированная