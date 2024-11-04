На детской экскурсии-сказке «Путешествие выборгского кирпичика» маленькие участники отправятся в захватывающее путешествие по Выборгу.
Они узнают удивительные истории о рыцарях и башнях, расшифруют символы на старинных зданиях и почувствуют себя архитекторами.
Они узнают удивительные истории о рыцарях и башнях, расшифруют символы на старинных зданиях и почувствуют себя архитекторами.
5 причин купить эту экскурсию
- 🧱 Интерактивные задания для детей
- 🏰 Истории о средневековых рыцарях
- 🗝️ Секреты башен Выборга
- 🎨 Творческие задания для детей и родителей
- 👨👩👧👦 Активное участие родителей
Что можно увидеть
- Выборгский замок
- Башня Олафа
- Часовая башня
- Ратушная башня
- Ратушная площадь
Описание экскурсии
Выборгский замок. Мы поделимся увлекательными историями о средневековых рыцарях и защитниках крепостных стен.
Башни Выборга: Олафа, Часовая и Ратушная. Дети разгадают секреты каждой из них.
Ратушная площадь. Мы обсудим её историческое значение и роль в жизни горожан.
А также в программе:
Выборгские символы. В игровом формате мы поможем детям расшифровать интересные детали на старинных домах.
«Кабинет архитекторов». Детей ждут интерактивные задания, в процессе выполнения которых они смогут представить себя настоящими архитекторами.
Рисунок со смыслом. Вдохновившись увиденным и услышанным, все участники нарисуют своё здание мечты.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей 5-10 лет
- Сопровождение родителей обязательно. Родители становятся активными участниками и помогают детям в творческих заданиях
- Дополнительные расходы: изготовление индивидуального нагрудного знака — 250 ₽ за ребёнка
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2392 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
4 ноя 2024
Были на индивидуальной экскурсии 3 ноября с двумя семилетними детьми. Со слов детей экскурсия понравилась, материал был подан доступным для детей языком, познавательная, расширяет кругозор. Многое и для себя почерпнули)) Экскурсовод Анжелика отлично нашла подход к каждому ребёнку (дети разнополые, а мальчишки не всегда с удовольствием слушают). С удовольствием приедем ещё раз и воспользуемся услугами опытных экскурсоводов
Похожие экскурсии из Выборга
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
16 фев в 09:15
17 фев в 09:15
от 7000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Групповая
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
16 фев в 12:30
800₽ за человека
2.5 часа
Квест
до 10 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
6010₽ за всё до 10 чел.