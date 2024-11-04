На детской экскурсии-сказке «Путешествие выборгского кирпичика» маленькие участники отправятся в захватывающее путешествие по Выборгу.Они узнают удивительные истории о рыцарях и башнях, расшифруют символы на старинных зданиях и почувствуют себя архитекторами.

В финале дети создадут рисунок здания своей мечты. Родители активно участвуют, помогая своим детям в творческих заданиях. Программа подходит для детей от 5 до 10 лет и обещает быть интересной и познавательной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Выборге

Ирина Ваш представитель в Выборге

Описание экскурсии

Выборгский замок. Мы поделимся увлекательными историями о средневековых рыцарях и защитниках крепостных стен.

Башни Выборга: Олафа, Часовая и Ратушная. Дети разгадают секреты каждой из них.

Ратушная площадь. Мы обсудим её историческое значение и роль в жизни горожан.

А также в программе:

Выборгские символы. В игровом формате мы поможем детям расшифровать интересные детали на старинных домах.

«Кабинет архитекторов». Детей ждут интерактивные задания, в процессе выполнения которых они смогут представить себя настоящими архитекторами.

Рисунок со смыслом. Вдохновившись увиденным и услышанным, все участники нарисуют своё здание мечты.

Организационные детали