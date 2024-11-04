Детская экскурсия-сказка «Путешествие выборгского кирпичика»

Интерактивная прогулка для детей с заданиями и сказками о зданиях Выборга. Увлекательное приключение с выборгским кирпичиком
На детской экскурсии-сказке «Путешествие выборгского кирпичика» маленькие участники отправятся в захватывающее путешествие по Выборгу.

Они узнают удивительные истории о рыцарях и башнях, расшифруют символы на старинных зданиях и почувствуют себя архитекторами.
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В финале дети создадут рисунок здания своей мечты. Родители активно участвуют, помогая своим детям в творческих заданиях. Программа подходит для детей от 5 до 10 лет и обещает быть интересной и познавательной

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🧱 Интерактивные задания для детей
  • 🏰 Истории о средневековых рыцарях
  • 🗝️ Секреты башен Выборга
  • 🎨 Творческие задания для детей и родителей
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Активное участие родителей
Детская экскурсия-сказка «Путешествие выборгского кирпичика»
Детская экскурсия-сказка «Путешествие выборгского кирпичика»
Детская экскурсия-сказка «Путешествие выборгского кирпичика»

Что можно увидеть

  • Выборгский замок
  • Башня Олафа
  • Часовая башня
  • Ратушная башня
  • Ратушная площадь

Описание экскурсии

Выборгский замок. Мы поделимся увлекательными историями о средневековых рыцарях и защитниках крепостных стен.

Башни Выборга: Олафа, Часовая и Ратушная. Дети разгадают секреты каждой из них.

Ратушная площадь. Мы обсудим её историческое значение и роль в жизни горожан.

А также в программе:

Выборгские символы. В игровом формате мы поможем детям расшифровать интересные детали на старинных домах.

«Кабинет архитекторов». Детей ждут интерактивные задания, в процессе выполнения которых они смогут представить себя настоящими архитекторами.

Рисунок со смыслом. Вдохновившись увиденным и услышанным, все участники нарисуют своё здание мечты.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 5-10 лет
  • Сопровождение родителей обязательно. Родители становятся активными участниками и помогают детям в творческих заданиях
  • Дополнительные расходы: изготовление индивидуального нагрудного знака — 250 ₽ за ребёнка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Рыночной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
4 ноя 2024
Были на индивидуальной экскурсии 3 ноября с двумя семилетними детьми. Со слов детей экскурсия понравилась, материал был подан доступным для детей языком, познавательная, расширяет кругозор. Многое и для себя почерпнули)) Экскурсовод Анжелика отлично нашла подход к каждому ребёнку (дети разнополые, а мальчишки не всегда с удовольствием слушают). С удовольствием приедем ещё раз и воспользуемся услугами опытных экскурсоводов

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