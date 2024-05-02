1 чел.
По популярности
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Квест
2.5 часа
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 мая 2024Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ИИрина20 апреля 2024Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
- ННаталья10 апреля 2024Необычно и интересно. Советуем
- ДДмитрий1 марта 2024Отличная экскурсия и доброжелательный эксперт. Нам понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Игры»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Игры», 37 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август