Игры – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Выборге, цены от 2 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Сегодня в 16:00
Завтра в 18:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
Оказаться в центре шпионской интриги и изучить финскую архитектуру
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 14:00
12 июня в 10:00
4 670 за всё до 10 чел.
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
7 часов
Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Разгадать тайну и отыскать загадочный манускрипт (без сопровождения гида)
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 900 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 мая 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Констанин очень душевный гид! Были вдвоем с мамой, получили невероятное удовольствие и от рассказа про город, и от самого квеста
    читать дальше

    (он не такой уж и простой, надо было подумать — что классно:)) Видно, что Константин любит свое дело и вкладывает душу! Рекомендую сходить!

  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
    читать дальше

    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    10 апреля 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Необычно и интересно. Советуем
  • Д
    Дмитрий
    1 марта 2024
    Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
    Отличная экскурсия и доброжелательный эксперт. Нам понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пивной квест: тайны выборгских погребов
  2. Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
  3. Квест-бродилка по средневековому Выборгу
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 2 900 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2024 год по теме «Игры», 37 ⭐ отзывов, цены от 2900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам