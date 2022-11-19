Красная площадь, Рыночная площадь, Площадь старой ратуши
Выборгский замок
Монумент «Лось»
Библиотека А. Аалто
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее об экскурсии
Вы пройдете по центральному парку, набережной и Старому городу. Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена.
А еще станцуете финский танец на Рыночной площади и услышите множество занимательных фактов: зачем библиотеке Алвара Аалто лифт для книг, что случилось с молодым охранником Выборгского замка и как местные жители прозвали клуб «Балтика».
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Оборудование
Перекус в дорогу
Мобильная фотосьемка
Что не входит
Профессиональная фото и видеосъемка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Завершение: Рыночная площадь, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Важная информация для участников Voice_trip: Выдача оборудования (приёмников и наушников) начинается за 10 минут до начала сеанса. Пожалуйста, не опаздывайте! Экскурсия начинается ровно в назначенное время. Опоздавшим не будет выдаваться оборудование. Деньги опоздавшим не возвращаются. Билеты не меняются на другие даты.
Экскурсия будет длиться 60 минут без остановок. Мы не будем останавливаться у туалетов и продовольственных магазинов. Экскурсия закончится в старом городе, в районе Рыночной площади. Выбирайте для прогулки удобную обувь и одежду.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ С АДМИНИСТРАТОРОМ: +7 (996) 482-04-01 Анастасия
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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