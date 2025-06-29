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Иммерсивные экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Иммерсивные» в Выборге, цены от 1560 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Пешая
1 час
44 отзыва
Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
14 июл в 11:00
15 июл в 13:00
1560 ₽ за человека
По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По удивительному парку Монрепо
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У парка Монрепо
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
Путешествие по старинному Выборгу
Окунитесь в историю Выборга с помощью звуков и рассказов. Узнайте о Кафедральном соборе, Часовой башне и других достопримечательностях
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
1560 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    29 июня 2025
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Прогулка была интересной, позитивной, но маловато информации для первого посещения города.
  • Н
    Наталья
    16 июня 2025
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Получили море позитивный эмоций от прогулки с Анастасией и Эмилией! Экскурсия не долгая, с ненагружающим количеством фактов, но с большим эмоциональным
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    зарядом. Ровно то, что нужно для приятных воспоминаний от путешествия. Огромное спасибо Анастасии за бонус в виде печенек и напитков и, главное, за множество фото и видео, не только наших, но и объектов, которые мы смотрели!

    Получили море позитивный эмоций от прогулки с Анастасией и Эмилией! Экскурсия неПолучили море позитивный эмоций от прогулки с Анастасией и Эмилией! Экскурсия неПолучили море позитивный эмоций от прогулки с Анастасией и Эмилией! Экскурсия не
  • Е
    Екатерина
    13 июня 2025
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Была впервые на экскурсии такого формата и он очень зашел!) Наушники позволяют настроить на себя громкость, не нужно «вставать на ступеньку
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    выше, чтобы всем участникам было видно здание и слышно экскурсовода» Анастасия сделала погружение максимальным - от изюминок в архитектуре зданий, танцев, корма для птиц (и антисептиков для рук после!) и до настоящей фотопрогулки) Кадры получились очень живые и лучезарные) Видно, что экскурсия продумана по маршруту, таймингу, историческим фактам, фотопойнтам, ракурсам, чувству голода и жажды (отдельное спасибо от внутреннего проглодита😛😂) и даже психологии и бережной подаче материала! Очень круто! У нас запланировано еще много городов для путешествий - приятно знать, что теперь для них уже есть готовые варианты экскурсий!) Спасибо, удачи в новых проектах и до встречи!!!)

    Была впервые на экскурсии такого формата и он очень зашел!)Была впервые на экскурсии такого формата и он очень зашел!)
  • Е
    Екатерина
    9 июня 2025
    По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле
    Огромное спасибо за очень интересную,насыщенную и увлекательную экскурсию! Все было на высоте!
  • О
    Ольга
    8 июня 2025
    По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле
    Невозможно описать словами насколько нам понравилась прогулка с Аленой! Это было легкое, интересное, завораживающее путешествие в прошлое: начиная от костюма
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    Алены, стиля рассказа, ее к нам обращения (судари и сударыни:)), все это погружает в то время, когда жили основатели парка. Очень советую посетить экскурсию Алены с детьми. Наша девочка - 13 лет, которую оочень сложно чем-то заинтересовать, с большим интересом слушала и участвовала. Время пролетело незаметно для всех. От Алены исходит какая то энергия, что мы совсем не почуствовали усталость. Всем желаю встретится и погулять по Монрепо с таким удивительным человеком!

  • Л
    Любовь
    6 июля 2024
    Иммерсивная прогулка по Выборгу
    Очень понравилась экскурсия! Я была с 4 детьми разных возрастов, и каждого экскурсия не оставила в равнодушных) отличное сочетание интересных фактов и увлекательных действий! Очень рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Иммерсивные»

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  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Парк Монрепо
  9. Библиотека Алвара Аалто
  10. Костёл Святого Гиацинта
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2025
Сейчас в Выборге в категории "Иммерсивные" можно забронировать 3 экскурсии от 1560 до 6900. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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