Аудиогид
Иммерсивная прогулка по Выборгу: Погружение в историю через звук
Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Начало: На Красной площади
14 июл в 11:00
15 июл в 13:00
1560 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
По удивительному парку Монрепо
Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Начало: У парка Монрепо
Завтра в 09:00
7 июл в 09:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Путешествие по старинному Выборгу
Окунитесь в историю Выборга с помощью звуков и рассказов. Узнайте о Кафедральном соборе, Часовой башне и других достопримечательностях
Начало: Улица Ушакова, 4, Выборг
Расписание: По договоренности
7 июл в 11:00
8 июл в 11:00
1560 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина29 июня 2025Прогулка была интересной, позитивной, но маловато информации для первого посещения города.
- ННаталья16 июня 2025Получили море позитивный эмоций от прогулки с Анастасией и Эмилией! Экскурсия не долгая, с ненагружающим количеством фактов, но с большим эмоциональным
- ЕЕкатерина13 июня 2025Была впервые на экскурсии такого формата и он очень зашел!) Наушники позволяют настроить на себя громкость, не нужно «вставать на ступеньку
- ЕЕкатерина9 июня 2025Огромное спасибо за очень интересную,насыщенную и увлекательную экскурсию! Все было на высоте!
- ООльга8 июня 2025Невозможно описать словами насколько нам понравилась прогулка с Аленой! Это было легкое, интересное, завораживающее путешествие в прошлое: начиная от костюма
- ЛЛюбовь6 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Я была с 4 детьми разных возрастов, и каждого экскурсия не оставила в равнодушных) отличное сочетание интересных фактов и увлекательных действий! Очень рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Иммерсивные»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июле 2025
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