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выше, чтобы всем участникам было видно здание и слышно экскурсовода» Анастасия сделала погружение максимальным - от изюминок в архитектуре зданий, танцев, корма для птиц (и антисептиков для рук после!) и до настоящей фотопрогулки) Кадры получились очень живые и лучезарные) Видно, что экскурсия продумана по маршруту, таймингу, историческим фактам, фотопойнтам, ракурсам, чувству голода и жажды (отдельное спасибо от внутреннего проглодита😛😂) и даже психологии и бережной подаче материала! Очень круто! У нас запланировано еще много городов для путешествий - приятно знать, что теперь для них уже есть готовые варианты экскурсий!) Спасибо, удачи в новых проектах и до встречи!!!)