По удивительному парку Монрепо на иммерсивной экскурсии-спектакле

Погрузитесь в атмосферу прошлого, прогуливаясь по парку Монрепо. Уникальные истории и живописные виды ждут вас на каждом шагу
Монрепо - это не просто парк, а целый мир историй и легенд. Здесь вы сможете пройтись по готическим воротам, насладиться видами с Левкадской скалы и узнать, как судьба французской принцессы
связана с Александром I. Парк предлагает не только живописные пейзажи, но и уникальные места, такие как Китайские мостики и капелла Людвигсбург. Это место, где каждый камень хранит свою историю, а каждый уголок готов удивить

5
11 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные пейзажи
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 📜 Интересные факты и легенды
  • 🌉 Китайские мостики и готические ворота
  • 🌊 Вид на море с Левкадской скалы
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Готические ворота
  • Китайские мостики
  • Капелла Людвигсбург

Описание экскурсии

Пройдёмся по самым красивым уголкам скального парка в Выборге — от готических входных ворот до самого Конца света.

Вы полюбуетесь плодовым формовым садом, возрождённым усадебным домом и Китайскими мостиками.

Насладитесь морским пейзажем с высоты Левкадской скалы. А вид на капеллу Людвигсбург заставит трепетать сердце.

И узнаете:

  • Почему судьбу французской принцессы решал Александр I
  • Как появилось на свет одно популярное финское имя
  • Что делать, если любовь действительно ослепляет

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Вход в парк: взрослый — 400 ₽., пенсионер — 300 ₽ за чел., ребёнок до 16 лет — бесплатно
  • Обязательная экскурсионная путёвка — 100 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 278 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
2
1
В
Виктория
4 ноя 2025
Алёна познакомила с удивительным парком Монрепо. Как только я поняла и приняла её манеру общения с экскурсантом, то бишь со мной ☺️, я «размякла» и была в изумительном состоянии и настроении. Для меня это время прошло волшебно, даже сказочно. Алёна в образе финки (или финляндки) 19 века гармонична в сочетании с атмосферой парка. Алёна, спасибо! Трипстер, спасибо за профессионалов!
Н
Наталья
1 ноя 2025
Чудесная экскурсия-спектакль! Погружение в 19 век, неторопливые рассказы, вовлечение слушателей. Подросткам 10 и 13 лет тоже очень понравилось, они с удовольствием включались в игру, внимательно слушали. Прогулка прошла чудесно и время пролетело незаметно, несмотря на небольшой дождь. Огромное спасибо Алёне!
И
Ирина
22 сен 2025
Экскурсия с Аленой очень необычная и яркая и, благодаря этому, герои ожили, а факты запомнились. После этой экскурсии мы смотрели Мон Репо с воды с другим гидом - факты те
же, но подача классическая и уже не так интересно.
Чтобы экскурсия с Аленой прошла на ура, важно настроиться на игру, быть с ней в диалоге, быть готовыми к шуткам и даже эпатажу. Приходите на экскурсию подготовленными - придумайте себе имена и титулы из той эпохи, включайтесь с первой минуты!

С
Светлана
21 сен 2025
Сказать, что мы в восторге - это промолчать! Это была не экскурсия, а погружение в мир хозяев усадьбы, даже окружающие туристы нам не мешали в этом. Рассказ ведётся от имени
дамы, приятельницы хозяина усадьбы. Алёна не экскурсовод - она АКТРИСА! Она показала нам настоящий спектакль, в котором мы тоже были актёрами. Она очень аккуратно, ненавязчиво вводит экскурсантов в диалог. Помимо исторических фактов мы узнали много интересной информации в очень оригинальной подаче. Время пролетело незаметно. Спасибо огромное Алёне за возможность окунуться в другую эпоху. Она буквально влюбила нас в этот парк! С удовольствием вернёмся снова.

Анастасия
Анастасия
24 июл 2025
Удивительная экскурсия.
Узнали много нового,в лёгкой ненавязчивой форме.
Алена-неподражаема,мы услышали руны, и побывали в гостях у барона,и получили массу положительных эмоций от "путешествия во времени" в парке Монрепо.
А
Анастасия
19 июл 2025
Экскурсия необычная, абсолютно уникальная, непохожая ни на что. Рекомендуем попробовать! Экскурсия проводится от лица финской дамы, знакомой барона Андрея Львовича фон Николаи. Это не только экскурсия, но и театральное действо.
Алена полностью вживается в образ и вы вместе с ней погружаетесь в атмосферу времен барона Николаи. Алена помимо актерского таланта и юмора обладает фундаментальными знаниями и вы получите всю интересующую вас информацию о Монрепо и его обитателях.

Александр
Александр
18 июл 2025
Алёна, спасибо за чудесную театрализованную экскурсию! В этот чудесный солнечный день для прогулки по Монрепо лучше было и не придумать! У Вас очень красивое платье! Как только Вы смогли в
нем провести столь длительную экскурсию для меня в такой жаркий день (более 2 с половиной часов)! Меня поразили Ваша непосредственность, энергичность и чуткость! Как перед нами все расступались и как Вы своевременно делали "красками" фотографии! Очень красивые они получились! Интересно получаются истории о парке в Ваших рассказах от женщины 19-го века и прорицательскими вставочками о будущем. Вы меня вправду переместили в прошлое: спустя час я уже начал форменно терять связь с настоящим, даже голова немного потяжелела. Я такое люблю (cogeto ergo sum)! И тут я с Вами оказываюсь в карельский прохладной части парка! Мы подходим к памятнику Вяйнемейнена и Вы поёте песню из Калевалы! Это было очень здорово и своевременно! Я даже что-то подзабыл, как мы с Вами, переместились назад в век 21-ый! Спасибо! Желаю Вам хорошей погоды и тёплых компаний!

А
Анастасия
14 июл 2025
Потрясающая креативная экскурсия! Гид в костюме абсотно вжился в роль)). Очень рекомендую!
К
Константин
4 июл 2025
Добрый день!
3 июля 2025 были на экскурсии семьёй с детьми.
Оценка 5 баллов. Но лучше ходить с детьми хотя бы от 7 лет. Всё-таки это ландшафтный парк, где нужно много ходить и слушать. Малышам это тяжко.
Иммерисивное представление в полной мере) будьте готовы к участию.
Е
Екатерина
9 июн 2025
Огромное спасибо за очень интересную,насыщенную и увлекательную экскурсию! Все было на высоте!
Ольга
Ольга
8 июн 2025
Невозможно описать словами насколько нам понравилась прогулка с Аленой! Это было легкое, интересное, завораживающее путешествие в прошлое: начиная от костюма Алены, стиля рассказа, ее к нам обращения (судари и сударыни:)),
все это погружает в то время, когда жили основатели парка. Очень советую посетить экскурсию Алены с детьми. Наша девочка - 13 лет, которую оочень сложно чем-то заинтересовать, с большим интересом слушала и участвовала. Время пролетело незаметно для всех. От Алены исходит какая то энергия, что мы совсем не почуствовали усталость. Всем желаю встретится и погулять по Монрепо с таким удивительным человеком!

Входит в следующие категории Выборга

