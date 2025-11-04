Монрепо - это не просто парк, а целый мир историй и легенд. Здесь вы сможете пройтись по готическим воротам, насладиться видами с Левкадской скалы и узнать, как судьба французской принцессы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные природные пейзажи
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🌉 Китайские мостики и готические ворота
- 🌊 Вид на море с Левкадской скалы
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Готические ворота
- Китайские мостики
- Капелла Людвигсбург
Описание экскурсии
Пройдёмся по самым красивым уголкам скального парка в Выборге — от готических входных ворот до самого Конца света.
Вы полюбуетесь плодовым формовым садом, возрождённым усадебным домом и Китайскими мостиками.
Насладитесь морским пейзажем с высоты Левкадской скалы. А вид на капеллу Людвигсбург заставит трепетать сердце.
И узнаете:
- Почему судьбу французской принцессы решал Александр I
- Как появилось на свет одно популярное финское имя
- Что делать, если любовь действительно ослепляет
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Вход в парк: взрослый — 400 ₽., пенсионер — 300 ₽ за чел., ребёнок до 16 лет — бесплатно
- Обязательная экскурсионная путёвка — 100 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Монрепо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 278 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алёна. Более 20 лет я живу между двумя равнолюбимыми городами: Петербургом и Выборгом. Я аккредитованный гид-экскурсовод по Ленинградской области с 15-летним стажем, а ещё музыкант, артист уличного театра, фольклорист, велосипедист, конник, руководитель коллектива «Три Пингвина». Скучно на моих экскурсиях не бывает — гарантирую!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
4 ноя 2025
Алёна познакомила с удивительным парком Монрепо. Как только я поняла и приняла её манеру общения с экскурсантом, то бишь со мной ☺️, я «размякла» и была в изумительном состоянии и настроении. Для меня это время прошло волшебно, даже сказочно. Алёна в образе финки (или финляндки) 19 века гармонична в сочетании с атмосферой парка. Алёна, спасибо! Трипстер, спасибо за профессионалов!
Н
Наталья
1 ноя 2025
Чудесная экскурсия-спектакль! Погружение в 19 век, неторопливые рассказы, вовлечение слушателей. Подросткам 10 и 13 лет тоже очень понравилось, они с удовольствием включались в игру, внимательно слушали. Прогулка прошла чудесно и время пролетело незаметно, несмотря на небольшой дождь. Огромное спасибо Алёне!
И
Ирина
22 сен 2025
Экскурсия с Аленой очень необычная и яркая и, благодаря этому, герои ожили, а факты запомнились. После этой экскурсии мы смотрели Мон Репо с воды с другим гидом - факты те
С
Светлана
21 сен 2025
Сказать, что мы в восторге - это промолчать! Это была не экскурсия, а погружение в мир хозяев усадьбы, даже окружающие туристы нам не мешали в этом. Рассказ ведётся от имени
Анастасия
24 июл 2025
Узнали много нового,в лёгкой ненавязчивой форме.
Алена-неподражаема,мы услышали руны, и побывали в гостях у барона,и получили массу положительных эмоций от "путешествия во времени" в парке Монрепо.
А
Анастасия
19 июл 2025
Экскурсия необычная, абсолютно уникальная, непохожая ни на что. Рекомендуем попробовать! Экскурсия проводится от лица финской дамы, знакомой барона Андрея Львовича фон Николаи. Это не только экскурсия, но и театральное действо.
Александр
18 июл 2025
Алёна, спасибо за чудесную театрализованную экскурсию! В этот чудесный солнечный день для прогулки по Монрепо лучше было и не придумать! У Вас очень красивое платье! Как только Вы смогли в
А
Анастасия
14 июл 2025
Потрясающая креативная экскурсия! Гид в костюме абсотно вжился в роль)). Очень рекомендую!
К
Константин
4 июл 2025
3 июля 2025 были на экскурсии семьёй с детьми.
Оценка 5 баллов. Но лучше ходить с детьми хотя бы от 7 лет. Всё-таки это ландшафтный парк, где нужно много ходить и слушать. Малышам это тяжко.
Иммерисивное представление в полной мере) будьте готовы к участию.
Е
Екатерина
9 июн 2025
Огромное спасибо за очень интересную,насыщенную и увлекательную экскурсию! Все было на высоте!
Ольга
8 июн 2025
Невозможно описать словами насколько нам понравилась прогулка с Аленой! Это было легкое, интересное, завораживающее путешествие в прошлое: начиная от костюма Алены, стиля рассказа, ее к нам обращения (судари и сударыни:)),
Входит в следующие категории Выборга
Похожие экскурсии из Выборга
Водная прогулка
Лучший выборВдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере
Насладиться городскими и природными пейзажами
Начало: На набережной адмирала Апраксина
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Вдоль берегов Выборга и парка Монрепо - на скоростном катере в мини-группе
Насладиться городскими и природными пейзажами в сопровождении капитана
Начало: На набережной адмирала Апраксина
Расписание: ежедневно в 12:00 и 16:00
3 янв в 12:00
1 мая в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по скальному парку Монрепо: от рунопевца до храма Нептуна
Вас ждет путешествие по живописным тропам Монрепо, где каждый шаг раскрывает новые секреты природы и архитектуры
Начало: в парке Монрепо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.