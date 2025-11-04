читать дальше

нем провести столь длительную экскурсию для меня в такой жаркий день (более 2 с половиной часов)! Меня поразили Ваша непосредственность, энергичность и чуткость! Как перед нами все расступались и как Вы своевременно делали "красками" фотографии! Очень красивые они получились! Интересно получаются истории о парке в Ваших рассказах от женщины 19-го века и прорицательскими вставочками о будущем. Вы меня вправду переместили в прошлое: спустя час я уже начал форменно терять связь с настоящим, даже голова немного потяжелела. Я такое люблю (cogeto ergo sum)! И тут я с Вами оказываюсь в карельский прохладной части парка! Мы подходим к памятнику Вяйнемейнена и Вы поёте песню из Калевалы! Это было очень здорово и своевременно! Я даже что-то подзабыл, как мы с Вами, переместились назад в век 21-ый! Спасибо! Желаю Вам хорошей погоды и тёплых компаний!