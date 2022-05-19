Приглашаю исследовать Выборг в современном необычном формате! Надев наушники, вы перенесетесь в разные эпохи жизни города и услышите о его самых знаменитых местах. Голос рассказчика, музыка и звуковые эффекты помогут вам погрузиться в атмосферу Средневековья, ощутить колорит Выборга и раскрыть его душу.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Выборгу с наушниками

Вы пройдете по центральному парку, набережной и Старому городу. Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена. Станцуете финский танец на Рыночной площади и услышите множество занимательных фактов: зачем библиотеке Алвара Аалто лифт для книг, что случилось с молодым охранником Выборгского замка и как местные жители прозвали клуб Балтика.

Организационные детали

Оборудование включено в стоимость, а также перекус в дорогу и фотосьемка