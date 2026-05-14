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Иммерсивная прогулка по Выборгу

Приглашаем на уникальное путешествие по Выборгу! Откройте город с новой стороны, пройдитесь по историческим местам под рассказы и музыку
Представьте, как вы шагаете по брусчатке древнего Выборга, окруженные звуками Средневековья и голосом, который ведет вас через истории и легенды.

Эта аудиоэкскурсия не просто рассказ о городе, это погружение в его
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атмосферу, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого.

Вы увидите Выборгский замок, пройдете по парку и набережной, узнаете секреты старинных зданий и многое другое.

Ваш путь будет сопровождаться музыкой, звуковыми эффектами и интересными фактами, делая прогулку поистине незабываемой

5
69 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎧 Уникальный формат аудиогида
  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 📸 Включена фотосъемка
  • 🍏 Перекус в дорогу
  • 👥 Идеально для групп от 2 до 15 человек
  • 🎶 Музыка и звуковые эффекты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для этой экскурсии. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере, слушая аудиогид и наслаждаясь атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Круглая башня
  • Часовая башня
  • Купеческий дом
  • Ратуша
  • Дом Конконена
  • Рыночная площадь
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Выборгский замок
  • Клуб Балтика

Описание экскурсии

По Выборгу с наушниками

Вы пройдете по центральному парку, набережной и Старому городу. Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена. Станцуете финский танец на Рыночной площади и услышите множество занимательных фактов: зачем библиотеке Алвара Аалто лифт для книг, что случилось с молодым охранником Выборгского замка и как местные жители прозвали «клуб Балтика».

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для компании от 2 до 30 человек, так как предполагает взаимодействие между участниками
  • Оборудование включено в стоимость, а также перекус в дорогу и фотосъёмка

в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 17 лет1500 ₽
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 14 часов
Провела экскурсии для 369 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я создатель и организатор единственной иммерсивной экскурсии в Выборге. Я люблю надевать на людей наушники и погружать их на час в другую реальность. Обожаю дарить новые эмоции и видеть «горящие» глаза путешественников. А еще я увлекаюсь спортом, поэтому прогулка включает веселые подвижные элементы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
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Б
Дата посещения: 2 мая 2026
Сказать, что Выборг нас покорил - не сказать ничего. Наше путешествие мы начали с экскурсии - с иммерсивной экскурсии: здесь и музыка и танцы и интересный рассказ. Эта не навязчивая
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экскурсия дает возможность не только познакомиться с историей и архитектурой Выборга - самое главное вы погружаетесь в атмосферу города. Расслабьтесь - слушайте и делайте все-все, что говорят в наушниках - и в награду вам откроется Душа Выборга!

Вот как Выборг открылся нам))

По булыжной мостовой Мы с тобой вдвоем идем На трамвай опоздали Через парк пешком побежали Кормить голубей, снимать лосей Люди вокруг куда-то спешат Момент, еще, стоим, парим Весело в танце нашем кружим Летим Мы вместе с тобою летим Город под нами застыл Музыка в сердце звучит Вдоль моря пирует станцевали Под мостом опять целовались Сквозь древний замок пробрались Играя в театр, замки проверяли На сцене стихи прочитали Вдоль мудрых стен пробежали На башню Олафа поднялись В нашу пещеру забрались Момент, еще, стоим, парим Тени на крыше поймали Город пред нами застыл❤️

Благодарим Анастасию за организацию такой незабываемой экскурсии, спасибо за красивейшие фото и видео 🤗

Сказать, что Выборг нас покорил - не сказать ничего. Наше путешествие мы начали с экскурсии -
Сказать, что Выборг нас покорил - не сказать ничего. Наше путешествие мы начали с экскурсии -
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Ч
Дата посещения: 16 апр 2026
Необычная, музыкально-познавательная экскурсия, мне и мужу ооочень понравилась Огромное спасибо Насте за фото,видео и организацию
Необычная, музыкально-познавательная экскурсия, мне и мужу ооочень понравилась Огромное спасибо Насте за фото,видео и организацию
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Е
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
Формат в наушниках идеален для детей и подростков. Погружение в атмосферу средневекового города через звук, музыку и интереснейший сюжет. Никакой скуки, полная вовлечённость и восторг!
Отдельное спасибо Анастасии за потрясающие живые фото и видео, это прямо моя любовь!
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
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Валентина
Прекрасная экскурсия с настроением. Подойдет и взрослым и детям. Не утомительная,но познавательная. В легкой и не занудной форме вы узнаете об основных достопримечательностях города. Мне и сыну подростку очень понравилось. Наши рекомендации.
Прекрасная экскурсия с настроением. Подойдет и взрослым и детям. Не утомительная,но познавательная. В легкой и не
Прекрасная экскурсия с настроением. Подойдет и взрослым и детям. Не утомительная,но познавательная. В легкой и не
Прекрасная экскурсия с настроением. Подойдет и взрослым и детям. Не утомительная,но познавательная. В легкой и не
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Марина
29.05.26 я с дочкой были на потрясающей программе-Иммерсивная прогулка, это было прекрасно проведённое время, наполненное массой положительных эмоций. Благодаря Анастасии мы погрузились в мир Средневековья, отвлеклись от реальности, весело и познавательно провели время, познакомились с Выборгом. Спасибо! Рекомендуем!!
29.05.26 я с дочкой были на потрясающей программе-Иммерсивная прогулка, это было прекрасно проведённое время, наполненное массой
29.05.26 я с дочкой были на потрясающей программе-Иммерсивная прогулка, это было прекрасно проведённое время, наполненное массой
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Ксения
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг и делать сотню атмосферных снимков. Но как успеть познакомиться с городом, хотя бы чуть-чуть?
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Иммерсивная прогулка - стала внезапным, но отличным решением! Тот случай, когда передвигаешься по маршруту быстро, но останавливаешься в тех местах, которые без подсказки даже и не заметил бы. Итог: историческая база пополнена, ребенок согрет, суточная норма по шагам закрыта! Ну, и конечно, Анастасия, которая все это для нас организовала - замечательная! Поила вкуснейшим чаем, танцевала польку и пела нам гимн молодежи))

7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг
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