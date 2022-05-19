Иммерсивная прогулка по Выборгу

Познакомиться с городом в формате познавательного и веселого аудиопроменада

Приглашаю исследовать Выборг в современном необычном формате! Надев наушники, вы перенесетесь в разные эпохи жизни города и услышите о его самых знаменитых местах.

Голос рассказчика, музыка и звуковые эффекты помогут вам погрузиться в атмосферу Средневековья, ощутить колорит Выборга и раскрыть его душу.
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Иммерсивная прогулка по Выборгу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

По Выборгу с наушниками

Вы пройдете по центральному парку, набережной и Старому городу. Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена. Станцуете финский танец на Рыночной площади и услышите множество занимательных фактов: зачем библиотеке Алвара Аалто лифт для книг, что случилось с молодым охранником Выборгского замка и как местные жители прозвали клуб Балтика.

Организационные детали

Оборудование включено в стоимость, а также перекус в дорогу и фотосьемка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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