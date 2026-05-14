Представьте, как вы шагаете по брусчатке древнего Выборга, окруженные звуками Средневековья и голосом, который ведет вас через истории и легенды.Эта аудиоэкскурсия не просто рассказ о городе, это погружение в его

атмосферу, где каждый шаг открывает новую страницу прошлого. Вы увидите Выборгский замок, пройдете по парку и набережной, узнаете секреты старинных зданий и многое другое. Ваш путь будет сопровождаться музыкой, звуковыми эффектами и интересными фактами, делая прогулку поистине незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для этой экскурсии. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере, слушая аудиогид и наслаждаясь атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.