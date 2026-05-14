Представьте, как вы шагаете по брусчатке древнего Выборга, окруженные звуками Средневековья и голосом, который ведет вас через истории и легенды.
Эта аудиоэкскурсия не просто рассказ о городе, это погружение в его
Эта аудиоэкскурсия не просто рассказ о городе, это погружение в его
6 причин купить эту экскурсию
- 🎧 Уникальный формат аудиогида
- 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
- 📸 Включена фотосъемка
- 🍏 Перекус в дорогу
- 👥 Идеально для групп от 2 до 15 человек
- 🎶 Музыка и звуковые эффекты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для этой экскурсии. В это время можно насладиться всеми достопримечательностями в полной мере, слушая аудиогид и наслаждаясь атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Круглая башня
- Часовая башня
- Купеческий дом
- Ратуша
- Дом Конконена
- Рыночная площадь
- Библиотека Алвара Аалто
- Выборгский замок
- Клуб Балтика
Описание экскурсии
По Выборгу с наушниками
Вы пройдете по центральному парку, набережной и Старому городу. Под музыку и голос виртуального рассказчика рассмотрите главные достопримечательности Выборга: Кафедральный собор, Круглую и Часовую башни, Купеческий дом, Ратушу и дом Конконена. Станцуете финский танец на Рыночной площади и услышите множество занимательных фактов: зачем библиотеке Алвара Аалто лифт для книг, что случилось с молодым охранником Выборгского замка и как местные жители прозвали «клуб Балтика».
Организационные детали
- Экскурсия подходит для компании от 2 до 30 человек, так как предполагает взаимодействие между участниками
- Оборудование включено в стоимость, а также перекус в дорогу и фотосъёмка
в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 17 лет
|1500 ₽
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 14 часов
Провела экскурсии для 369 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, я создатель и организатор единственной иммерсивной экскурсии в Выборге. Я люблю надевать на людей наушники и погружать их на час в другую реальность. Обожаю дарить новые эмоции и видеть «горящие» глаза путешественников. А еще я увлекаюсь спортом, поэтому прогулка включает веселые подвижные элементы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Б
Дата посещения: 2 мая 2026
Сказать, что Выборг нас покорил - не сказать ничего. Наше путешествие мы начали с экскурсии - с иммерсивной экскурсии: здесь и музыка и танцы и интересный рассказ. Эта не навязчивая
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Ч
Дата посещения: 16 апр 2026
Необычная, музыкально-познавательная экскурсия, мне и мужу ооочень понравилась Огромное спасибо Насте за фото,видео и организацию
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Е
Великолепная прогулка от "Войс Трип" по Выборгу — это 10 из 10. Были сегодня с дочкой, обе в восторге.
Формат в наушниках идеален для детей и подростков. Погружение в атмосферу средневекового города через звук, музыку и интереснейший сюжет. Никакой скуки, полная вовлечённость и восторг!
Отдельное спасибо Анастасии за потрясающие живые фото и видео, это прямо моя любовь!
Формат в наушниках идеален для детей и подростков. Погружение в атмосферу средневекового города через звук, музыку и интереснейший сюжет. Никакой скуки, полная вовлечённость и восторг!
Отдельное спасибо Анастасии за потрясающие живые фото и видео, это прямо моя любовь!
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Прекрасная экскурсия с настроением. Подойдет и взрослым и детям. Не утомительная,но познавательная. В легкой и не занудной форме вы узнаете об основных достопримечательностях города. Мне и сыну подростку очень понравилось. Наши рекомендации.
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29.05.26 я с дочкой были на потрясающей программе-Иммерсивная прогулка, это было прекрасно проведённое время, наполненное массой положительных эмоций. Благодаря Анастасии мы погрузились в мир Средневековья, отвлеклись от реальности, весело и познавательно провели время, познакомились с Выборгом. Спасибо! Рекомендуем!!
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7 часов в Выборге. Вы, конечно, успеете зайти на ярмарку, попробовать коричный крендель и ароматный глёг и делать сотню атмосферных снимков. Но как успеть познакомиться с городом, хотя бы чуть-чуть?
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