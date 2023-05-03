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Описание

За один день вы сможете посетить всемирно известный пригород Санкт-Петербурга —город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в этот уникальный и вызывающий восхищение город, город с насыщенной историей, расположением на острове и уникальной системой фортов. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности и даже места, находящиеся в стороне от главных «туристических троп», насладимся видами побережья! В любом месте могут быть фото остановки.