ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ

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ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
ИЗ ВЫБОРГА АВТОВОЯЖ В СЛАВНЫЙ КРОНШТАДТ ИЛИ НЕСКУЧНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МЕСТНЫХ
Ближайшие даты:
3
мая
5
мая
6
мая
11
мая
13
мая
14
мая
15
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Проезд по Карельскому перешейку, рассказ в пути про Выборг, С-Петербург, Кронштадт).
  • Мы проедем по гребню Дамбы, прямо над Финским Заливом.
  • Вы увидите уникальные форты Кронштадта
  • Вас ожидает пешеходная прогулка по старому городу
  • Петровский Парк, Купеческая Гавань, знаменитая набережная с которой стартовало более 40-ка кругосветных путешествий, Петровский Док, памятник кронштадтскому десанту 1941 года и многое другое.
  • Якорная Площадь
  • Морской собор
  • Парк "Остров фортов", оттуда с набережной вы увидите три форта, в том числе «Чумной» форт.
  • По желанию туристов: Форт Константин, форт Шанец, экотропа заказника Западный Котлин, Птичья башня
  • По желанию туристов: морская прогулка на кораблике по заливу (гид будет ожидать). Если погода плохая – можно посетить один из многочисленных музеев Кронштадта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

За один день вы сможете посетить всемирно известный пригород Санкт-Петербурга —город-порт Кронштадт. На комфортабельном автомобиле Вы отправитесь в путешествие в этот уникальный и вызывающий восхищение город, город с насыщенной историей, расположением на острове и уникальной системой фортов. В неспешном темпе мы осмотрим главные достопримечательности и даже места, находящиеся в стороне от главных «туристических троп», насладимся видами побережья! В любом месте могут быть фото остановки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги профессионального экскурсовода
  • Транспортное обслуживание
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Что не входит
  • Обед.
  • Билеты в музеи (по желанию), проход на форт Константин - 150 рублей за человека (в том числе для гида)
  • Билеты на катер (по желанию).
  • Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше – доплата за минивэн или автобус
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид на машине заберет Вас в Выборге любом месте
Завершение: Доставлю Вас в любое удобное место в Выборге (или Санкт - Петербурге по договоренности)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы. Предварить указанную экскурсию может небольшой тур по Выборгу.
  • Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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