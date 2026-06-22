Лесная сказка: погружение в природу Карельского перешейка
Отправиться из Выборга в северные леса и познакомиться с историей края
Карельские леса полны звенящей тишины, извечной красоты и напоминаний о древних народах, живших здесь и слагавших предания, из которых потом родилась «Калевала». Предлагаем вам пройти живописными тропами и напитаться лесным ароматом. Отдохнуть у озёр, встретить шустрые речки, обнаружить гром-камни и следы ледникового периода.
Вы полюбуетесь пейзажами Карельского перешейка — полями, небольшими речками, лесами и скалами.
Посмотрите на гром-камни — огромные валуны из карельских преданий.
Увидите озёрные протоки и пороги, когда-то бывшие частью древнего торгового пути в Ладогу.
Пройдёте по двум экотропам с деревянными настилами длиной 500 м и чуть больше 1 км.
Послушаете о народах, проживавших на Карельском перешейке — карелах и финнах.
Увидите пейзажи, которые вдохновляли рунопевцев на создание народных преданий, позже ставших частью эпоса «Калевала».
Узнаете, какой след оставили войны, проходившие на этой территории.
Оцените влияние сил природы на земной ландшафт, рассмотрев следы последнего ледникового периода.
При желании устроим мини-пикник: вы возьмёте с собой перекус, а мы поможем с организацией.
Организационные детали
Едем на Jeep Cherokee, Nissan X-Trail или Geely Tugella
Возьмите с собой паспорт РФ (маршрут частично проходит по погранзоне)
Маршрут предполагает прогулки по каменным и лесным тропам. Желательна удобная обувь с нескользящей подошвой и одежда по погоде
В хорошую погоду можно устроить пикник на озёрном берегу или небольшой перекус с горячим чаем
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег и Ольга — ваша команда гидов в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 4557 туристов
Мы мама и сын, живём в Выборге почти всю жизнь. Вдохновлённые его обликом и историей, более 10 лет назад решили начать знакомить с городом наших гостей. Показывать все его грани как изнутри, так и со стороны: с гранитных скал и холмов.
С радостью проведём для вас экскурсию в любое время года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ю
Юлия
Идеальный вариант для тех, кто хочет погулять по лесу в живописнейших местах. Лесная прогулка прошла в размеренном темпе, что позволило нам по-настоящему насладиться первозданной красотой природы и сделать множество потрясающих фото. Ольга талантливый рассказчик, её подача материала легкая, увлекательная и очень познавательная. Маршрут абсолютно безопасен и интересен даже для маленьких путешественников. Огромное спасибо за это приключение!
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Мария
Если вы хотите в лес,то рекомендую. Я осталась довольна этой поездкой. Камни,мхи,лишайники,а для детей экотропа. Восторг! Природа отличается от средней полосы.
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