Карельские леса полны звенящей тишины, извечной красоты и напоминаний о древних народах, живших здесь и слагавших предания, из которых потом родилась «Калевала». Предлагаем вам пройти живописными тропами и напитаться лесным ароматом. Отдохнуть у озёр, встретить шустрые речки, обнаружить гром-камни и следы ледникового периода.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 000 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Вы полюбуетесь пейзажами Карельского перешейка — полями, небольшими речками, лесами и скалами.

Посмотрите на гром-камни — огромные валуны из карельских преданий.

Увидите озёрные протоки и пороги, когда-то бывшие частью древнего торгового пути в Ладогу.

Пройдёте по двум экотропам с деревянными настилами длиной 500 м и чуть больше 1 км.

Послушаете о народах, проживавших на Карельском перешейке — карелах и финнах.

Увидите пейзажи, которые вдохновляли рунопевцев на создание народных преданий, позже ставших частью эпоса «Калевала».

Узнаете, какой след оставили войны, проходившие на этой территории.

Оцените влияние сил природы на земной ландшафт, рассмотрев следы последнего ледникового периода.

При желании устроим мини-пикник: вы возьмёте с собой перекус, а мы поможем с организацией.

Организационные детали