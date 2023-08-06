Индивидуальная экскурсия в Выборг: Познавательное путешествие на остров Маячный
Предлагаем вам совершить увлекательное путешествие на остров Маячный, на котором расположен действующий маяк Поворотный.
На катере мы дойдем с вами до острова, на который вы при желании сможете высадиться, сделать красивые фотографии.
На обратном пути вы увидите как минимум ещё два острова уже без высадки, но на максимально близком расстоянии: острова Густой, Игольчатые Большой и малый, Верхолаз.
На катере мы дойдем с вами до острова, на который вы при желании сможете высадиться, сделать красивые фотографии.
На обратном пути вы увидите как минимум ещё два острова уже без высадки, но на максимально близком расстоянии: острова Густой, Игольчатые Большой и малый, Верхолаз.
Ближайшие даты:
22
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Острова Маячный
- Густой
- Игольчатый
- Овчинный
- Верхолаз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Мы отправимся с вами на небольшой остров в Выборгском заливе — Маячный. Его каменные берега поросли кустарником и деревьями, а над ними возвышается белоснежный красавец — маяк, который был построен еще в 1924 году.
Организационные детали:
Продолжительность путешествия 3 часа.
Катер, на котором мы пойдём, соответствует всем требованиям безопасности и рассчитан именно для таких путешествий
Важно знать:
- Постарайтесь, пожалуйста, не опаздывать.
- На воде может быть прохладно, одевайтесь по погоде.
- Экскурсии может быть отменена из-за погодных условий.
Всё дни кроме понедельника 09:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Доставка на острова на катере
- Спасательные жилеты
- Пледы
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ленинградская область, Выборг, ул. Штурма 1 причал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Всё дни кроме понедельника 09:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- После бронирования обязательно необходимо созвониться, чтобы обсудить все детали.
- Постарайтесь, пожалуйста, не опаздывать.
- На воде может быть прохладно, одевайтесь по погоде.
- Экскурсии может быть отменена из-за погодных условий
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
6 авг 2023
Невозможно передать словами эти волшебную природу и места, которую увидели. Это стоит увидеть каждому. Экскурсия превзошла все ожидания. Великолепная природа. Не хочется расставаться с такими пейзажами. Отдельное спасибо нашему гиду и капитану Юсефу. Не только за самую лучшую экскурсию и истории об этих местах, но и за приятное общение и прекрасное чувство юмора.
Теперь впечатлений и хорошего настроения на несколько дней вперед. Надеемся еще как-нибудь повторить.
Теперь впечатлений и хорошего настроения на несколько дней вперед. Надеемся еще как-нибудь повторить.
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