Что вас ждет:

Мы отправимся с вами на небольшой остров в Выборгском заливе — Маячный. Его каменные берега поросли кустарником и деревьями, а над ними возвышается белоснежный красавец — маяк, который был построен еще в 1924 году.

Организационные детали:

Продолжительность путешествия 3 часа.

Катер, на котором мы пойдём, соответствует всем требованиям безопасности и рассчитан именно для таких путешествий

Важно знать: