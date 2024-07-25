5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Окунитесь в историю Выборга и его финское наследие. Прогулка по знаковым зданиям и архитектурным шедеврам, визуальное сравнение эпох
Начало: На Привокзальной площади
3 сен в 11:30
10 сен в 11:30
5 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Прочитать истории карело-финского эпоса про героев и богов в архитектуре города
Начало: На Ленинградском проспекте
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
3 350₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Рассмотреть архитектурную эклектику Выборга и поразмышлять над созданием комфортной городской среды
Начало: В районе вокзала
8 сен в 11:00
10 сен в 13:30
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина25 июля 2024Очень повезло попасть именно на экскурсию Анастасии. Она смогла погрузить в перипетии большой истории маленького городка, раскрыть особенности архитектуры и вызвать интерес для дальнейшего изучения. Проработанный маршрут, дружелюбная атмосфера были залогом прекрасного дня. Спасибо.
- ННаталья18 июля 2024С Анастасией Выборг открылся с новой стороны. Мы часто приезжаем в этот город отдохнуть, набраться новых впечатлений. Но на экскурсии
- ФФедор6 октября 2023Очень благодарны Анастасии за проведенную экскурсию в Выборге. Интересная прогулка по городу сопровождалась познавательным рассказом экскурсовода. Анастасия прекрасно знает историю города и с радостью делится своими знаниями! Спасибо большое! Будем рады новой встрече!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом Пиетинена»
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