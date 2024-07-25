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нас познакомили с теми уголками города, куда не часто заглядывают путешественники. Выборг предстал с подачи Анастасии еще более романтичным и красивым. Настя видит красоту там, где мы, бегущие по своим делам дилетанты, даже не подумаем, что есть. История города стала структурирована и понятна. Огромное спасибо нашему экскурсоводу на прекрасные истории. Искренно рекомендуем всем изучать Выборг с Анастасией.