Дом Пиетинена – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом Пиетинена» в Выборге, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Пешая
4 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
Окунитесь в историю Выборга и его финское наследие. Прогулка по знаковым зданиям и архитектурным шедеврам, визуальное сравнение эпох
Начало: На Привокзальной площади
3 сен в 11:30
10 сен в 11:30
5 200 за всё до 4 чел.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Прочитать истории карело-финского эпоса про героев и богов в архитектуре города
Начало: На Ленинградском проспекте
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
3 350 за всё до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Рассмотреть архитектурную эклектику Выборга и поразмышлять над созданием комфортной городской среды
Начало: В районе вокзала
8 сен в 11:00
10 сен в 13:30
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    25 июля 2024
    Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
    Очень повезло попасть именно на экскурсию Анастасии. Она смогла погрузить в перипетии большой истории маленького городка, раскрыть особенности архитектуры и вызвать интерес для дальнейшего изучения. Проработанный маршрут, дружелюбная атмосфера были залогом прекрасного дня. Спасибо.
  • Н
    Наталья
    18 июля 2024
    Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
    С Анастасией Выборг открылся с новой стороны. Мы часто приезжаем в этот город отдохнуть, набраться новых впечатлений. Но на экскурсии
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    нас познакомили с теми уголками города, куда не часто заглядывают путешественники. Выборг предстал с подачи Анастасии еще более романтичным и красивым. Настя видит красоту там, где мы, бегущие по своим делам дилетанты, даже не подумаем, что есть. История города стала структурирована и понятна. Огромное спасибо нашему экскурсоводу на прекрасные истории. Искренно рекомендуем всем изучать Выборг с Анастасией.

  • Ф
    Федор
    6 октября 2023
    Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
    Очень благодарны Анастасии за проведенную экскурсию в Выборге. Интересная прогулка по городу сопровождалась познавательным рассказом экскурсовода. Анастасия прекрасно знает историю города и с радостью делится своими знаниями! Спасибо большое! Будем рады новой встрече!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Дом Пиетинена»

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  1. Выборг: путешествие в «ближнюю Финляндию»
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  3. Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
  3. Выборгский замок
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Парк Монрепо
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в августе 2024
Сейчас в Выборге в категории "Дом Пиетинена" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 5 200. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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