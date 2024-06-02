1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Прогулку мы начнем с Красной площади»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Красная площадь, Эспланада и не только»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
«Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда2 июня 2024Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
- ЮЮлия28 мая 2024Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
- ННаталья25 мая 2024Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
- ТТатьяна13 мая 2024В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические
- ВВероника10 мая 2024Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
- ЛЛилия26 апреля 2024Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился
- ННаталья11 июля 2023Хорошая экскурсия-квест по Выборгу) единственное мы ходили на другую экскурсию (по моей просьбе провели для детей 4,6,9 и 12 лет). взрослым и детям было интересно) удобное место встречи, обошли за 2,5 часа весь исторический центр Выборга)
- ААнастасия23 мая 2023Заказали экскурсию для школьников 12-13 лет. Константин отлично выстроил маршрут, доступно и интересно рассказал о Выборге! С момента бронирования был на связи, готов был помочь с любым вопросом! Большое спасибо от всех родителей и детей! Привет из Питера!
- SSeverova26 апреля 2023Всегда приятно столкнуться с человеком,любящим и знающим материал,и увлекательно его доносящим до слушателя!! Экскурсия увлекательная,гид образованный и трогательный,казалось что раньше мы приезжали в совсем другой Выборг!! Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Красная площадь»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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