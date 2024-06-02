Н Надежда Автомобильное путешествие по Выборгу Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.

Ю Юлия История Выборга. Обзорная экскурсия Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!

Н Наталья Автомобильное путешествие по Выборгу Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.

Т Татьяна Автомобильное путешествие по Выборгу читать дальше события гармонично дополняются интересными фактами из жизни и биографиями людей, связанных с городом. Олег учёл наши ограничения по маломобильности и пожелания по месту встречи, порекомендовал хороший ресторан. Будем рады вернуться, чтобы вместе с Олегом узнать город поближе и познакомиться с окрестностями. В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические

В Вероника История Выборга. Обзорная экскурсия Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!

Л Лилия История Выборга. Обзорная экскурсия читать дальше за 4 года. Много красивых домов отреставрировали. Я конечно, фанатка старинной архитектуры. А ещё больше - историй о тех, кто жил в этих прекрасных домах. Как всегда, мне не хватило информации!!! Андрей - очень доброжелательный и приятный в общении. Очень заметно, как любит свой город. Для обзорной экскурсии, для первого посещения города- рекомендую! Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился

Н Наталья НЕсредневековый Выборг: два века истории Хорошая экскурсия-квест по Выборгу) единственное мы ходили на другую экскурсию (по моей просьбе провели для детей 4,6,9 и 12 лет). взрослым и детям было интересно) удобное место встречи, обошли за 2,5 часа весь исторический центр Выборга)

А Анастасия НЕсредневековый Выборг: два века истории Заказали экскурсию для школьников 12-13 лет. Константин отлично выстроил маршрут, доступно и интересно рассказал о Выборге! С момента бронирования был на связи, готов был помочь с любым вопросом! Большое спасибо от всех родителей и детей! Привет из Питера!