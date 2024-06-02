Экскурсии по Красной площади в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Красная площадь» в Выборге, цены от 3 333 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История Выборга. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
112 отзывов
История Выборга. Обзорная экскурсия
Разобраться в наследии эпох и уловить «заграничный дух» города
Начало: От Красной площади на пр. Ленина
«Прогулку мы начнем с Красной площади»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
3 333 за всё до 5 чел.
Автомобильное путешествие по Выборгу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
161 отзыв
Автомобильное путешествие по Выборгу: от средневековья до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, исследуя его исторические и архитектурные жемчужины на комфортабельном автомобиле
«Красная площадь, Эспланада и не только»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
НЕсредневековый Выборг: два века истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
НЕсредневековый Выборг: два века истории
Осмотреть памятники модерна, посетить библиотеку Алвара Аалто и узнать, как менялся облик города
Начало: На Вокзальной площади
«Посетим местную Красную площадь: вы рассмотрите ее ансамбль, узнаете о зданиях конца 19 и начала 20 века, а еще попытаетесь отыскать сову»
10 июня в 14:30
12 июня в 09:00
4 700 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    2 июня 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Спасибо Олегу за интересную автомобильную экскурсию, За 3 час посмотрели замечательный город, узнали много интересного из жизни самого города и его замечательных жителях.
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Отличная познавательная неспешная прогулка. Я не первый раз была в Выборге, но все равно узнала новые факты о городе и его архитектуре. Не все можно прочитать в интернете, плюс живое общение с местным жителем намного интереснее. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    Экскурсия понравилась. Подробный рассказ об истории города.
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Автомобильное путешествие по Выборгу
    В Выборге были впервые. Благодаря Олегу полюбили город с первого раза. Олег - эрудированный и тактичный гид. Экскурсия великолепная: исторические
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    события гармонично дополняются интересными фактами из жизни и биографиями людей, связанных с городом. Олег учёл наши ограничения по маломобильности и пожелания по месту встречи, порекомендовал хороший ресторан. Будем рады вернуться, чтобы вместе с Олегом узнать город поближе и познакомиться с окрестностями.

  • В
    Вероника
    10 мая 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было интересно, подача материала четкая и структурированная и в то же время увлекательная. У всех нас отстались приятные впечатления! Спасибо!
    Хотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. БылоХотелось бы поблагодарить Андрея за отличную экскурсию, идеально подобранную для нашей компании с 2-мя подростками. Было
  • Л
    Лилия
    26 апреля 2024
    История Выборга. Обзорная экскурсия
    Погода была прекрасная! И нам повезло, что было утро, и не так много путешественников. Фото сделали без толп! Город преобразился
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    за 4 года. Много красивых домов отреставрировали. Я конечно, фанатка старинной архитектуры. А ещё больше - историй о тех, кто жил в этих прекрасных домах. Как всегда, мне не хватило информации!!! Андрей - очень доброжелательный и приятный в общении. Очень заметно, как любит свой город. Для обзорной экскурсии, для первого посещения города- рекомендую!

  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    НЕсредневековый Выборг: два века истории
    Хорошая экскурсия-квест по Выборгу) единственное мы ходили на другую экскурсию (по моей просьбе провели для детей 4,6,9 и 12 лет). взрослым и детям было интересно) удобное место встречи, обошли за 2,5 часа весь исторический центр Выборга)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2023
    НЕсредневековый Выборг: два века истории
    Заказали экскурсию для школьников 12-13 лет. Константин отлично выстроил маршрут, доступно и интересно рассказал о Выборге! С момента бронирования был на связи, готов был помочь с любым вопросом! Большое спасибо от всех родителей и детей! Привет из Питера!
    Заказали экскурсию для школьников 12-13 лет. Константин отлично выстроил маршрут, доступно и интересно рассказал о Выборге!
  • S
    Severova
    26 апреля 2023
    НЕсредневековый Выборг: два века истории
    Всегда приятно столкнуться с человеком,любящим и знающим материал,и увлекательно его доносящим до слушателя!! Экскурсия увлекательная,гид образованный и трогательный,казалось что раньше мы приезжали в совсем другой Выборг!! Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Красная площадь»

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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Красная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 3 333 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 286 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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