В Выборге средневековые стены соседствуют с финским модернизмом, а узкие улочки ведут к мощным бастионам.
За 2,5 часа вы увидите Выборгский замок, старинные башни, бастион Панцерлакс, усадьбу Бюргера и библиотеку Аалто — и узнаете, как город менялся от эпохи к эпохе.
Описание экскурсии
Выборгский замок, построенный в лучших западноевропейских военных традициях Средневековья.
Ратуша, Часовая и Круглая башни, которые видно практически из любой части города.
Архитектурный комплекс «Бастион Панцерлакс» — памятник 16 века, сохранившийся от Рогатой крепости.
Усадьба Бюргера, состоящая из двух зданий — дома горожанина и каретника. Пример готического стиля.
Костел св. Гиацинта (Рыцарский дом) — одно из старейших зданий Выборга, возведённое в 16 веке как францисканская школа.
Библиотека Аалто — уголок спокойствия и умиротворения, построенный по проекту финского архитектора Алвара Аалто.
Здания банков и учебных заведений на центральной улице рядом с парком имени Ленина, где так любят отдохнуть местные жители и туристы.
Вы узнаете:
- кто из наместников замка трижды становился королём Швеции
- зачем в город приезжали король Густав Вазы, Пётр I и императрица Екатерина II
- как шведская, финская и российская эпохи отразились в архитектуре
- как исторические события повлияли на судьбу Выборга
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Есть бустер для детей
- Достопримечательности осматриваем снаружи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 140 туристов
Я родился и вырос в замечательном городе Выборге. Я интересуюсь историей, люблю природу загородного Выборга и хочу поделиться с вами своими знаниями и красотой этих удивительных мест.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Е
Хочу выразить огромную благодарность Алексею и Татьяне за организацию нашего отдыха!
Со всей душой и любовью относятся к своему делу, очень интересно рассказывают дополняя друг друга,
а самое главное простым понятным и
Алексей
Ответ организатора:
Искренне Благодарим Евгения за отзыв! Ждем Вас и Вашу семью снова в нашем прекрасном городе!
А
Супер! Нам с друзьями очень понравилось! Все интересно и познавательно. Потрясающе увлекательный маршрут и описание достопримечательностей и историй. Алексей очень профессионален, интересный рассказчик и знаток историй.
Алексей
Ответ организатора:
Алексей, БЛАГОДАРЮ!
У Вас очень хорошая компания!
Таких позитивных и интересующихся людей-да побольше!!!
И ждем Вас снова, у нас есть еще что показать и рассказать!
